Cách theo dõi lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 26/10 đến 01/11 chi tiết theo từng địa bàn Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 26/10 đến 01/11 tại nhiều khu vực nhằm phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện.

Theo thông tin từ Điện lực Hải Phòng, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ tạm ngừng cấp điện luân phiên từ ngày 26/10 đến ngày 01/11. Việc nắm rõ thời gian và địa điểm ngắt điện giúp các hộ gia đình cũng như cơ sở kinh doanh chủ động sắp xếp sinh hoạt, công việc thuận tiện nhất.

Lịch ngừng cấp điện chi tiết tại các khu vực

Dưới đây là khung thời gian và các địa bàn cụ thể có kế hoạch tạm ngắt điện để phục vụ công tác kỹ thuật:

Ngày Thời gian Khu vực mất điện 25/10/2026 07:00 - 16:00 Xã Tứ Kỳ, Lạc Phượng 26/10/2026 06:00 - 06:10 Phường Lê Ích Mộc, phường Lưu Kiếm 26/10/2026 06:30 - 10:30 Phường Lưu Kiếm 26/10/2026 10:20 - 10:30 Phường Lê Ích Mộc, phường Lưu Kiếm 26/10/2026 06:00 - 07:30 TBA Thị Trấn 10, xã An Lão 26/10/2026 15:00 - 17:30 TBA Thị Trấn 10, xã An Lão 27/10/2026 05:30 - 17:00 TBA Minh Phú 1 27/10/2026 05:30 - 07:30 Minh Tân, phường Bạch Đằng 27/10/2026 07:30 - 09:30 Việt Khê 27/10/2026 10:30 - 12:00 TBA HKD Nguyễn Văn Thắng (630) 27/10/2026 14:30 - 15:30 TBA Nước sạch Trường Giang 27/10/2026 16:00 - 17:00 Minh Tân, phường Bạch Đằng 27/10/2026 05:30 - 07:30 TBA Cầu Vàng 2, TBA Vĩnh Sinh, xã An Lão 27/10/2026 08:30 - 10:00 TBA 679 HQ2, xã An Lão 28/10/2026 08:00 - 12:00 TBA Bệnh Viện 2 28/10/2026 08:00 - 15:00 TBA Tuệ Tĩnh 4 28/10/2026 06:00 - 10:00 Phường Lưu Kiếm 28/10/2026 05:00 - 11:30 Xã Quyết Thắng 30/10/2026 06:00 - 10:00 Phường Thủy Nguyên 31/10/2026 08:00 - 12:00 Khu Cẩm Khê (phường Tứ Minh), một phần đường Vũ Công Đán 31/10/2026 14:00 - 16:30 Một phần KĐT An Phú, TBA Công Đoàn 31/10/2026 05:00 - 14:00 Phường Thủy Nguyên 31/10/2026 08:00 - 11:00 Xã Chấn Hưng, Công ty Phú Dụ 01/11/2026 07:00 - 16:00 TBA Công ty Thái Anh, xã An Lão

Đáng chú ý, các khu vực như Thanh Miện, Kiến An, Cẩm Giàng và Hồng Bàng hiện không ghi nhận lịch cắt điện trong những ngày tới.

Lý do tạm ngừng cấp điện và kênh tra cứu trực tuyến

Kế hoạch ngừng cấp điện đợt này nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ lưới điện trung, hạ áp. Việc kiểm tra giúp phát hiện sớm nguy cơ quá tải hoặc hư hỏng thiết bị, hạn chế tối đa các sự cố mất điện đột ngột trong tương lai.

Để theo dõi lịch cắt điện chính xác nhất, người dân có thể truy cập website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại địa chỉ cskh.npc.com.vn. Trường hợp điều kiện vận hành lưới điện cho phép, đơn vị quản lý có thể hủy lịch cắt hoặc khôi phục cấp điện sớm hơn dự kiến.

Mẹo chuẩn bị sinh hoạt hiệu quả khi nhà mất điện

Để hạn chế bất tiện trong những khung giờ ngắt điện, bạn nên chủ động thực hiện một số bước chuẩn bị sau: