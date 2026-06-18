Cách theo dõi lịch cắt điện Hải Phòng từ 11/6 đến 14/6 và mẹo chuẩn bị sinh hoạt Tổng công ty Điện lực Hải Phòng thông báo lịch tạm ngừng cấp điện tại Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Kiến An, An Dương và Ninh Giang để bảo trì hệ thống từ ngày 11/6 đến 14/6.

Theo thông báo từ Tổng công ty Điện lực Hải Phòng, trong tuần này từ ngày 11/06 đến 14/06/2026, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ tạm ngừng cấp điện để thực hiện công tác thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ lưới điện. Việc nắm bắt lộ trình này giúp người dân chủ động hơn trong sinh hoạt và sản xuất.

Lịch cắt điện chi tiết tại các khu vực

Dưới đây là danh sách các khu vực có lịch tạm ngừng cấp điện cụ thể theo thời gian đã được phê duyệt:

Ngày 11/06/2026

Khu vực Tiên Lãng (05:30 - 11:00): Thôn Khởi Nghĩa, Thôn Đại Độ, Thôn Bắc Hưng.

Thôn Khởi Nghĩa, Thôn Đại Độ, Thôn Bắc Hưng. Khu vực Kiến An (07:00 - 11:00): Phường Kiến An.

Phường Kiến An. Khu vực Ninh Giang: 07:30 - 09:30: Một phần Xã Hồng Châu. 07:30 - 15:00: Một phần Xã Tân An. 09:00 - 11:30: Một phần Xã Hồng Châu. 13:30 - 16:00: Một phần Xã Tân An.



Ngày 12/06/2026

Khu vực Ninh Giang (07:30 - 15:00): Một phần Xã Ninh Giang.

Ngày 13/06/2026

Khu vực Ninh Giang: 06:30 - 15:30: Một phần thôn Cúc Thị. 07:30 - 15:00: Một phần Xã Khúc Thừa Dụ.



Ngày 14/06/2026

Khu vực Thủy Nguyên (07:00 - 15:00): Trạm biến áp Ngọc Khê.

Trạm biến áp Ngọc Khê. Khu vực An Dương (05:30 - 12:30): Nhánh Hoàng Mai thuộc lộ 478E2.14.

Mẹo chuẩn bị sinh hoạt khi mất điện kéo dài

Để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tạm ngừng cấp điện, bạn có thể áp dụng các bước chuẩn bị sau:

Dự trữ năng lượng: Sạc đầy pin điện thoại, đèn tích điện và sạc dự phòng từ tối hôm trước. Nếu có quạt tích điện, hãy đảm bảo thiết bị đã sẵn sàng sử dụng. Bảo quản thực phẩm: Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ lạnh lâu nhất có thể. Đối với các hộ kinh doanh, nên chuẩn bị đá cây hoặc máy phát điện nếu cần thiết. Dự trữ nước sinh hoạt: Bơm đầy bồn chứa nước trước thời điểm cắt điện, đặc biệt là tại các khu vực cắt điện từ sáng sớm như Tiên Lãng hay An Dương. Sắp xếp công việc: Ưu tiên hoàn thành các công việc cần dùng điện hoặc máy móc trước khung giờ thông báo.

Lưu ý, tùy theo điều kiện kỹ thuật và tiến độ thi công, ngành điện có thể khôi phục cấp điện sớm hơn dự kiến. Người dân có thể theo dõi cập nhật mới nhất hoặc các trường hợp cắt điện khẩn cấp tại website Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.