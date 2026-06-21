Cách sử dụng DuckDuckGo hiệu quả để bảo mật dữ liệu và tối ưu tìm kiếm DuckDuckGo không chỉ bảo vệ quyền riêng tư mà còn cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ như dùng AI ẩn danh, phím tắt tìm kiếm nhanh và chặn nội dung rác hiệu quả.

DuckDuckGo là công cụ tìm kiếm nổi tiếng với khả năng bảo mật, không theo dõi người dùng. Tuy nhiên, công cụ này còn sở hữu nhiều tính năng ẩn hữu ích giúp trải nghiệm duyệt web an toàn, gọn gàng và nhanh chóng hơn.

1. Tùy chỉnh và tắt các tính năng AI

Nếu bạn ưu tiên sự đơn giản và muốn loại bỏ các gợi ý AI khỏi trang kết quả, hãy thực hiện các bước sau:

Truy cập vào phần Cài đặt (Settings) của DuckDuckGo.

(Settings) của DuckDuckGo. Chọn mục AI Features .

. Tắt Search Assist và Duck.ai để làm gọn giao diện tìm kiếm.

Người dùng có thể tùy chỉnh tắt hoặc bật các tính năng AI trong phần cài đặt của DuckDuckGo.

2. Sử dụng Chatbot AI hoàn toàn ẩn danh

DuckDuckGo cho phép bạn trải nghiệm các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hoặc Claude mà không cần tạo tài khoản. Bạn chỉ cần truy cập Duck.ai, chọn mô hình mong muốn từ menu thả xuống. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí, đảm bảo tính riêng tư và còn hỗ trợ các tính năng chỉnh sửa ảnh cơ bản như xóa nền.

3. Sử dụng tính năng Bangs để tìm kiếm siêu tốc

Tính năng "Bangs" cho phép bạn gửi truy vấn trực tiếp đến các trang web cụ thể ngay từ thanh địa chỉ của DuckDuckGo. Một số lệnh phổ biến bao gồm:

!g : Tìm kiếm trên Google.

: Tìm kiếm trên Google. !gi : Tìm kiếm trên Google Hình ảnh.

: Tìm kiếm trên Google Hình ảnh. !w : Tìm kiếm trên Wikipedia.

: Tìm kiếm trên Wikipedia. !r: Tìm kiếm trên Reddit.

4. Lọc nội dung rác và hình ảnh do AI tạo

Để nâng cao chất lượng kết quả tìm kiếm, bạn có thể kích hoạt các bộ lọc thông minh:

Chặn ảnh AI : Vào AI Features và chọn Hide AI-Generated Images để giảm thiểu các hình ảnh không thực tế.

: Vào và chọn để giảm thiểu các hình ảnh không thực tế. Chặn website cụ thể: Nhấn vào dấu ba chấm bên cạnh kết quả tìm kiếm bất kỳ và chọn Block this site from all results để tên miền đó không bao giờ xuất hiện lại.

5. Tối ưu giao diện và tắt quảng cáo

Để có không gian tìm kiếm sạch sẽ nhất, bạn có thể thực hiện các tinh chỉnh trong phần cài đặt chung:

Tắt quảng cáo : Chuyển trạng thái mục Advertisements sang tắt.

: Chuyển trạng thái mục sang tắt. Ẩn lời nhắc : Tắt các mục như "Install DuckDuckGo" hoặc "Privacy Newsletters" ở cuối trang cài đặt.

: Tắt các mục như "Install DuckDuckGo" hoặc "Privacy Newsletters" ở cuối trang cài đặt. Mở rộng mô tả: Trong mục Appearance, hãy chỉnh Max Snippet Length lên 5 dòng để xem được nhiều thông tin hơn trước khi nhấp vào liên kết.

6. Bảo mật email và tra cứu phím tắt nhanh

Bên cạnh tìm kiếm, DuckDuckGo còn cung cấp các công cụ hỗ trợ công việc hàng ngày: