Cách xác thực khuôn mặt khi đổi điện thoại mới để không bị khóa SIM từ 15/6/2026 Từ ngày 15/6/2026, người dùng di động khi chuyển SIM sang điện thoại mới sẽ bị khóa một chiều và phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt để duy trì liên lạc.

Theo quy định tại Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, kể từ ngày 15/6/2026, tất cả thuê bao di động khi thay đổi thiết bị đầu cuối (lắp SIM vào điện thoại khác) sẽ phải thực hiện xác thực khuôn mặt. Đây là biện pháp nhằm tăng cường bảo mật và chuẩn hóa thông tin thuê bao chính chủ.

Cơ chế khóa SIM tạm thời khi đổi máy

Khi hệ thống phát hiện thuê bao được lắp vào một thiết bị mới, cơ chế khóa và thông báo sẽ được kích hoạt như sau:

Thời gian xử lý: Trong vòng 2 giờ kể từ khi lắp SIM vào máy mới.

Trong vòng 2 giờ kể từ khi lắp SIM vào máy mới. Trạng thái khóa: Thuê bao bị khóa một chiều (chiều gọi đi và gửi tin nhắn).

Thuê bao bị khóa một chiều (chiều gọi đi và gửi tin nhắn). Dịch vụ vẫn hoạt động: Người dùng vẫn có thể nhận cuộc gọi, nhận tin nhắn đến và sử dụng dữ liệu di động (Data/Internet) bình thường.

Người dùng vẫn có thể nhận cuộc gọi, nhận tin nhắn đến và sử dụng dữ liệu di động (Data/Internet) bình thường. Thông báo: Nhà mạng sẽ gửi tin nhắn Flash hiển thị trực tiếp trên màn hình và nhắn tin SMS liên tục để yêu cầu người dùng xác thực.

2 cách xác thực khuôn mặt để mở khóa SIM

Để tiếp tục sử dụng đầy đủ các dịch vụ, người dùng cần thực hiện xác thực sinh trắc học theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Xác thực online qua ứng dụng của nhà mạng

Đây là phương thức nhanh chóng nhất, cho phép bạn thực hiện ngay tại nhà thông qua các ứng dụng chính thức như My Viettel, My VNPT, hoặc My MobiFone. Các bước thực hiện cơ bản bao gồm:

Đăng nhập vào ứng dụng của nhà mạng đang sử dụng. Chọn mục cập nhật thông tin thuê bao hoặc xác thực sinh trắc học. Thực hiện quét khuôn mặt theo hướng dẫn của ứng dụng. Hệ thống sẽ tự động đối chiếu hình ảnh với dữ liệu định danh quốc gia hoặc Căn cước công dân gắn chíp.

Cách 2: Xác thực trực tiếp tại điểm giao dịch

Nếu không thể thực hiện qua ứng dụng, bạn hãy mang theo Căn cước công dân gắn chíp đến các điểm giao dịch trực tiếp của nhà mạng. Tại đây, nhân viên sẽ hỗ trợ đối chiếu khuôn mặt và cập nhật thông tin trên hệ thống để mở khóa SIM ngay lập tức.

Lưu ý quan trọng để tránh gián đoạn liên lạc

Để việc chuyển đổi thiết bị diễn ra suôn sẻ, người dùng nên lưu ý các điểm sau: