Cách theo dõi lịch cắt điện Điện lực Hải Phòng và mẹo sắp xếp kế hoạch sinh hoạt gia đình Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện để bảo trì hệ thống. Nắm rõ thời gian và khu vực giúp người dân chủ động sắp xếp sinh hoạt an toàn.

Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện luân phiên tại một số khu vực trên địa bàn nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ hệ thống lưới điện trung và hạ áp. Hoạt động kỹ thuật này nhằm đảm bảo an toàn vận hành, ngăn ngừa sự cố quá tải và tối ưu hóa khả năng cấp điện. Nắm bắt lịch trình chi tiết và chuẩn bị phương án dự phòng sẽ giúp các gia đình, hộ kinh doanh duy trì nhịp sinh hoạt ổn định.

Lịch tạm ngừng cấp điện chi tiết trên địa bàn Hải Phòng

Dưới đây là chi tiết khung giờ và khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện theo kế hoạch kỹ thuật từ Điện lực Hải Phòng:

Khu vực phía Tây và Nam thành phố

Ngày Thời gian Khu vực thực hiện 14/10/2026 07:30 - 10:00 TBA Lộ Cương 1 14/10/2026 07:30 - 11:30 Một phần khu đô thị Tây Nam Cường 14/10/2026 08:00 - 11:30 Một phần khu đô thị Đông Nam Cường 14/10/2026 09:30 - 12:00 TBA Lộ Cương 2 14/10/2026 14:00 - 17:00 Một phần khu đô thị Tây Nam Cường 15/10/2026 08:00 - 11:30 Một phần khu đô thị Tây Nam Cường 15/10/2026 08:00 - 12:00 TBA 7 TNC 16/10/2026 07:30 - 14:30 Khu bến ca nô 16/10/2026 08:00 - 12:00 TBA Đỗ Xá 2

Khu vực Thủy Nguyên

Ngày Thời gian Khu vực thực hiện 12/10/2026 09:30 - 10:15 TBA Công ty TNHH Phương Nguyên 12/10/2026 10:45 - 11:45 TBA Cổ phần Hiếu Hưng 12/10/2026 14:30 - 15:30 TBA Hà Phú 4 13/10/2026 08:00 - 15:00 TBA Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Triệu 13/10/2026 08:30 - 09:30 TBA Cơ khí Hồng Tuấn 13/10/2026 10:00 - 11:00 TBA Đúc Gang Hùng Dũng 13/10/2026 14:30 - 15:00 TBA Cừ Lan 13/10/2026 15:30 - 16:00 TBA Khang Vĩnh Nguyên 14/10/2026 06:00 - 13:00 Phường Thiên Hương 14/10/2026 07:00 - 12:00 và 13:00 - 17:00 TBA Minh Đức 5 14/10/2026 08:00 - 09:30 TBA Hoàng Trọng Dân 14/10/2026 08:30 - 09:00 TBA Cống Phi Liệt 14/10/2026 09:30 - 10:15 TBA Cường Thịnh 1 14/10/2026 10:00 - 11:30 TBA Lâm Động 3 14/10/2026 10:45 - 11:45 TBA Hoàng Nguyên 1 15/10/2026 07:00 - 09:00 Phường Lưu Kiếm 15/10/2026 07:00 - 12:00 TBA Minh Đức 5 15/10/2026 08:00 - 12:00 TBA Lôi Động 6 15/10/2026 08:00 - 09:30 Công ty Thuận Phi 15/10/2026 10:00 - 11:00 TBA Hải Đội 4 15/10/2026 13:00 - 17:00 TBA Minh Đức 6 15/10/2026 14:30 - 15:30 TBA Bùi Văn Bản 16/10/2026 06:00 - 11:00 Phường Lê Ích Mộc 16/10/2026 07:00 - 12:00 và 13:00 - 17:00 TBA Minh Đức 6

Khu vực Kiến An, An Lão và Hồng Bàng

Khu vực Kiến An: Ngày 12/10/2026 từ 07:00 - 15:00 tại Phường Phù Liễn. Ngày 13/10/2026 từ 07:30 - 17:00 tại Phường Kiến An; từ 07:30 - 09:00 và 09:30 - 11:30 tại trạm khách hàng. Ngày 14/10/2026 từ 07:30 - 11:30 tại Phường Phù Liễn.

Ngày 12/10/2026 từ 07:00 - 15:00 tại Phường Phù Liễn. Ngày 13/10/2026 từ 07:30 - 17:00 tại Phường Kiến An; từ 07:30 - 09:00 và 09:30 - 11:30 tại trạm khách hàng. Ngày 14/10/2026 từ 07:30 - 11:30 tại Phường Phù Liễn. Khu vực An Lão: Ngày 16/10/2026 từ 05:30 - 08:30 tại một phần khách hàng của Xã An Quang.

Ngày 16/10/2026 từ 05:30 - 08:30 tại một phần khách hàng của Xã An Quang. Khu vực Hồng Bàng: Ngày 15/10/2026 từ 14:15 - 16:00 tại Quán Toan. Ngày 17/10/2026 từ 07:30 - 12:00 tại khu vực Trường Nguyễn Tri Phương.

Các khu vực Thanh Miện, Tiên Lãng, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ hiện chưa ghi nhận lịch cắt điện trong đợt này.

Mẹo chuẩn bị chu đáo trước khi mất điện

Để hạn chế tối đa bất tiện trong thời gian tạm ngừng cấp điện, người dân có thể áp dụng các bước chuẩn bị đơn giản sau:

Sạc đầy pin các thiết bị thiết yếu: Nạp đầy pin điện thoại, đèn pin, quạt tích điện và pin sạc dự phòng từ tối hôm trước để đảm bảo liên lạc và làm mát khi cần. Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh: Hạn chế mở cửa tủ lạnh và tủ đông khi mất điện. Nhiệt lạnh bên trong tủ đóng kín có thể duy trì bảo quản thực phẩm an toàn từ 4 đến 6 tiếng. Dự trữ nước sinh hoạt: Nếu gia đình sử dụng máy bơm điện lên bể chứa, hãy chủ động bơm đầy nước trước giờ cắt điện để phục vụ nhu cầu vệ sinh và nấu nướng. Rút phích cắm các thiết bị điện tử nhạy cảm: Ngắt kết nối tivi, máy vi tính, điều hòa hoặc lò vi sóng khỏi nguồn điện để tránh nguy cơ sốc điện do điện áp tăng đột ngột vào thời điểm nguồn điện được khôi phục.

Cách tra cứu tiến độ khôi phục điện trực tuyến

Thông tin về lịch cắt điện kế hoạch cũng như các đợt cắt điện đột xuất phục vụ xử lý kỹ thuật đều được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại địa chỉ website: cskh.npc.com.vn.

Khi điều kiện kỹ thuật cho phép hoặc công việc bảo dưỡng hoàn tất sớm hơn dự kiến, đơn vị điện lực sẽ tái lập cấp điện trong thời gian sớm nhất nhằm rút ngắn thời gian gián đoạn sinh hoạt của người dân.