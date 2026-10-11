Cagliari 1-1 Juventus: Hai đội chia điểm Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Cagliari vỏn vẹn 2 điểm, biến cuộc chạm trán tại sân Unipol Domus thành tâm điểm đáng chú ý ở nhóm đầu bảng.

Cagliari 1 - 1 Juventus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cagliari tiếp đón Juventus.

13' Juventus ép sân Cầm bóng: Cagliari 28% - 72% Juventus, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Weston McKennie (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

20' BÀN THẮNG! Cagliari (1-0) Phút 20': Daniel Maldini (Cagliari) lập công (kiến tạo: Paul Mendy). Tỷ số: 1 - 0.

26' Juventus ép sân Cầm bóng: Cagliari 29% - 71% Juventus, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 2.

38' Juventus ép sân Cầm bóng: Cagliari 28% - 72% Juventus, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Juventus): Kerim Alajbegovic vào sân thay Weston McKennie.

45' Thay người Phút 45' (Juventus): Edon Zhegrova vào sân thay Francisco Conceicao.

45' Thay người Phút 45' (Cagliari): Alessandro Deiola vào sân thay Juan Rodriguez.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Juan Rodriguez (Cagliari) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Juventus ép sân Cầm bóng: Cagliari 29% - 71% Juventus, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Cagliari): Alieu Fadera vào sân thay Yanis Massolin.

60' Thay người Phút 60' (Juventus): Nick Woltemade vào sân thay Nicolás Iván Gonzalez.

63' Juventus ép sân Cầm bóng: Cagliari 29% - 71% Juventus, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Juventus): Andrea Cambiaso vào sân thay Zeki Çelik.

69' Thay người Phút 69' (Cagliari): Yukinari Sugawara vào sân thay Daniel Maldini.

69' Thay người Phút 69' (Cagliari): M'Bala Nzola vào sân thay Paul Mendy.

76' Juventus ép sân Cầm bóng: Cagliari 28% - 72% Juventus, dứt điểm 3 - 15 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 6 - 1.

81' BÀN THẮNG! Juventus (1-1) Phút 81': Randal Kolo Muani (Juventus) lập công (kiến tạo: Kerim Alajbegovic). Tỷ số: 1 - 1.

83' Thẻ vàng Phút 83': Alessandro Deiola (Cagliari) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Cagliari): Jacopo Fazzini vào sân thay Adam Obert.

84' Thay người Phút 84' (Juventus): Teun Koopmeiners vào sân thay Douglas Luiz Soares.

88' Juventus ép sân Cầm bóng: Cagliari 29% - 71% Juventus, dứt điểm 3 - 22 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 1 - 9; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 9 - 1.

KT Kết thúc: Cagliari 1-1 Juventus Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:40 12/10/2026

Đội hình chính thức Cagliari Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV F. Pisacane Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Spalletti 1 E. Caprile 2 Zé Pedro 26 Y. Mina 15 J. Rodríguez 33 A. Obert 8 M. Adopo 6 H. Winks 4 A. Romano 79 Y. Massolin 70 D. Maldini 31 P. Mendy 25 G. Vicario 15 P. Kalulu 3 Bremer 26 J. Lucumí 2 Z. Çelik 29 P. Sarr 12 Douglas Luiz 7 Francisco Conceição 22 W. McKennie 31 N. González 9 R. Kolo Muani Dự bị Cagliari 39 A. Fadera 10 J. Fazzini 32 Ivan Stoyanov Sulev 21 Gagliardini 9 Kevin Carlos 22 R. Kofler 27 J. Liteta 18 M'Bala Nzola 23 B. Radunović Juventus 11 E. Zhegrova 27 N. Woltemade 4 F. Gatti 24 D. Rugani 23 C. Pinsoglio 8 Koopmeiners 6 L. Kelly 20 A. Cambiaso 32 J. Cabal Cập nhật đội hình lúc 01:18 12/10/2026

Cagliari Thống kê Juventus 28% Kiểm soát bóng 72% 4 Dứt điểm 22 2 Trúng đích 10 1 Phạt góc 9 8 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 2 9 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật R. Kolo Muani Juventus 1 bàn D. Maldini Cagliari 1 bàn Kerim-Sam Alajbegović Juventus 1 kiến tạo · điểm 7.7 P. Mendy Cagliari 1 kiến tạo · điểm 7.1 E. Caprile Cagliari Điểm 8.79 Y. Massolin Cagliari Điểm 7.31

Cuộc chạm trán lúc 01:45 ngày 12/10/2026 trên sân vận động Unipol Domus chứng kiến Juventus đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chủ nhà Cagliari. Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng biến màn so tài này thành nút thắt then chốt cho cả hai bên trong việc củng cố chỗ đứng ở nhóm trên.

Bối cảnh bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Cagliari bước vào trận đấu với vị trí thứ 4 cùng 12 điểm trong tay. Đội bóng xứ đảo đang tạo dựng được sự tự tin cần thiết để trụ vững trong khu vực cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Mỗi điểm số giành được trên sân nhà ở giai đoạn này đều có ý nghĩa định hình tham vọng của họ.

Ở chiều ngược lại, Juventus đang xếp ở vị trí thứ 8 với 10 điểm, chỉ cách Cagliari đúng 2 điểm. Tình thế hiện tại buộc đại diện thành Turin phải tập trung tối đa nhằm thu hẹp cách biệt với nhóm dẫn đầu, nơi tấm vé tiến ra đấu trường châu lục đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt.

Phong độ gần đây và điểm tựa đối đầu

Về phong độ thi đấu, Juventus thể hiện sự ổn định tương đối tích cực với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đội khách duy trì được khả năng thu về điểm số đều đặn, tạo tiền đề quan trọng trước chuyến làm khách được dự báo có nhiều thử thách.

Lịch sử chạm trán thời gian qua cũng đang nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Juventus chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, hai bên chia điểm 1 lần và Cagliari có được 1 thắng lợi. Những con số này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Juventus, dẫu việc thi đấu tại Unipol Domus chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng.

Đánh giá cục diện trận đấu

Với lợi thế sân nhà cùng vị trí xếp trên, Cagliari chắc chắn sẽ nỗ lực bảo toàn cách biệt điểm số trước đối thủ bám đuổi trực tiếp. Khả năng tổ chức chặt chẽ trên sân Unipol Domus là điểm tựa lớn nhất giúp họ ngăn chặn đà tiến của đối phương.

Trong khi đó, Juventus nắm trong tay thành tích đối đầu vượt trội cùng phong độ tích cực trong những tuần thi đấu vừa qua. Sự chênh lệch chỉ 2 điểm sẽ thúc đẩy đội khách chủ động tìm kiếm cơ hội kiểm soát thế trận, hướng tới mục tiêu bứt phá để áp sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cagliari · 1 thắng 1 hòa Juventus · 3 thắng Cagliari 1 - 0 Juventus CAG Juventus 2 - 1 Cagliari JUV Cagliari 0 - 1 Juventus JUV Juventus 4 - 0 Cagliari JUV Juventus 1 - 1 Cagliari Hòa

Cagliari 5 trận gần nhất T T T B B Juventus 5 trận gần nhất B T T B H 5 Trận 3-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 AS Roma 6 4 2 0 +11 14 H H T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 4 Cagliari 5 4 0 1 +3 12 T T T B T 5 AC Milan 5 3 2 0 +6 11 T H H T T … 7 Napoli 6 3 1 2 +4 10 T H T B B 8 Juventus 5 3 1 1 +4 10 T B H T T 9 Frosinone 6 3 1 2 +2 10 B T H T T …

Tình hình lực lượng Cagliari ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ Y. Trepy (Injury) ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ Y. Trepy (Injury) Juventus ✚ J. Boga (Muscle Injury) ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ K. Thuram (Knee Injury) ✚ K. Yildiz (Foot Injury) ✚ J. Boga (Muscle Injury)