Cách theo dõi lịch cắt điện tại Hải Phòng từ ngày 2/11 đến 8/11 để chủ động mọi sinh hoạt Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch ngừng cấp điện từ ngày 2/11 đến 8/11 tại nhiều khu vực để kiểm tra, bảo trì định kỳ và nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp.

Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện luân phiên từ ngày 2/11 đến ngày 8/11 trên địa bàn thành phố. Việc tạm ngừng cấp điện nhằm phục vụ kế hoạch thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện trung và hạ áp, giúp ngăn ngừa quá tải và bảo đảm an toàn vận hành.

Lịch cắt điện chi tiết tại các khu vực Hải Phòng

Dưới đây là khung thời gian và địa điểm dự kiến gián đoạn cung cấp điện để người dân cùng các cơ sở sản xuất tiện theo dõi:

Khu vực Thanh Miện

Ngày 02/11/2026: Từ 7:30 đến 17:00 tại Thôn Phương Khê.

Từ 7:30 đến 17:00 tại Thôn Phương Khê. Ngày 04/11/2026: Từ 7:30 đến 17:00 tại Thôn Tiêu Lâm và Thôn Tào Khê.

Từ 7:30 đến 17:00 tại Thôn Tiêu Lâm và Thôn Tào Khê. Ngày 05/11/2026: Từ 5:00 đến 15:00 tại Thôn La Xá.

Từ 5:00 đến 15:00 tại Thôn La Xá. Ngày 06/11/2026: Từ 7:30 đến 16:30 tại Thôn Thủ Pháp.

Khu vực Thủy Nguyên

Ngày 03/11/2026: Từ 7:00 đến 9:30 tại Trạm biến áp Sơn Minh Châu; từ 8:00 đến 12:00 tại Phường Thủy Nguyên, Hòa Bình.

Từ 7:00 đến 9:30 tại Trạm biến áp Sơn Minh Châu; từ 8:00 đến 12:00 tại Phường Thủy Nguyên, Hòa Bình. Ngày 04/11/2026: Từ 8:30 đến 9:30 tại Trạm biến áp An Phát 1; từ 8:30 đến 9:00 tại Trạm biến áp Ngũ Lão 4; từ 9:10 đến 9:40 tại Trạm biến áp Tái định cư Tam Hưng 1; từ 9:30 đến 10:30 tại Trạm biến áp An Phát 2 và Đúc kim loại và cơ khí An Phát; từ 9:50 đến 10:20 tại Trạm biến áp Tam Hưng 4; từ 10:45 đến 11:45 tại Trạm biến áp Công ty TNHH Brova; từ 10:50 đến 11:20 tại Trạm biến áp Tam Hưng 3.

Từ 8:30 đến 9:30 tại Trạm biến áp An Phát 1; từ 8:30 đến 9:00 tại Trạm biến áp Ngũ Lão 4; từ 9:10 đến 9:40 tại Trạm biến áp Tái định cư Tam Hưng 1; từ 9:30 đến 10:30 tại Trạm biến áp An Phát 2 và Đúc kim loại và cơ khí An Phát; từ 9:50 đến 10:20 tại Trạm biến áp Tam Hưng 4; từ 10:45 đến 11:45 tại Trạm biến áp Công ty TNHH Brova; từ 10:50 đến 11:20 tại Trạm biến áp Tam Hưng 3. Ngày 05/11/2026: Từ 8:30 đến 9:00 tại Trạm biến áp Thụ Khê; từ 9:10 đến 9:40 tại Trạm biến áp Chính Mỹ 7; từ 9:50 đến 10:20 tại Trạm biến áp Kỳ Sơn 7; từ 10:50 đến 11:20 tại Trạm biến áp Kỳ Sơn 1.

Khu vực Kiến An

Ngày 03/11/2026: Từ 7:45 đến 11:00 tại Phường Kiến An; từ 7:50 đến 11:30 và từ 14:00 đến 17:00 tại Phường Phù Liễn.

Từ 7:45 đến 11:00 tại Phường Kiến An; từ 7:50 đến 11:30 và từ 14:00 đến 17:00 tại Phường Phù Liễn. Ngày 04/11/2026: Từ 7:00 đến 12:00 tại Phường Kiến An; từ 7:50 đến 11:30 tại Phường Phù Liễn.

Từ 7:00 đến 12:00 tại Phường Kiến An; từ 7:50 đến 11:30 tại Phường Phù Liễn. Ngày 05/11/2026: Từ 7:00 đến 12:00 tại Phường Kiến An.

Từ 7:00 đến 12:00 tại Phường Kiến An. Ngày 10/11/2026: Từ 7:00 đến 14:00 (ngắt quãng từ 7:00 đến 7:15 và từ 13:45 đến 14:00) tại Phường Kiến An.

Khu vực Hồng Bàng

Ngày 03/11/2026: Từ 8:00 đến 12:00 tại khu vực Hùng Vương.

Từ 8:00 đến 12:00 tại khu vực Hùng Vương. Ngày 04/11/2026: Từ 5:45 đến 9:00 tại Đường dây nhánh Sông Đà Jurong.

Từ 5:45 đến 9:00 tại Đường dây nhánh Sông Đà Jurong. Ngày 05/11/2026: Từ 8:00 đến 15:00 tại Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ; từ 8:00 đến 12:00 tại khu vực Hùng Vương.

Từ 8:00 đến 15:00 tại Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ; từ 8:00 đến 12:00 tại khu vực Hùng Vương. Ngày 06/11/2026: Từ 6:00 đến 17:00 tại khu vực Điện Biên Phủ.

Khu vực Cẩm Giàng, An Lão và Tiên Lãng

Khu vực Cẩm Giàng: Ngày 04/11/2026, từ 8:00 đến 12:30 (gián đoạn vào các khung 8:00 - 8:20 và 12:00 - 12:30) tại Xã Mao Điền.

Ngày 04/11/2026, từ 8:00 đến 12:30 (gián đoạn vào các khung 8:00 - 8:20 và 12:00 - 12:30) tại Xã Mao Điền. Khu vực An Lão: Ngày 06/11/2026, từ 7:30 đến 10:30 tại Trạm biến áp Sơn Hải 3, xã An Lão. Ngày 08/11/2026, từ 8:00 đến 12:00 tại Trạm biến áp Đoàn 2180, xã An Lão.

Ngày 06/11/2026, từ 7:30 đến 10:30 tại Trạm biến áp Sơn Hải 3, xã An Lão. Ngày 08/11/2026, từ 8:00 đến 12:00 tại Trạm biến áp Đoàn 2180, xã An Lão. Khu vực Tiên Lãng: Ngày 07/11/2026, từ 5:00 đến 11:15 tại Công ty Thái Bình Dương; từ 5:30 đến 15:00 tại Xã Tân Minh; từ 6:00 đến 8:00 tại Công ty Phú Vinh, Công ty SHT và xã Cấp Tiến. Ngày 08/11/2026, từ 6:00 đến 16:00 tại Công ty Thái Bình Dương.

Ngày 07/11/2026, từ 5:00 đến 11:15 tại Công ty Thái Bình Dương; từ 5:30 đến 15:00 tại Xã Tân Minh; từ 6:00 đến 8:00 tại Công ty Phú Vinh, Công ty SHT và xã Cấp Tiến. Ngày 08/11/2026, từ 6:00 đến 16:00 tại Công ty Thái Bình Dương. Khu vực Tứ Minh: Ngày 08/11/2026, từ 7:30 đến 15:30 tại Khu Tứ Thông, phường Tứ Minh.

Ngày 08/11/2026, từ 7:30 đến 15:30 tại Khu Tứ Thông, phường Tứ Minh. Khu vực Tứ Kỳ: Không ghi nhận lịch cắt điện trong đợt này.

Các bước chuẩn bị trước khi mất điện

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và bảo vệ thiết bị điện tử gia đình, người dân nên thực hiện các biện pháp sau:

Sạc đầy pin các thiết bị thiết yếu: Nạp đầy pin điện thoại, đèn pin, quạt tích điện và sạc dự phòng trước thời điểm mất điện ít nhất 2 giờ. Rút phích cắm thiết bị đắt tiền: Ngắt kết nối tivi, máy tính, tủ lạnh khỏi ổ cắm để phòng tránh hiện tượng xung điện khi dòng điện được khôi phục đột ngột. Tích trữ nước sinh hoạt: Bơm đầy bể chứa nước dự phòng từ sáng sớm để bảo đảm nguồn nước nấu nướng và vệ sinh cá nhân. Bảo quản thực phẩm đông lạnh: Hạn chế mở cửa tủ lạnh và tủ đông trong thời gian mất điện nhằm duy trì nhiệt độ lạnh lâu nhất có thể.

Lưu ý, tùy theo tiến độ hoàn thành kỹ thuật thực tế, ngành điện có thể khôi phục cấp điện sớm hơn dự kiến. Người dân có thể tra cứu thông tin chi tiết hoặc thông báo đột xuất tại cổng thông tin Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.