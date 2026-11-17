Cách tiết kiệm khi mua dầu gội, sữa rửa mặt cho nam giới online từ 18/11 đến hết 20/11/2026 Từ 18/11 đến hết 20/11/2026, Bách hóa XANH giảm đến 30% nhóm chăm sóc nam giới khi đặt online; khách mới mua Clear Men Deep Ocean được tặng phiếu mua hàng 20.000đ.

Nhân ngày Quốc tế Nam giới 19/11, Bách hóa XANH triển khai chương trình "Ưu Đãi Phái Mạnh" từ 18/11 đến hết ngày 20/11/2026, giảm đến 30% cho nhóm sản phẩm chăm sóc nam giới. Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng đặt hàng online. Người mua có thể gom dầu gội, sữa rửa mặt và sản phẩm chăm sóc cá nhân vào một đơn để tận dụng ưu đãi.

Thể lệ cần nắm trước khi đặt hàng

Thời gian: từ 18/11/2026 đến hết ngày 20/11/2026, tức 3 ngày.

từ 18/11/2026 đến hết ngày 20/11/2026, tức 3 ngày. Phạm vi: chỉ dành cho khách đặt hàng online, không áp dụng khi mua trực tiếp.

chỉ dành cho khách đặt hàng online, không áp dụng khi mua trực tiếp. Mức giảm: đến 30% với các thương hiệu như Clear Men, Durex, Nivea.

đến 30% với các thương hiệu như Clear Men, Durex, Nivea. Quà tặng: khách hàng mới mua dầu gội Clear Men Deep Ocean được tặng phiếu mua hàng 20.000đ.

Các bước đặt mua để hưởng ưu đãi

Mở ứng dụng hoặc website Bách hóa XANH. Đặt hàng trong khoảng 18/11 đến 20/11, vì chương trình kết thúc sau ngày 20/11/2026. Tìm sản phẩm chăm sóc nam giới đang giảm giá. Chọn đúng dung tích và loại sản phẩm bạn cần, rồi bỏ vào giỏ hàng. Kiểm tra điều kiện nhận phiếu mua hàng. Nếu là khách mới, thêm dầu gội Clear Men Deep Ocean vào giỏ để nhận phiếu mua hàng 20.000đ. Chốt đơn và chọn giao hàng tận nơi. Sau khi hoàn tất, đơn hàng sẽ được giao đến địa chỉ bạn đã nhập.

Sản phẩm nằm trong chương trình

Theo nguồn tin, chương trình gồm các sản phẩm sau:

Dầu gội nước hoa Clear Men Deep Ocean 588ml: có hai phiên bản, một hương phong lữ và gỗ đàn hương, một hương gió biển và hổ phách. Cả hai đều có công dụng sạch gàu, sạch nhờn.

có hai phiên bản, một hương phong lữ và gỗ đàn hương, một hương gió biển và hổ phách. Cả hai đều có công dụng sạch gàu, sạch nhờn. Dầu gội sạch gàu Head & Shoulders bạc hà chai 850ml: dung tích lớn, phù hợp dùng lâu dài.

dung tích lớn, phù hợp dùng lâu dài. Sữa rửa mặt Nivea Men kiểm soát nhờn ngăn ngừa mụn 100g: dành cho da dầu, dễ nổi mụn.

dành cho da dầu, dễ nổi mụn. Bao cao su Durex Invisible hộp 3 cái: thiết kế siêu mỏng.

Mẹo nhỏ khi mua sản phẩm dung tích lớn

Các chai dầu gội dung tích lớn, có chai gần 1kg, khá bất tiện khi xách tay. Đặt online giúp bạn tránh phải mang vác, vì đơn hàng được giao tận nơi. Bên cạnh đó, nên kiểm tra kỹ dung tích và hương của từng sản phẩm trước khi chốt đơn để tránh nhầm lẫn.

Với sữa rửa mặt hoặc sản phẩm chăm sóc da dùng lần đầu, bạn nên thử một lượng nhỏ trước. Nếu thấy kích ứng, hãy ngưng sử dụng.