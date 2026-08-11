Cách xem lịch cắt điện Hải Phòng từ 9/11 đến 15/11 và chủ động sắp xếp sinh hoạt khi mất điện Điện lực Hải Phòng thông báo cắt điện luân phiên từ 9/11 đến 15/11, nhiều khung giờ từ sáng đến chiều; xem cách tra cứu theo địa chỉ và chuẩn bị trước.

Theo thông tin từ Điện lực Hải Phòng, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ bị cắt điện luân phiên từ ngày 9/11 đến 15/11/2026. Thời gian mất điện kéo dài từ sáng đến chiều, tùy từng khu vực. Cách nhanh nhất để không bị động là tra cứu đúng khu vực mình ở trên website chính thức của ngành điện, sau đó chuẩn bị trước giờ cắt điện.

Lịch cắt điện Hải Phòng tuần 9/11 đến 15/11 có gì đáng chú ý?

Lịch được tổng hợp từ thông báo của các đơn vị điện lực trên địa bàn Hải Phòng. Mỗi khu vực chỉ mất điện trong một hoặc vài khung giờ cụ thể, không phải cả ngày. Bảng dưới đây tổng hợp khoảng thời gian sớm nhất và muộn nhất có ghi nhận cắt điện trong từng ngày.

Ngày (năm 2026) Khung giờ ghi nhận cắt điện 9/11 Từ 6:30 đến 16:30 10/11 Từ 6:00 đến 16:30 11/11 Từ 6:00 đến 17:30 12/11 Từ 6:00 đến 15:30 13/11 Từ 5:00 đến 17:00 14/11 Từ 6:00 đến 17:30 15/11 Từ 5:00 đến 17:00

Lưu ý, khung giờ trong bảng là khoảng thời gian chung của toàn lịch. Thời gian mất điện thực tế tại nhà bạn có thể ngắn hơn nhiều, có nơi chỉ vài chục phút đến vài giờ. Ngoài ra, lịch công bố còn có một số ngày ngoài tuần này, như 7/11, 8/11, 17/11 và 18/11.

Vì sao Hải Phòng cắt điện luân phiên?

Theo nguồn tin, lý do chủ yếu là kế hoạch thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện trung áp và hạ áp. Thông qua các đợt kiểm tra này, đơn vị quản lý có thể phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng hoặc quá tải ở trạm biến áp, đường dây và thiết bị điện.

Bên cạnh đó, một số khu vực cắt điện tạm thời để bảo trì, nâng cấp lưới điện và tối ưu hệ thống phân phối. Việc ngừng cấp điện giúp đội kỹ thuật làm việc an toàn khi sửa chữa, thay thiết bị hoặc đấu nối hạng mục mới. Xong việc, nguồn điện sẽ được khôi phục.

Cách tra cứu lịch cắt điện theo khu vực của bạn

Truy cập website chăm sóc khách hàng: mở trang https://cskh.npc.com.vn/. Thông báo cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tại đây. Tìm thông báo của Điện lực Hải Phòng: chọn thông báo có thời gian trùng với tuần 9/11 đến 15/11. Đối chiếu địa chỉ: so tên xã, phường, khu vực hoặc trạm biến áp trong thông báo với nơi bạn ở. Ghi lại ngày và khung giờ: lưu vào lịch điện thoại và đặt nhắc trước ít nhất 1 ngày.

Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cắt điện hoặc cấp điện trở lại sớm hơn dự kiến để rút ngắn thời gian mất điện. Vì vậy, hãy theo dõi cập nhật mới nhất trước ngày cắt điện.

Chuẩn bị gì trước giờ cắt điện?

Sạc đầy thiết bị: điện thoại, laptop, sạc dự phòng và đèn pin nên được sạc đầy từ tối hôm trước.

điện thoại, laptop, sạc dự phòng và đèn pin nên được sạc đầy từ tối hôm trước. Lưu công việc: hoàn tất và sao lưu tài liệu trước giờ cắt điện để tránh mất dữ liệu.

hoàn tất và sao lưu tài liệu trước giờ cắt điện để tránh mất dữ liệu. Dự trữ nước và thực phẩm: nếu nhà dùng bơm nước điện, hãy trữ sẵn nước sinh hoạt. Hạn chế mở tủ lạnh nhiều lần khi mất điện.

nếu nhà dùng bơm nước điện, hãy trữ sẵn nước sinh hoạt. Hạn chế mở tủ lạnh nhiều lần khi mất điện. Báo cho người thân: nhà có người già, trẻ nhỏ hoặc thiết bị y tế cần dùng điện nên có phương án dự phòng từ sớm.

Lưu ý an toàn khi có điện trở lại

Rút phích cắm các thiết bị công suất lớn như điều hòa, bình nóng lạnh, máy bơm trước giờ cắt điện. Khi điện trở lại, bật từng thiết bị một thay vì bật cùng lúc để tránh quá tải. Không tự ý lại gần trạm biến áp, đường dây hoặc thiết bị điện đang được sửa chữa. Nếu phát hiện bất thường, hãy báo ngay cho Điện lực Hải Phòng.