Cách tránh 3 lầm tưởng khi lái xe giúp bạn tiết kiệm tiền và giảm căng thẳng Nhiều tài xế đang lãng phí tiền bạc cho xăng cao cấp hoặc vô tình gây tắc đường do nhập làn sai cách. Dưới đây là 3 lầm tưởng phổ biến đã được các chuyên gia bác bỏ.

Trung bình mỗi người dành gần một giờ đồng hồ mỗi ngày để ngồi sau vô lăng. Dù là phương tiện di chuyển thiết yếu hay niềm đam mê, việc tin vào những kinh nghiệm truyền miệng không chính xác có thể khiến bạn tốn thêm chi phí bảo trì và gây ức chế khi tham gia giao thông. Dưới đây là 3 lầm tưởng phổ biến nhất đã được các nghiên cứu khoa học làm rõ.

1. Đổ xăng cao cấp giúp xe chạy bốc và tiết kiệm hơn

Nhiều tài xế tin rằng các loại xăng có chỉ số octan cao (xăng cao cấp) sẽ giúp động cơ mạnh hơn và giảm khí thải. Tuy nhiên, thực tế phần lớn các dòng xe phổ thông hiện nay được thiết kế để hoạt động tối ưu với xăng thường (regular).

Việc sử dụng xăng có chỉ số octan cao hơn mức khuyến nghị thường không mang lại lợi ích về mã lực hay tiết kiệm nhiên liệu.

Nghiên cứu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) đã thử nghiệm trên nhiều dòng xe và cho thấy không có sự gia tăng đáng kể nào về mã lực hay mức tiêu thụ nhiên liệu khi dùng xăng cao cấp cho xe không yêu cầu. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cũng khẳng định việc dùng xăng vượt mức khuyến nghị trong sách hướng dẫn là không cần thiết.

Mẹo cho bạn: Hãy kiểm tra miếng dán ở nắp bình xăng hoặc sách hướng dẫn sử dụng. Nếu nhà sản xuất không yêu cầu xăng cao cấp (Premium), bạn chỉ cần dùng xăng thường để tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể hàng năm.

2. Nhập làn càng sớm càng tốt khi có biển báo đóng làn

Khi thấy biển báo phía trước có làn đường bị đóng, phản ứng tự nhiên của nhiều người là cố gắng chuyển sang làn trống ngay lập tức. Tuy nhiên, hành động này vô tình làm giảm tốc độ đột ngột của dòng xe, dễ gây tai nạn và khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn.

Phương pháp tối ưu nhất đã được các chuyên gia giao thông chứng minh là nhập làn kiểu khóa kéo (zipper merge). Theo đó, các tài xế nên giữ nguyên làn đường hiện tại cho đến điểm nhập làn cuối cùng, sau đó lần lượt từng xe ở hai làn thay phiên nhau tiến vào như các răng của một chiếc khóa kéo.

Nghiên cứu từ Đại học Nebraska và Đại học bang Iowa cho thấy phương pháp này giúp lưu lượng giao thông di chuyển nhanh hơn và an toàn hơn cho cả tài xế lẫn công nhân cầu đường. Đừng cảm thấy tội lỗi khi đi đến cuối làn đường mới nhập vào, vì đó mới là cách giúp mọi người về nhà nhanh nhất.

3. Xe số sàn luôn tiết kiệm nhiên liệu hơn xe số tự động

Quan niệm xe số sàn tiết kiệm xăng hơn từng rất đúng trong quá khứ, nhưng công nghệ hộp số hiện đại đã thay đổi hoàn toàn cục diện này. Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) cho biết những tiến bộ trong hộp số tự động, đặc biệt là hộp số vô cấp (CVT) hoặc hộp số nhiều cấp, đã cải thiện hiệu suất vượt bậc.

Hiện nay, nhiều phiên bản số tự động của cùng một mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương, thậm chí là tốt hơn so với bản số sàn. Bạn có thể kiểm tra và so sánh trực tiếp chỉ số MPG (dặm trên mỗi gallon) trên các trang web uy tín về xe để thấy rõ sự khác biệt này đã dần biến mất.

Lưu ý: Thay vì chọn xe số sàn chỉ để tiết kiệm xăng, hãy tập trung vào kỹ thuật lái xe như tránh tăng tốc đột ngột và duy trì tốc độ ổn định, đây mới là yếu tố quyết định hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu thực tế.