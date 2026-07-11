Cagliari 1-0 Frosinone: Cagliari giành chiến thắng Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6, 20 điểm. Họ làm khách của Cagliari lúc 21h00 ngày 07/11/2026 trên sân Unipol Domus.

Cagliari 1 - 0 Frosinone Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cagliari tiếp đón Frosinone.

13' Thẻ vàng Phút 13': Gabriele Bracaglia (Frosinone) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Frosinone ép sân Cầm bóng: Cagliari 42% - 58% Frosinone, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

27' Frosinone ép sân Cầm bóng: Cagliari 37% - 63% Frosinone, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

28' Thay người Phút 28' (Cagliari): Alessandro Sugamele vào sân thay Yael Trepy.

38' BÀN THẮNG! Cagliari (1-0) Phút 38': Michel Adopo (Cagliari) lập công (kiến tạo: Paul Mendy). Tỷ số: 1 - 0.

39' Frosinone ép sân Cầm bóng: Cagliari 35% - 65% Frosinone, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Frosinone): Enzo Tchato vào sân thay Gabriele Bracaglia.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Frosinone ép sân Cầm bóng: Cagliari 37% - 63% Frosinone, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 1.

60' Thẻ vàng Phút 60': Anthony Oyono (Frosinone) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Frosinone ép sân Cầm bóng: Cagliari 38% - 62% Frosinone, dứt điểm 11 - 15 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 4 - 3.

65' Thay người Phút 65' (Cagliari): Kevin Carlos vào sân thay Paul Mendy.

65' Thay người Phút 65' (Cagliari): Jacopo Fazzini vào sân thay Daniel Maldini.

65' Thay người Phút 65' (Frosinone): Alessio Zerbin vào sân thay Giorgi Kvernadze.

65' Thay người Phút 65' (Frosinone): Luis Hasa vào sân thay Romano Schmid.

69' Thẻ vàng Phút 69': Jacopo Fazzini (Cagliari) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thẻ vàng Phút 70': Nicola Grandu (Cagliari) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Frosinone): Tomas Bobcek vào sân thay Anthony Oyono.

76' Frosinone ép sân Cầm bóng: Cagliari 38% - 62% Frosinone, dứt điểm 12 - 19 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 7 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Cagliari): Riccardo Ciervo vào sân thay Alessandro Romano.

78' Thay người Phút 78' (Cagliari): Joseph Liteta vào sân thay Nicola Grandu.

81' Thay người Phút 81' (Frosinone): Seydou Fini vào sân thay Matteo Cichella.

85' Thẻ vàng Phút 85': Ilario Monterisi (Frosinone) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thẻ vàng Phút 87': Zé Pedro (Cagliari) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Frosinone ép sân Cầm bóng: Cagliari 38% - 62% Frosinone, dứt điểm 13 - 28 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 3 - 10; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 8 - 3.

KT Kết thúc: Cagliari 1-0 Frosinone Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 22:55 07/11/2026

Đội hình chính thức Cagliari Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV F. Pisacane Frosinone Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Alvini 1 E. Caprile 14 A. Deiola 22 R. Kofler 15 J. Rodríguez 2 Zé Pedro 8 M. Adopo 4 A. Romano 36 N. Grandu 19 Y. Trepy 70 D. Maldini 31 P. Mendy 22 L. Palmisani 20 A. Oyono 3 G. Calvani 30 I. Monterisi 79 G. Bracaglia 16 Matteo Cichella 14 G. Calò 7 F. Ghedjemis 10 R. Schmid 17 G. Kvernadze 11 D. Bîrligea Dự bị Cagliari 9 Kevin Carlos 27 J. Liteta 21 Gagliardini 10 J. Fazzini 79 Y. Massolin 23 B. Radunović 12 A. Sherri 28 Y. Sugawara 20 R. Ciervo Frosinone 2 G. Cittadini 91 Desplanches 89 T. Bobček 74 Omar Fayed 40 S. Fini 70 L. Hasa 73 P. Masini 12 M. Pisseri 90 E. Tchato Cập nhật đội hình lúc 20:32 07/11/2026

Cagliari Thống kê Frosinone 36% Kiểm soát bóng 64% 14 Dứt điểm 29 4 Trúng đích 9 3 Phạt góc 13 14 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 1 9 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật M. Adopo Cagliari 1 bàn P. Mendy Cagliari 1 kiến tạo · điểm 7.7 E. Caprile Cagliari Điểm 9.29 J. Rodríguez Cagliari Điểm 7.26 F. Ghedjemis Frosinone Điểm 7.2 G. Calò Frosinone Điểm 7.2

Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 với 20 điểm. Đội khách đến sân Unipol Domus lúc 21h00 ngày 07/11/2026 trong tâm thế của một tập thể đang đi lên, còn Cagliari phải tìm cách chặn đà sa sút.

Frosinone mang phong độ áp đảo đến Unipol Domus

Trong 5 trận gần nhất, Frosinone thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng, cho thấy đội khách đang giữ được nhịp độ tốt đúng lúc cần bám đuổi nhóm đầu.

Vị trí thứ 6 với 20 điểm đưa Frosinone vào nhóm bám sát cuộc đua tốp đầu. Mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với đội khách nếu họ muốn duy trì khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Cagliari tìm lại mạch thắng

Ở chiều ngược lại, Cagliari đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 4 trận thua và 1 trận hòa. Cả 4 trận thua đều nằm trong những lần ra sân mới nhất của họ.

Hiện Cagliari đứng thứ 12 với 13 điểm, kém Frosinone 7 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này khiến trận đấu trên sân nhà trở thành cơ hội để chủ nhà phản ứng sau chuỗi kết quả không như ý.

Thế đối đầu khá cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Cagliari thắng 2, hòa 2 và Frosinone thắng 1. Như vậy, chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về thành tích đối đầu, dù số trận hòa cho thấy hai bên thường khó tạo ra khoảng cách.

Lịch sử này là điểm tựa tinh thần cho Cagliari, nhưng phong độ hiện tại lại nghiêng về phía Frosinone. Sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại khiến cuộc gặp này càng thêm thú vị.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, bài toán là giữ sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp và hạn chế sai sót trên sân đối phương. Chuỗi trận ổn định giúp Frosinone có lợi thế về tâm lý khi bước vào trận này.

Với Cagliari, ưu tiên hàng đầu là chấm dứt chuỗi trận không thắng ngay trước khán giả nhà. Một khởi đầu cẩn trọng, tránh để thua sớm, có thể là chìa khóa để họ khai thác thế đối đầu từng nghiêng về mình.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Frosinone được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu khá cân bằng và lợi thế sân nhà vẫn giúp Cagliari có cơ sở để tạo khó khăn cho đối thủ. Trận đấu vì thế hứa hẹn là một thử thách thực sự với đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cagliari · 2 thắng 2 hòa Frosinone · 1 thắng Cagliari 4 - 1 Frosinone CAG Frosinone 3 - 1 Cagliari FRO Cagliari 4 - 3 Frosinone CAG Cagliari 0 - 0 Frosinone Hòa Frosinone 2 - 2 Cagliari Hòa

Cagliari 5 trận gần nhất B B B B H 10 Trận 4-1-5 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 15 Thủng lưới Frosinone 5 trận gần nhất T T H T B 10 Trận 6-2-2 T-H-B 24 Ghi (TB 2.4) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 5 AC Milan 10 6 3 1 +9 21 T B T T H 6 Frosinone 10 6 2 2 +10 20 T T H T B 7 Juventus 10 5 2 3 +3 17 T B T B H … 11 Genoa 10 4 1 5 -4 13 T T T B T 12 Cagliari 10 4 1 5 -6 13 B B B B H 13 Atalanta 10 3 2 5 -4 11 B H H B T …

Tình hình lực lượng Cagliari ✚ Riyad Idrissi (Jumpers Knee) Frosinone Không có thông tin