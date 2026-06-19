Cách theo dõi lịch cắt điện Hà Nội từ ngày 5/6 đến 7/6 tại Giảng Võ, Hồng Hà và Xuân Phương Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện tại nhiều khu vực thuộc phường Giảng Võ, Hồng Hà, Xuân Phương từ ngày 5/6 đến 7/6/2026 để bảo trì lưới điện.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội, trong các ngày từ 5/6 đến 7/6/2026, nhiều khu vực dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch. Việc cắt điện nhằm phục vụ công tác cải tạo, nâng cấp và bảo dưỡng hệ thống lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn trong thời gian tới.

Nhiều khu vực tại Hà Nội sẽ tạm ngừng cấp điện để nâng cấp lưới điện từ ngày 5/6 đến 7/6.

Lịch cắt điện chi tiết ngày 6/6 tại các khu vực trọng điểm

Ngày 6/6, kế hoạch cắt điện tập trung vào các khu vực trung tâm và các phường có mật độ dân cư cao. Người dân cần lưu ý các khung giờ sau:

Phường Giảng Võ, TP.Hà Nội: Khu vực Đại sứ quán Úc, số 8 Đào Tấn mất điện từ 05h00 đến 10h00.

Khu vực Đại sứ quán Úc, số 8 Đào Tấn mất điện từ 05h00 đến 10h00. Phường Hồng Hà, TP.Hà Nội: Từ số 310 đến 404 Âu Cơ; các ngõ 344 và 360 Âu Cơ mất điện từ 05h00 đến 10h00.

Từ số 310 đến 404 Âu Cơ; các ngõ 344 và 360 Âu Cơ mất điện từ 05h00 đến 10h00. Phường Xuân Phương, TP.Hà Nội: Khu vực TDP 11 Kiều Mai mất điện từ 04h00 đến 10h00.

Khu vực TDP 11 Kiều Mai mất điện từ 04h00 đến 10h00. Phường Tây Mỗ, TP.Hà Nội: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (lô C3 KĐT Tây Mỗ - Đại Mỗ) mất điện trong hai đợt: 07h00 - 08h30 và 08h30 - 10h00.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (lô C3 KĐT Tây Mỗ - Đại Mỗ) mất điện trong hai đợt: 07h00 - 08h30 và 08h30 - 10h00. Phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội: Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an (số 68 Tố Hữu) mất điện từ 06h30 đến 09h30.

Kế hoạch tạm ngừng cấp điện ngày 7/6

Vào ngày Chủ nhật (7/6), lịch cắt điện chủ yếu ảnh hưởng đến các đơn vị sản xuất và tòa nhà văn phòng:

Phường Xuân Phương, TP.Hà Nội: Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp Phát Linh (TDP 15 đường Cầu Diễn) mất điện từ 07h00 đến 10h00.

Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp Phát Linh (TDP 15 đường Cầu Diễn) mất điện từ 07h00 đến 10h00. Phường Từ Liêm, TP.Hà Nội: Tòa nhà Vinaconex 9 tạm ngừng cấp điện từ 07h00 đến 15h00.

Tòa nhà Vinaconex 9 tạm ngừng cấp điện từ 07h00 đến 15h00. Phường Long Biên, TP.Hà Nội: Các trạm biến áp Hateco 1, Hateco 2 và tập thể Hàn Quốc mất điện trong các khung giờ từ 05h30 đến 09h30.

Các trạm biến áp Hateco 1, Hateco 2 và tập thể Hàn Quốc mất điện trong các khung giờ từ 05h30 đến 09h30. Xã An Khánh, TP.Hà Nội: Một phần xã An Khánh mất điện kéo dài từ 06h00 đến 14h00.

Mẹo chuẩn bị sinh hoạt khi có lịch cắt điện

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống và công việc, bạn có thể áp dụng các bước chuẩn bị sau:

Sạc đầy thiết bị điện tử: Điện thoại, laptop, pin dự phòng và đèn tích điện nên được sạc đầy vào đêm trước ngày có lịch cắt điện. Dự trữ nước sinh hoạt: Với những khu vực dùng máy bơm điện, hãy chủ động bơm đầy bể chứa hoặc tích trữ nước vào các thùng lớn. Hạn chế mở tủ lạnh: Khi mất điện, tủ lạnh có thể giữ lạnh từ 4-6 tiếng nếu không bị mở cửa thường xuyên, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn. Rút phích cắm thiết bị lớn: Nên rút phích cắm tivi, tủ lạnh, máy giặt để tránh tình trạng sốc điện khi có điện trở lại. Kiểm tra thiết bị chống sét và quá tải: Đảm bảo hệ thống điện trong nhà ổn định trước khi đóng điện trở lại.

Ngành điện lực Hà Nội lưu ý, tùy theo điều kiện kỹ thuật thực tế, thời gian mất điện có thể ngắn hơn so với kế hoạch hoặc có thể hoãn cắt điện nếu điều kiện cung cấp điện cho phép.