Cách tham gia góp 1.000 đồng hỗ trợ sức khỏe phụ nữ vùng cao khi mua Laurier tại Bách hóa XANH Chiến dịch Hành Trình Xanh - Nụ Cười Hồng trích 1.000 đồng trên mỗi sản phẩm Laurier bán tại Bách hóa XANH để khám bệnh và cấp phát thuốc cho phụ nữ vùng cao.

Từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026, người tiêu dùng có thể trực tiếp đóng góp 1.000 đồng vào quỹ chăm sóc sức khỏe phụ nữ vùng cao chỉ thông qua việc chọn mua một sản phẩm băng vệ sinh Laurier tại hệ thống Bách hóa XANH. Đây là chương trình thiện nguyện mang tên "Hành Trình Xanh - Nụ Cười Hồng" do Kao Việt Nam phối hợp cùng Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức.

Ý nghĩa của chiến dịch Hành Trình Xanh - Nụ Cười Hồng

Theo khảo sát y tế tại các khu vực vùng sâu vùng xa, tỷ lệ phụ nữ được thăm khám phụ khoa định kỳ hàng năm hiện chưa tới 1%. Nguyên nhân bắt nguồn từ khoảng cách địa lý hiểm trở, rào cản ngôn ngữ và tâm lý e ngại khám chữa bệnh.

Nhằm tháo gỡ khó khăn này, nguồn quỹ trích ra từ hoạt động bán hàng sẽ được dùng để tổ chức các đoàn bác sĩ thăm khám chuyên sâu, trang bị tủ thuốc phụ khoa và hướng dẫn kiến thức vệ sinh sinh sản cho hơn 1.000 phụ nữ vùng cao.

Cách thức chung tay ủng hộ quỹ qua từng bước mua sắm

Để đồng hành cùng chương trình thiện nguyện nhân tháng tri ân Phụ nữ Việt Nam, bạn chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản sau:

Bước 1: Chọn sản phẩm Laurier phù hợp nhu cầu. Bạn có thể chọn bất kỳ sản phẩm nào thuộc thương hiệu Laurier, từ dòng mỏng nhẹ đến dòng chống tràn ban đêm.

Bạn có thể chọn bất kỳ sản phẩm nào thuộc thương hiệu Laurier, từ dòng mỏng nhẹ đến dòng chống tràn ban đêm. Bước 2: Mua sắm tại hệ thống Bách hóa XANH. Chương trình áp dụng cho mọi hóa đơn thanh toán trực tiếp tại siêu thị hoặc đặt hàng trực tuyến qua website và ứng dụng di động Bách hóa XANH.

Chương trình áp dụng cho mọi hóa đơn thanh toán trực tiếp tại siêu thị hoặc đặt hàng trực tuyến qua website và ứng dụng di động Bách hóa XANH. Bước 3: Hoàn tất đơn hàng trong tháng 10/2026. Với mỗi sản phẩm được giao dịch thành công từ 01/10 đến 31/10/2026, hệ thống sẽ tự động trích 1.000 đồng vào quỹ cộng đồng mà khách hàng không phải trả thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào.

Các dòng sản phẩm Laurier áp dụng trong chương trình

Người dùng có thể lựa chọn đa dạng các dòng sản phẩm Laurier công nghệ Nhật Bản đang phân phối trên kệ hàng Bách hóa XANH:

Laurier Super Slimguard: Độ dày siêu mỏng 1mm cùng khả năng thấm hút gấp 200 lần, đem lại cảm giác thoáng nhẹ tối đa.

Độ dày siêu mỏng 1mm cùng khả năng thấm hút gấp 200 lần, đem lại cảm giác thoáng nhẹ tối đa. Laurier Fresh & Free: Bề mặt mềm mại cho làn da, ứng dụng công nghệ thấm hút nhanh giúp giữ sự thoải mái suốt ngày dài.

Bề mặt mềm mại cho làn da, ứng dụng công nghệ thấm hút nhanh giúp giữ sự thoải mái suốt ngày dài. Laurier Safety Night: Chiều dài 35cm kết hợp vách chống tràn an toàn, thích hợp sử dụng cho ban đêm.

Hoạt động mua sắm tiêu dùng thường nhật là cách thuận tiện để người tiêu dùng vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc cá nhân, vừa góp phần lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng phụ nữ tại các địa bàn khó khăn.