CAHN áp đảo V.League 2025/26: Hàng thủ thép và lợi thế từ sự tập trung Sau khi rời các đấu trường cúp, CLB Công an Hà Nội đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại V.League với mạch bất bại và hàng phòng ngự vững chắc nhất giải đấu.

Bước vào mùa giải 2025/26 với tham vọng lớn trên cả 4 mặt trận, CLB Công an Hà Nội (CAHN) từng được kỳ vọng sẽ thống trị bóng đá khu vực và quốc nội. Tuy nhiên, sau khi sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia, Cúp các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two, thầy trò HLV Mano Polking đã dồn toàn lực vào đấu trường duy nhất còn lại: V.League.

Lợi thế từ sự tập trung và lịch thi đấu

Việc không còn phải căng sức di chuyển cho các giải đấu quốc tế vô tình trở thành bước ngoặt có lợi cho Quang Hải và các đồng đội. Sự tập trung tối đa giúp đội bóng ngành Công an duy trì nền tảng thể lực ổn định, điều mà các đối thủ cạnh tranh thường xuyên gặp khó khăn do mật độ thi đấu dày đặc.

CAHN rộng đường vô địch V.League 2025/26.

Chiến thắng quan trọng trước Thanh Hóa đã giúp CAHN củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 32 điểm sau 12 vòng đấu. Hiện tại, họ đang tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai là Ninh Bình. Đáng chú ý, CAHN vẫn còn một trận chưa đấu gặp SHB Đà Nẵng. Nếu giành kết quả thuận lợi trong trận đá bù này, khoảng cách sẽ tiếp tục được nới rộng, tạo ra ưu thế tâm lý cực lớn trước khi bước vào giai đoạn nước rút.

Sức mạnh từ những con số thống kê ấn tượng

Sự thống trị của CAHN không chỉ dừng lại ở điểm số mà còn được minh chứng qua các chỉ số chuyên môn vượt trội. Dưới triều đại của HLV Polking, đội bóng thủ đô đang trình diễn một lối chơi tấn công khoa học nhưng vẫn giữ được sự thực dụng cần thiết.

Chỉ số thống kê Thành tích Số trận bất bại 12 trận (10 thắng, 2 hòa) Bàn thua (Hàng thủ tốt nhất) 9 bàn Bàn thắng (Hàng công tốt thứ hai) 28 bàn

Đặc biệt, hàng thủ vững chãi nhất giải chính là nền tảng giúp CAHN duy trì sự ổn định. Việc chỉ để lọt lưới 9 bàn sau 12 trận cho thấy sự gắn kết và kỷ luật trong hệ thống phòng ngự mà chiến lược gia người Brazil đã xây dựng. Bên cạnh đó, hàng công bùng nổ với 28 pha lập công giúp họ luôn chủ động trong việc áp đặt lối chơi lên đối phương.

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang bộc lộ dấu hiệu hụt hơi, cơ hội vô địch đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết đối với thầy trò HLV Mano Polking. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định và tính kỷ luật như hiện tại, ngôi vương V.League 2025/26 khó có thể thoát khỏi tầm tay của đội bóng ngành Công an.