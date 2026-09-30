Cách săn ưu đãi mua thùng sữa Abbott Grow Gold nhận ngay vỉ 10 quả trứng gà tại Bách hóa XANH Chương trình Tỷ lời cảm ơn tặng kèm 1 vỉ trứng 10 quả khi mua 1 thùng Abbott Grow Gold giúp gia đình tiết kiệm chi phí và bổ sung dưỡng chất dồi dào cho bé.

Cách tối ưu chi tiêu sinh hoạt gia đình hiệu quả chính là tận dụng các gói quà tặng thiết thực đi kèm nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của con nhỏ. Trong tháng 10/2026, hệ thống Bách hóa XANH phối hợp cùng thương hiệu Abbott triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt mang tên "Tỷ lời cảm ơn – Abbott Grow Gold đồng hành cùng mẹ trên hành trình lớn khôn của bé". Khi phụ huynh chọn mua nguyên thùng sữa công thức cải tiến, giỏ hàng sẽ được tặng kèm miễn phí một vỉ trứng gà tươi ngon phục vụ bữa ăn gia đình.

Chi tiết chương trình quà tặng thiết thực cho gia đình

Chương trình tri ân được thiết kế nhằm giúp các bậc cha mẹ vừa chủ động bổ sung nguồn năng lượng chuẩn cho con, vừa bớt đi một phần chi phí đi chợ hằng ngày. Thay vì các món quà mang tính tượng trưng, vỉ trứng gà 10 quả là thực phẩm quen thuộc, giàu protein và dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng cho cả nhà.

Cụ thể thông tin áp dụng của chương trình khuyến mãi bao gồm:

Nội dung ưu đãi: Tặng ngay 01 vỉ trứng gồm 10 quả khi mua 01 thùng sữa Abbott Grow Gold dạng hộp uống liền loại dung tích 110ml hoặc 180ml.

Tặng ngay 01 vỉ trứng gồm 10 quả khi mua 01 thùng sữa Abbott Grow Gold dạng hộp uống liền loại dung tích 110ml hoặc 180ml. Thời gian diễn ra: Bắt đầu từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026.

Bắt đầu từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026. Phạm vi mua sắm: Áp dụng song song khi mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH trên toàn quốc hoặc đặt mua trực tuyến thông qua website và ứng dụng mua sắm Bách hóa XANH.

Các bước đặt mua trực tuyến nhận hàng tận nơi an toàn

Thùng sữa và vỉ trứng tươi là nhóm hàng có trọng lượng nặng và dễ va đập. Do đó, phương án đặt mua online giao tận cửa là mẹo mua sắm tiện lợi, giúp người tiêu dùng tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển cũng như công sức vận chuyển.

Bước 1: Truy cập hệ thống mua sắm: Mở ứng dụng Bách hóa XANH hoặc truy cập trang web chính thức, sau đó nhập địa chỉ giao hàng chính xác để hệ thống tự động kiểm tra lượng tồn kho tại kho hàng gần nhất. Bước 2: Lựa chọn dung tích sữa phù hợp: Tìm kiếm sản phẩm sữa pha sẵn Abbott Grow Gold phiên bản cải tiến mới, lựa chọn quy cách nguyên thùng với dung tích 110ml (cho cữ phụ nhỏ) hoặc 180ml tùy theo nhu cầu uống thực tế của trẻ. Bước 3: Kiểm tra quà tặng kèm trong giỏ: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và kiểm tra hiển thị quà tặng 01 vỉ trứng 10 quả trước khi tiến hành thanh toán đơn hàng. Bước 4: Xác nhận và nhận hàng: Lựa chọn khung giờ nhận thuận tiện. Đội ngũ giao hàng chuyên trách sẽ đóng gói kỹ lưỡng thùng sữa và vỉ trứng tươi để chuyển an toàn đến tận cửa nhà.

Điểm đột phá dinh dưỡng từ phiên bản Abbott Grow Gold mới

Bên cạnh quà tặng hấp dẫn, dòng sữa Abbott Grow Gold phiên bản cải tiến mang lại nền tảng thể chất vượt trội cho bé nhờ nâng cấp công thức phát triển chiều cao và trí não. Điểm sáng lớn nhất nằm ở phức hợp 5 loại Canxi, nổi bật với thành phần Canxi Citrat.

Canxi Citrat là dạng canxi hữu cơ có sinh khả dụng cao, dễ hòa tan và hấp thu nhanh chóng qua thành ruột mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Sự kết hợp này hỗ trợ hệ xương phát triển dài chắc, tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng chiều cao tự nhiên và cung cấp năng lượng đầy đủ cho bé thỏa sức vận động, học hỏi mỗi ngày.

Lưu ý quan trọng khi mua hàng và kiểm tra quà tặng

Để đảm bảo trọn vẹn quyền lợi, người mua nên chủ động kiểm tra kỹ hạn sử dụng in trên thùng sữa và tình trạng vỉ trứng ngay khi shipper bàn giao. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/10/2026 hoặc đến khi hết số lượng quà tặng quy định, do đó người tiêu dùng nên sắp xếp đặt hàng sớm để không bỏ lỡ đợt ưu đãi kép thiết thực này.