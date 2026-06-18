Cách xem lịch cắt điện Hà Nội từ 15/6 đến 21/6 và danh sách khu vực tạm ngừng cấp điện Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 15/6 đến 21/6 để bảo trì lưới điện tại các khu vực Tây Hồ, Phú Diễn và Phường Láng.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), trong tuần từ ngày 15/6 đến 21/6/2026, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngừng cung cấp điện. Việc cắt điện này nhằm phục vụ công tác cải tạo, nâng cấp và bảo dưỡng hệ thống lưới điện định kỳ, đảm bảo vận hành an toàn trong giai đoạn cao điểm.

Người dân cần chủ động theo dõi lịch cắt điện để sắp xếp sinh hoạt phù hợp.

Chi tiết lịch cắt điện tại Hà Nội từ ngày 15/6 đến 21/6

Dưới đây là danh sách chi tiết các khu vực và thời gian tạm ngừng cấp điện được cập nhật từ kế hoạch của các đơn vị điện lực địa phương:

Ngày 15/06/2026

Phường Xuân Phương, TP Hà Nội: Từ 04:00 - 10:00 tại Tổ dân phố 11 Kiều Mai.

Từ 04:00 - 10:00 tại Tổ dân phố 11 Kiều Mai. Xã An Khánh, TP Hà Nội: Từ 05:00 - 10:00 tại một phần xã An Khánh.

Từ 05:00 - 10:00 tại một phần xã An Khánh. Xã Thư Lâm, TP Hà Nội: Từ 07:00 - 16:00 tại một phần khu đấu giá Liên Hà.

Từ 07:00 - 16:00 tại một phần khu đấu giá Liên Hà. Xã Mê Linh, TP Hà Nội: Từ 08:15 - 10:00 tại Công ty CP Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại.

Từ 08:15 - 10:00 tại Công ty CP Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại. Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội: Từ 08:00 - 15:00 đối với khách hàng Fukoku.

Ngày 16/06/2026

Phường Tây Hồ, TP Hà Nội: Từ 08:30 - 11:00 tại Lô đất HH1, khu D6 Vườn Đào.

Từ 08:30 - 11:00 tại Lô đất HH1, khu D6 Vườn Đào. Phường Phú Diễn, TP Hà Nội: Từ 08:00 - 17:00 tại một phần đường Chùa Bụt Mọc.

Ngày 17/06/2026 và 18/06/2026

Phường Phú Diễn, TP Hà Nội: Ngày 17/06 cắt điện từ 08:00 - 17:00 tại một phần đường Đức Diễn; ngày 18/06 cắt điện từ 08:00 - 17:00 tại một phần ngõ 322 Hoàng Công Chất.

Ngày 19/06/2026 và 20/06/2026

Phường Láng, TP Hà Nội: Từ 00:00 - 09:00 tại Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc, số 97 Nguyễn Chí Thanh.

Từ 00:00 - 09:00 tại Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc, số 97 Nguyễn Chí Thanh. Xã Thư Lâm, TP Hà Nội: Từ 07:00 - 16:00 tại một phần khu đấu giá Liên Hà (ngày 19/06).

Từ 07:00 - 16:00 tại một phần khu đấu giá Liên Hà (ngày 19/06). Xã Đông Anh, TP Hà Nội: Từ 07:00 - 10:00 tại một phần thôn Đồng Dầu (ngày 20/06).

Lưu ý quan trọng khi mất điện

Để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, người dân và doanh nghiệp tại các khu vực nêu trên cần lưu ý các vấn đề sau:

Kiểm tra thiết bị điện: Ngắt kết nối các thiết bị điện nhạy cảm hoặc có công suất lớn trước thời điểm cắt điện để tránh sự cố khi có điện trở lại. Dự trữ năng lượng: Sạc đầy điện thoại, đèn tích điện và các thiết bị dự phòng cần thiết. Sắp xếp công việc: Chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt phù hợp với khung giờ tạm ngừng cấp điện.

Lưu ý: Tùy theo điều kiện kỹ thuật và tình hình vận hành thực tế, ngành điện có thể khôi phục cấp điện sớm hơn dự kiến hoặc không thực hiện cắt điện nếu điều kiện cho phép.