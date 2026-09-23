Cách săn ưu đãi kem cây mua 10 tặng 10 và nhận phiếu mua sữa 30.000 đồng ở Bách hóa XANH Bách hóa XANH triển khai ưu đãi trực tuyến mua 10 tặng 10 cho kem cây và tặng phiếu 30.000 đồng mua sữa thùng cho đơn từ 160.000 đồng, áp dụng đến hết 30/09.

Tận dụng các đợt khuyến mãi trực tuyến là giải pháp giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt hàng ngày. Từ ngày 23/09 đến hết ngày 30/09/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền trên nền tảng số, mang đến cơ hội nhận kem miễn phí và phiếu giảm giá sữa cho mọi gia đình.

Chi tiết chương trình ưu đãi kem và sữa thùng

Chương trình mua sắm lần này tập trung vào hai nhóm quyền lợi lớn dành riêng cho khách hàng đặt hàng qua website hoặc ứng dụng di động:

Tặng phiếu mua hàng 30.000 đồng cho hóa đơn kem từ 160.000 đồng: Áp dụng từ ngày 23/09 đến 30/09/2026 cho tất cả các dòng sản phẩm kem (kem cây, kem hộp, kem ốc quế...). Khi giỏ hàng kem đạt giá trị tối thiểu 160.000 đồng, hệ thống sẽ tự động tặng 01 phiếu mua hàng 30.000 đồng để dùng cho đơn mua sữa thùng.

Áp dụng từ ngày 23/09 đến 30/09/2026 cho tất cả các dòng sản phẩm kem (kem cây, kem hộp, kem ốc quế...). Khi giỏ hàng kem đạt giá trị tối thiểu 160.000 đồng, hệ thống sẽ tự động tặng 01 phiếu mua hàng 30.000 đồng để dùng cho đơn mua sữa thùng. Cơn lốc kem cây - Mua càng nhiều tặng càng lớn: Diễn ra từ ngày 24/09 đến 30/09/2026 đối với toàn bộ mặt hàng kem cây. Khách hàng mua số lượng ít được áp dụng ưu đãi Mua 2 Tặng 1, trong khi các đơn hàng số lượng lớn có thể nhận mức ưu đãi lên đến Mua 10 Tặng 10.

Các bước đặt hàng để tối ưu chi phí

Truy cập kênh mua sắm online: Mở ứng dụng Bách hóa XANH trên điện thoại hoặc truy cập trang web chính thức (bachhoaxanh.com). Ưu đãi này không áp dụng khi mua trực tiếp tại siêu thị. Chọn sản phẩm kem vào giỏ: Lựa chọn các dòng kem cây yêu thích theo số lượng chẵn (bội số của 3 hoặc 20 để tận dụng mức Mua 2 Tặng 1 hoặc Mua 10 Tặng 10). Nếu muốn nhận thêm phiếu mua hàng sữa, hãy cân đối tổng hóa đơn kem đạt từ 160.000 đồng trở lên. Kiểm tra và hoàn tất đơn hàng: Kiểm tra lại số lượng sản phẩm được tặng kèm và tiến hành thanh toán. Shipper sẽ giao hàng trực tiếp đến tận nhà, giúp hạn chế rủi ro kem bị chảy khi tự vận chuyển ngoài trời nắng.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng phiếu mua hàng

Phiếu mua hàng 30.000 đồng được cấp sẽ không trừ trực tiếp vào đơn hàng mua kem hiện tại. Khoản giảm trừ này được lưu trong tài khoản để cấn trừ trực tiếp khi quý khách đặt mua các sản phẩm sữa thùng ở đơn hàng tiếp theo. Việc kết hợp mua kem giải nhiệt cùng tích trữ sữa dinh dưỡng theo cách này giúp gia đình vừa có món tráng miệng tiện lợi, vừa tối ưu hóa ngân sách tiêu dùng.