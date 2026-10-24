Cách theo dõi lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 26/10 đến 01/11 chi tiết theo từng địa bàn
Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 26/10 đến 01/11 tại nhiều khu vực nhằm phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện.
Theo thông tin từ Điện lực Hải Phòng, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ tạm ngừng cấp điện luân phiên từ ngày 26/10 đến ngày 01/11. Việc nắm rõ thời gian và địa điểm ngắt điện giúp các hộ gia đình cũng như cơ sở kinh doanh chủ động sắp xếp sinh hoạt, công việc thuận tiện nhất.
Lịch ngừng cấp điện chi tiết tại các khu vực
Dưới đây là khung thời gian và các địa bàn cụ thể có kế hoạch tạm ngắt điện để phục vụ công tác kỹ thuật:
|Ngày
|Thời gian
|Khu vực mất điện
|25/10/2026
|07:00 - 16:00
|Xã Tứ Kỳ, Lạc Phượng
|26/10/2026
|06:00 - 06:10
|Phường Lê Ích Mộc, phường Lưu Kiếm
|26/10/2026
|06:30 - 10:30
|Phường Lưu Kiếm
|26/10/2026
|10:20 - 10:30
|Phường Lê Ích Mộc, phường Lưu Kiếm
|26/10/2026
|06:00 - 07:30
|TBA Thị Trấn 10, xã An Lão
|26/10/2026
|15:00 - 17:30
|TBA Thị Trấn 10, xã An Lão
|27/10/2026
|05:30 - 17:00
|TBA Minh Phú 1
|27/10/2026
|05:30 - 07:30
|Minh Tân, phường Bạch Đằng
|27/10/2026
|07:30 - 09:30
|Việt Khê
|27/10/2026
|10:30 - 12:00
|TBA HKD Nguyễn Văn Thắng (630)
|27/10/2026
|14:30 - 15:30
|TBA Nước sạch Trường Giang
|27/10/2026
|16:00 - 17:00
|Minh Tân, phường Bạch Đằng
|27/10/2026
|05:30 - 07:30
|TBA Cầu Vàng 2, TBA Vĩnh Sinh, xã An Lão
|27/10/2026
|08:30 - 10:00
|TBA 679 HQ2, xã An Lão
|28/10/2026
|08:00 - 12:00
|TBA Bệnh Viện 2
|28/10/2026
|08:00 - 15:00
|TBA Tuệ Tĩnh 4
|28/10/2026
|06:00 - 10:00
|Phường Lưu Kiếm
|28/10/2026
|05:00 - 11:30
|Xã Quyết Thắng
|30/10/2026
|06:00 - 10:00
|Phường Thủy Nguyên
|31/10/2026
|08:00 - 12:00
|Khu Cẩm Khê (phường Tứ Minh), một phần đường Vũ Công Đán
|31/10/2026
|14:00 - 16:30
|Một phần KĐT An Phú, TBA Công Đoàn
|31/10/2026
|05:00 - 14:00
|Phường Thủy Nguyên
|31/10/2026
|08:00 - 11:00
|Xã Chấn Hưng, Công ty Phú Dụ
|01/11/2026
|07:00 - 16:00
|TBA Công ty Thái Anh, xã An Lão
Đáng chú ý, các khu vực như Thanh Miện, Kiến An, Cẩm Giàng và Hồng Bàng hiện không ghi nhận lịch cắt điện trong những ngày tới.
Lý do tạm ngừng cấp điện và kênh tra cứu trực tuyến
Kế hoạch ngừng cấp điện đợt này nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ lưới điện trung, hạ áp. Việc kiểm tra giúp phát hiện sớm nguy cơ quá tải hoặc hư hỏng thiết bị, hạn chế tối đa các sự cố mất điện đột ngột trong tương lai.
Để theo dõi lịch cắt điện chính xác nhất, người dân có thể truy cập website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại địa chỉ cskh.npc.com.vn. Trường hợp điều kiện vận hành lưới điện cho phép, đơn vị quản lý có thể hủy lịch cắt hoặc khôi phục cấp điện sớm hơn dự kiến.
Mẹo chuẩn bị sinh hoạt hiệu quả khi nhà mất điện
Để hạn chế bất tiện trong những khung giờ ngắt điện, bạn nên chủ động thực hiện một số bước chuẩn bị sau:
- Sạc đầy thiết bị: Cắm sạc đầy pin điện thoại, laptop, đèn tích điện và sạc dự phòng từ tối hôm trước.
- Bảo quản thực phẩm: Hạn chế mở cửa tủ lạnh và tủ đông khi mất điện để giữ nhiệt lạnh bên trong được lâu hơn.
- Dự trữ nước sạch: Bơm đầy bể chứa và tích trữ thêm nước vào xô chậu dự phòng cho nhu cầu nấu ăn và vệ sinh.
- Rút phích cắm đồ điện tử lớn: Rút ổ cắm tivi, điều hòa, máy tính để tránh hiện tượng sốc điện khi nguồn điện được bật trở lại.