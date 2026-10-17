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Cách theo dõi chi tiết lịch cắt điện tại Hải Phòng từ ngày 19/10 đến 25/10 cho người dân

Vũ Sơn17/10/2026 10:44

Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ 19/10 đến 25/10 tại nhiều khu vực để kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lưới điện an toàn.

Theo kế hoạch từ Điện lực Hải Phòng, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ tạm ngừng cung cấp điện luân phiên từ ngày 19/10 đến ngày 25/10. Việc ngắt điện nhằm phục vụ công tác kiểm tra, thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng hệ thống lưới điện trung, hạ áp.

Chi tiết lịch tạm ngừng cấp điện tại các khu vực

Để thuận tiện cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất, người dân cần theo dõi khung giờ cắt điện cụ thể tại từng địa bàn dưới đây:

Khu vực Thủy Nguyên

NgàyThời gianKhu vực mất điện
19/10/202606:00 - 10:00Phường Bạch Đằng
19/10/202613:30 - 16:30Phường Bạch Đằng, Lưu Kiếm
20/10/202606:00 - 09:00Phường Lưu Kiếm
20/10/202606:00 - 15:00Đông Sơn, phường Lưu Kiếm
20/10/202608:00 - 16:00Trạm biến áp Kho Vận Phú Hưng
21/10/202606:00 - 14:00Phường Bạch Đằng
21/10/202607:00 - 11:00Phường Thủy Nguyên, Hòa Bình
21/10/202607:00 - 15:00Phường Thủy Nguyên
22/10/202606:00 - 13:00Phường Lưu Kiếm
22/10/202613:00 - 17:30Phường Lê Ích Mộc
22/10/202613:30 - 15:00Phường Thủy Nguyên
23/10/202608:30 - 09:30Trạm biến áp Số 2 X28 HQ
23/10/202610:30 - 11:30Trạm biến áp Đinh Khắc Khiển
24/10/202607:00 - 10:30Phường Bạch Đằng

Khu vực Kiến An và Hồng Bàng

NgàyThời gianKhu vực mất điện
19/10/202605:00 - 06:30Phường Phù Liễn, Kiến An
20/10/202607:45 - 15:00Trạm biến áp Công Trình Đô Thị
20/10/202609:30 - 11:00Phường Phù Liễn
20/10/202614:00 - 16:30Phường Kiến An
21/10/202608:00 - 10:00Trạm biến áp Bệnh viện Hoàng Gia, Trạm Vận Tải Thủy 4
21/10/202614:00 - 16:30Phường Kiến An, Trạm Bao Bì Hùng Vương, Công ty CMat
22/10/202608:00 - 11:30Phường Phù Liễn, Trạm Xăng Dầu (Kho 1), Hà Nam
22/10/202614:00 - 17:00Phường Kiến An, Trạm biến áp Dosan HP, CPTV Samnec 3

Khu vực An Lão, Tiên Lãng và Tứ Kỳ

NgàyThời gianKhu vực mất điện
21/10/202606:30 - 10:30Một phần xã An Lão, Trạm biến áp Nhà Thờ Liếu Dinh (xã An Trường), xã An Khánh
21/10/202608:00 - 11:15Thôn Yên, Thôn Vam, Thôn Chùa (khu vực Tiên Lãng)
21/10/202614:00 - 17:00Khu vực Đông Hưng, Nam Hưng (Tiên Lãng)
23/10/202606:00 - 17:00Trạm biến áp Câu Trung 2, Câu Thượng 1 và 2 tại xã An Quang
24/10/202606:00 - 11:30Trạm biến áp Tiến Lập 2 tại xã An Hưng
25/10/202607:00 - 16:00Xã Tứ Kỳ, xã Lạc Phượng

Khu vực Thanh Miện và Cẩm Giàng hiện không ghi nhận lịch tạm ngừng cấp điện trong đợt này.

Mẹo chủ động ứng phó khi mất điện kéo dài

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống và thiết bị trong gia đình, người dân nên áp dụng các bước chuẩn bị sau:

  1. Sạc đầy các thiết bị lưu trữ điện: Nạp đầy pin cho điện thoại, máy tính, đèn tích điện và sạc dự phòng trước mốc thời gian cắt điện tối thiểu 1 tiếng.
  2. Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh: Hạn chế đóng mở tủ lạnh khi mất điện để giữ nhiệt độ lạnh bên trong lâu hơn, tránh làm hư hỏng thức ăn.
  3. Ngắt kết nối các đồ dùng điện lớn: Rút phích cắm tủ lạnh, máy giặt, tivi, điều hòa để phòng ngừa hiện tượng xung điện áp đột ngột khi dòng điện được khôi phục trở lại.
  4. Cập nhật thông tin vận hành: Truy cập cổng thông tin chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc để theo dõi diễn biến cấp điện; nguồn điện có thể được đóng lại sớm hơn dự kiến nếu công tác kỹ thuật hoàn tất trước thời hạn.
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        Cách theo dõi chi tiết lịch cắt điện tại Hải Phòng từ ngày 19/10 đến 25/10 cho người dân
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