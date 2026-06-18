Cách theo dõi lịch cắt điện Hà Nội từ 8/6 đến 14/6 và mẹo chuẩn bị sinh hoạt Nhiều khu vực tại TP Hà Nội như phường Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ sẽ tạm ngừng cấp điện từ ngày 8/6 đến 14/6 để bảo trì lưới điện. Người dân cần chủ động phương án sinh hoạt.

Theo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, trong tuần từ ngày 8/6 đến 14/6/2026, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngừng cung cấp điện để phục vụ công tác cải tạo, nâng cấp và bảo dưỡng hệ thống lưới điện. Việc nắm bắt thông tin sớm giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp chủ động sắp xếp công việc, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Chi tiết lịch cắt điện tại một số khu vực trọng điểm

Lịch cắt điện được triển khai theo từng khung giờ và địa điểm cụ thể. Đáng chú ý, một số khu vực có thời gian mất điện kéo dài hoặc lặp lại nhiều ngày.

Khu vực cắt điện ngày 8/6/2026

Phường Xuân Phương: TDP 11 Kiều Mai mất điện từ 04:00 - 10:00 (lịch này lặp lại hàng ngày đến hết 14/6).

TDP 11 Kiều Mai mất điện từ 04:00 - 10:00 (lịch này lặp lại hàng ngày đến hết 14/6). Phường Từ Liêm: Một phần KTX Việt Úc mất điện từ 04:00 - 10:00.

Một phần KTX Việt Úc mất điện từ 04:00 - 10:00. Xã Sơn Đồng: Một phần xã Sơn Đồng mất điện từ 04:00 - 10:00 và 07:30 - 14:00.

Một phần xã Sơn Đồng mất điện từ 04:00 - 10:00 và 07:30 - 14:00. Xã Tây Phương: Công ty CP Sản xuất, Thương mại và Xây dựng Mạnh Thắng mất điện từ 08:30 - 12:30.

Khu vực cắt điện ngày 9/6/2026

Phường Khương Đình: Từ số nhà 309 đến 387 phố Vũ Tông Phan và ngách 327 phố Vũ Tông Phan mất điện từ 06:00 - 10:00.

Từ số nhà 309 đến 387 phố Vũ Tông Phan và ngách 327 phố Vũ Tông Phan mất điện từ 06:00 - 10:00. Phường Tây Mỗ: Khu vực thi công Lumi Hà Nội và Vinhomes Smart City có lịch mất điện từ 03:00 - 10:00.

Khu vực thi công Lumi Hà Nội và Vinhomes Smart City có lịch mất điện từ 03:00 - 10:00. Phường Dương Nội: Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát, một phần TDP Thắng Lợi và Đoàn Kết mất điện từ 04:00 - 10:00.

Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát, một phần TDP Thắng Lợi và Đoàn Kết mất điện từ 04:00 - 10:00. Phường Yên Nghĩa: Một phần tổ 7, tổ 8 mất điện từ 04:00 - 10:00.

Công tác bảo trì, nâng cấp lưới điện giúp đảm bảo vận hành an toàn trong mùa cao điểm.

Mẹo chuẩn bị và ứng phó khi mất điện

Để giảm thiểu bất tiện trong những khung giờ tạm ngừng cấp điện, bạn có thể áp dụng các bước chuẩn bị sau:

Sạc đầy các thiết bị lưu trữ: Hãy sạc đầy điện thoại, máy tính bảng và đặc biệt là sạc dự phòng, quạt tích điện từ đêm hôm trước. Tích trữ nước sinh hoạt: Với các khu vực sử dụng máy bơm điện, hãy bơm đầy bồn chứa hoặc trữ nước vào các thùng lớn trước giờ cắt điện. Hạn chế mở tủ lạnh: Khi mất điện, tủ lạnh có thể giữ lạnh trong khoảng 4 tiếng nếu không bị mở cửa. Điều này giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. Rút phích cắm các thiết bị điện lớn: Để tránh tình trạng sốc điện khi có điện trở lại, bạn nên rút phích cắm tivi, tủ lạnh, điều hòa. Sắp xếp lại lịch trình: Với các công việc cần sử dụng máy móc hoặc internet, hãy ưu tiên hoàn thành trước giờ cắt điện hoặc di chuyển đến các khu vực không bị ảnh hưởng.

Lưu ý từ ngành điện

Tùy theo điều kiện thời tiết và tiến độ thi công thực tế, ngành điện có thể cấp điện trở lại sớm hơn so với kế hoạch dự kiến. Người dân nên theo dõi thông báo từ các ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVNHANOI để cập nhật thông tin chính xác nhất cho khu vực mình sinh sống tại các xã, phường thuộc TP Hà Nội.