Cách săn trọn siêu ưu đãi mua 10 tặng 10 kem que giải nhiệt tại Bách hóa XANH dịp cuối tuần Từ ngày 01/10 đến 31/10/2026, Bách hóa XANH triển khai chương trình mua 10 tặng 10 kem que vào cuối tuần, hỗ trợ đặt online giao tận nơi và mua trực tiếp.

Chương trình khuyến mãi kem que mua 10 tặng 10 tại hệ thống Bách hóa XANH mang đến giải pháp tích trữ đồ ngọt giải nhiệt tiết kiệm cho cả gia đình. Ưu đãi kéo dài từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026, giúp người tiêu dùng thoải mái lựa chọn các dòng kem que yêu thích với chi phí tối ưu.

Thời gian và hình thức mua hàng áp dụng ưu đãi

Để nhận được khuyến mãi mua 10 tặng 10, người mua cần nắm rõ mốc thời gian cùng các phương thức bán hàng đang triển khai:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/10/2026. Chương trình chỉ áp dụng vào các ngày cuối tuần trong tháng.

Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/10/2026. Chương trình chỉ áp dụng vào các ngày cuối tuần trong tháng. Kênh bán hàng: Áp dụng song song khi đặt hàng trực tuyến qua website, ứng dụng Bách hóa XANH hoặc mua sắm trực tiếp tại các siêu thị trên toàn quốc. Đơn hàng online có nhân viên giao hàng nhanh chóng tận nhà, bảo đảm chất lượng kem không bị ảnh hưởng.

Các dòng kem que nằm trong danh sách khuyến mãi

Chương trình tặng sản phẩm cùng loại đối với các phân khúc giá gồm 13.000 đồng, 15.000 đồng và 22.000 đồng. Một số sản phẩm tiêu biểu bao gồm:

Kem que Wall's Topten Vanila 57g: Kem vị vani bọc lớp socola giòn rụm bên ngoài.

Kem vị vani bọc lớp socola giòn rụm bên ngoài. Kem que Merino Yeah cacao socola 68g: Đậm đà vị cacao thơm mát.

Đậm đà vị cacao thơm mát. Kem que Merino Kool dưa hấu 62g: Thiết kế lát dưa hấu thanh ngọt, mát lạnh.

Thiết kế lát dưa hấu thanh ngọt, mát lạnh. Kem que Merino Kool Cutie Bear Milky Chocolate 64g: Hình gấu bắt mắt, kết hợp sữa béo và socola.

Hình gấu bắt mắt, kết hợp sữa béo và socola. Kem que Celano phô mai 55g: Hương vị phô mai mặn ngọt béo ngậy đặc trưng.

Hương vị phô mai mặn ngọt béo ngậy đặc trưng. Kem que Celano Passion Classic socola hạnh nhân 53g: Vỏ socola giòn phủ hạnh nhân cao cấp.

Cách săn ưu đãi kem nhanh chóng và đúng quy định

Người tiêu dùng có thể thực hiện theo các bước sau để tối ưu quyền lợi khi mua sắm: