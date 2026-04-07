Cách xóa cache Safari trên iPhone và iPad giúp trình duyệt chạy mượt hơn Việc xóa bộ nhớ đệm (cache) trên Safari giúp iPhone và iPad giải phóng dung lượng, đồng thời khắc phục các lỗi tải trang. Bạn có thể tùy chọn xóa toàn bộ dữ liệu hoặc chỉ xóa cache để giữ lại lịch sử duyệt web.

Sau một thời gian dài sử dụng, trình duyệt Safari trên iPhone và iPad thường tích lũy lượng lớn bộ nhớ đệm (cache), cookie và dữ liệu trang web. Điều này không chỉ chiếm dụng không gian lưu trữ mà còn có thể khiến trình duyệt hoạt động chậm chạp hoặc gặp lỗi khi truy cập các trang web mới. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết hai cách dọn dẹp Safari hiệu quả nhất.

Cách 1: Xóa riêng cache và dữ liệu web để giữ lại lịch sử

Phương pháp này giúp bạn giải phóng bộ nhớ đệm và các tệp tạm thời nhưng vẫn giữ nguyên danh sách các trang web bạn đã từng truy cập trong phần Lịch sử (History). Đây là lựa chọn tối ưu nếu bạn không muốn mất các dấu vết duyệt web quan trọng.

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên thiết bị. Cuộn xuống danh sách ứng dụng và chọn Safari. Kéo xuống dưới cùng và nhấn vào mục Nâng cao (Advanced). Chọn Dữ liệu trang web (Website Data). Tại đây, bạn sẽ thấy dung lượng mà mỗi trang web đang chiếm dụng. Nhấn vào dòng Xóa tất cả dữ liệu trang web và xác nhận để hoàn tất quá trình.

Cách 2: Xóa toàn bộ lịch sử, cache và cookie

Nếu bạn muốn làm sạch hoàn toàn trình duyệt để bảo mật quyền riêng tư hoặc xử lý triệt để các lỗi kỹ thuật, hãy thực hiện xóa sạch toàn bộ dữ liệu duyệt web.

Vào ứng dụng Cài đặt, sau đó chọn mục Safari. Tìm và nhấn vào dòng Xóa lịch sử và dữ liệu trang web. Một bảng tùy chọn sẽ hiện ra, cho phép bạn chọn khoảng thời gian muốn xóa (như Một giờ qua, Hôm nay, hoặc Tất cả lịch sử). Sau khi chọn khung thời gian phù hợp, hãy nhấn Xóa lịch sử để xác nhận.

Giao diện cài đặt để xóa toàn bộ lịch sử và dữ liệu duyệt web trên trình duyệt Safari.

Lưu ý sau khi xóa dữ liệu Safari

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn có thể sẽ bị đăng xuất khỏi các trang web đã lưu mật khẩu trước đó. Trình duyệt Safari sẽ cần một chút thời gian để tải lại dữ liệu mới trong lần truy cập tiếp theo, nhưng tốc độ phản hồi tổng thể của ứng dụng thường sẽ được cải thiện rõ rệt.