Cách theo dõi chi tiết lịch cắt điện tại Hải Phòng từ ngày 19/10 đến 25/10 cho người dân Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ 19/10 đến 25/10 tại nhiều khu vực để kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lưới điện an toàn.

Theo kế hoạch từ Điện lực Hải Phòng, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ tạm ngừng cung cấp điện luân phiên từ ngày 19/10 đến ngày 25/10. Việc ngắt điện nhằm phục vụ công tác kiểm tra, thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng hệ thống lưới điện trung, hạ áp.

Chi tiết lịch tạm ngừng cấp điện tại các khu vực

Để thuận tiện cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất, người dân cần theo dõi khung giờ cắt điện cụ thể tại từng địa bàn dưới đây:

Khu vực Thủy Nguyên

Ngày Thời gian Khu vực mất điện 19/10/2026 06:00 - 10:00 Phường Bạch Đằng 19/10/2026 13:30 - 16:30 Phường Bạch Đằng, Lưu Kiếm 20/10/2026 06:00 - 09:00 Phường Lưu Kiếm 20/10/2026 06:00 - 15:00 Đông Sơn, phường Lưu Kiếm 20/10/2026 08:00 - 16:00 Trạm biến áp Kho Vận Phú Hưng 21/10/2026 06:00 - 14:00 Phường Bạch Đằng 21/10/2026 07:00 - 11:00 Phường Thủy Nguyên, Hòa Bình 21/10/2026 07:00 - 15:00 Phường Thủy Nguyên 22/10/2026 06:00 - 13:00 Phường Lưu Kiếm 22/10/2026 13:00 - 17:30 Phường Lê Ích Mộc 22/10/2026 13:30 - 15:00 Phường Thủy Nguyên 23/10/2026 08:30 - 09:30 Trạm biến áp Số 2 X28 HQ 23/10/2026 10:30 - 11:30 Trạm biến áp Đinh Khắc Khiển 24/10/2026 07:00 - 10:30 Phường Bạch Đằng

Khu vực Kiến An và Hồng Bàng

Ngày Thời gian Khu vực mất điện 19/10/2026 05:00 - 06:30 Phường Phù Liễn, Kiến An 20/10/2026 07:45 - 15:00 Trạm biến áp Công Trình Đô Thị 20/10/2026 09:30 - 11:00 Phường Phù Liễn 20/10/2026 14:00 - 16:30 Phường Kiến An 21/10/2026 08:00 - 10:00 Trạm biến áp Bệnh viện Hoàng Gia, Trạm Vận Tải Thủy 4 21/10/2026 14:00 - 16:30 Phường Kiến An, Trạm Bao Bì Hùng Vương, Công ty CMat 22/10/2026 08:00 - 11:30 Phường Phù Liễn, Trạm Xăng Dầu (Kho 1), Hà Nam 22/10/2026 14:00 - 17:00 Phường Kiến An, Trạm biến áp Dosan HP, CPTV Samnec 3

Khu vực An Lão, Tiên Lãng và Tứ Kỳ

Ngày Thời gian Khu vực mất điện 21/10/2026 06:30 - 10:30 Một phần xã An Lão, Trạm biến áp Nhà Thờ Liếu Dinh (xã An Trường), xã An Khánh 21/10/2026 08:00 - 11:15 Thôn Yên, Thôn Vam, Thôn Chùa (khu vực Tiên Lãng) 21/10/2026 14:00 - 17:00 Khu vực Đông Hưng, Nam Hưng (Tiên Lãng) 23/10/2026 06:00 - 17:00 Trạm biến áp Câu Trung 2, Câu Thượng 1 và 2 tại xã An Quang 24/10/2026 06:00 - 11:30 Trạm biến áp Tiến Lập 2 tại xã An Hưng 25/10/2026 07:00 - 16:00 Xã Tứ Kỳ, xã Lạc Phượng

Khu vực Thanh Miện và Cẩm Giàng hiện không ghi nhận lịch tạm ngừng cấp điện trong đợt này.

Mẹo chủ động ứng phó khi mất điện kéo dài

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống và thiết bị trong gia đình, người dân nên áp dụng các bước chuẩn bị sau: