Cách theo dõi lịch cắt điện Điện lực Hải Phòng và mẹo sắp xếp kế hoạch sinh hoạt gia đình
Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện để bảo trì hệ thống. Nắm rõ thời gian và khu vực giúp người dân chủ động sắp xếp sinh hoạt an toàn.
Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện luân phiên tại một số khu vực trên địa bàn nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ hệ thống lưới điện trung và hạ áp. Hoạt động kỹ thuật này nhằm đảm bảo an toàn vận hành, ngăn ngừa sự cố quá tải và tối ưu hóa khả năng cấp điện. Nắm bắt lịch trình chi tiết và chuẩn bị phương án dự phòng sẽ giúp các gia đình, hộ kinh doanh duy trì nhịp sinh hoạt ổn định.
Lịch tạm ngừng cấp điện chi tiết trên địa bàn Hải Phòng
Dưới đây là chi tiết khung giờ và khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện theo kế hoạch kỹ thuật từ Điện lực Hải Phòng:
Khu vực phía Tây và Nam thành phố
|Ngày
|Thời gian
|Khu vực thực hiện
|14/10/2026
|07:30 - 10:00
|TBA Lộ Cương 1
|14/10/2026
|07:30 - 11:30
|Một phần khu đô thị Tây Nam Cường
|14/10/2026
|08:00 - 11:30
|Một phần khu đô thị Đông Nam Cường
|14/10/2026
|09:30 - 12:00
|TBA Lộ Cương 2
|14/10/2026
|14:00 - 17:00
|Một phần khu đô thị Tây Nam Cường
|15/10/2026
|08:00 - 11:30
|Một phần khu đô thị Tây Nam Cường
|15/10/2026
|08:00 - 12:00
|TBA 7 TNC
|16/10/2026
|07:30 - 14:30
|Khu bến ca nô
|16/10/2026
|08:00 - 12:00
|TBA Đỗ Xá 2
Khu vực Thủy Nguyên
|Ngày
|Thời gian
|Khu vực thực hiện
|12/10/2026
|09:30 - 10:15
|TBA Công ty TNHH Phương Nguyên
|12/10/2026
|10:45 - 11:45
|TBA Cổ phần Hiếu Hưng
|12/10/2026
|14:30 - 15:30
|TBA Hà Phú 4
|13/10/2026
|08:00 - 15:00
|TBA Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Triệu
|13/10/2026
|08:30 - 09:30
|TBA Cơ khí Hồng Tuấn
|13/10/2026
|10:00 - 11:00
|TBA Đúc Gang Hùng Dũng
|13/10/2026
|14:30 - 15:00
|TBA Cừ Lan
|13/10/2026
|15:30 - 16:00
|TBA Khang Vĩnh Nguyên
|14/10/2026
|06:00 - 13:00
|Phường Thiên Hương
|14/10/2026
|07:00 - 12:00 và 13:00 - 17:00
|TBA Minh Đức 5
|14/10/2026
|08:00 - 09:30
|TBA Hoàng Trọng Dân
|14/10/2026
|08:30 - 09:00
|TBA Cống Phi Liệt
|14/10/2026
|09:30 - 10:15
|TBA Cường Thịnh 1
|14/10/2026
|10:00 - 11:30
|TBA Lâm Động 3
|14/10/2026
|10:45 - 11:45
|TBA Hoàng Nguyên 1
|15/10/2026
|07:00 - 09:00
|Phường Lưu Kiếm
|15/10/2026
|07:00 - 12:00
|TBA Minh Đức 5
|15/10/2026
|08:00 - 12:00
|TBA Lôi Động 6
|15/10/2026
|08:00 - 09:30
|Công ty Thuận Phi
|15/10/2026
|10:00 - 11:00
|TBA Hải Đội 4
|15/10/2026
|13:00 - 17:00
|TBA Minh Đức 6
|15/10/2026
|14:30 - 15:30
|TBA Bùi Văn Bản
|16/10/2026
|06:00 - 11:00
|Phường Lê Ích Mộc
|16/10/2026
|07:00 - 12:00 và 13:00 - 17:00
|TBA Minh Đức 6
Khu vực Kiến An, An Lão và Hồng Bàng
- Khu vực Kiến An: Ngày 12/10/2026 từ 07:00 - 15:00 tại Phường Phù Liễn. Ngày 13/10/2026 từ 07:30 - 17:00 tại Phường Kiến An; từ 07:30 - 09:00 và 09:30 - 11:30 tại trạm khách hàng. Ngày 14/10/2026 từ 07:30 - 11:30 tại Phường Phù Liễn.
- Khu vực An Lão: Ngày 16/10/2026 từ 05:30 - 08:30 tại một phần khách hàng của Xã An Quang.
- Khu vực Hồng Bàng: Ngày 15/10/2026 từ 14:15 - 16:00 tại Quán Toan. Ngày 17/10/2026 từ 07:30 - 12:00 tại khu vực Trường Nguyễn Tri Phương.
Các khu vực Thanh Miện, Tiên Lãng, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ hiện chưa ghi nhận lịch cắt điện trong đợt này.
Mẹo chuẩn bị chu đáo trước khi mất điện
Để hạn chế tối đa bất tiện trong thời gian tạm ngừng cấp điện, người dân có thể áp dụng các bước chuẩn bị đơn giản sau:
- Sạc đầy pin các thiết bị thiết yếu: Nạp đầy pin điện thoại, đèn pin, quạt tích điện và pin sạc dự phòng từ tối hôm trước để đảm bảo liên lạc và làm mát khi cần.
- Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh: Hạn chế mở cửa tủ lạnh và tủ đông khi mất điện. Nhiệt lạnh bên trong tủ đóng kín có thể duy trì bảo quản thực phẩm an toàn từ 4 đến 6 tiếng.
- Dự trữ nước sinh hoạt: Nếu gia đình sử dụng máy bơm điện lên bể chứa, hãy chủ động bơm đầy nước trước giờ cắt điện để phục vụ nhu cầu vệ sinh và nấu nướng.
- Rút phích cắm các thiết bị điện tử nhạy cảm: Ngắt kết nối tivi, máy vi tính, điều hòa hoặc lò vi sóng khỏi nguồn điện để tránh nguy cơ sốc điện do điện áp tăng đột ngột vào thời điểm nguồn điện được khôi phục.
Cách tra cứu tiến độ khôi phục điện trực tuyến
Thông tin về lịch cắt điện kế hoạch cũng như các đợt cắt điện đột xuất phục vụ xử lý kỹ thuật đều được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại địa chỉ website: cskh.npc.com.vn.
Khi điều kiện kỹ thuật cho phép hoặc công việc bảo dưỡng hoàn tất sớm hơn dự kiến, đơn vị điện lực sẽ tái lập cấp điện trong thời gian sớm nhất nhằm rút ngắn thời gian gián đoạn sinh hoạt của người dân.