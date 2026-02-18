CAHN bị AFC xử thua 0-3 trước Tampines Rovers: Sai lầm hành chính đắt giá của HLV Polking Dù thắng 4-0 trên sân cỏ, Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ. HLV Alexandre Polking nhận trách nhiệm trước trận lượt về đầy khó khăn.

Chiến thắng tưng bừng 4-0 của Công an Hà Nội trước Tampines Rovers tại lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025/2026 đã bất ngờ bị hủy bỏ vì một sai sót hành chính hy hữu. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức ra quyết định xử thua đại diện Việt Nam 0-3 do vi phạm nghiêm trọng quy định về đăng ký nhân sự thi đấu.

Cú sốc từ văn phòng: Vì sao CAHN bị xử thua?

Án phạt chấn động này đẩy thầy trò HLV Alexandre Polking vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" ngay trước thềm trận lượt về. Nguyên nhân cốt lõi được xác định là do đội bóng ngành công an đã đưa vào sân hai cầu thủ không đủ điều kiện pháp lý để thi đấu tại thời điểm đó là Stefan Mauk và China.

CAHN bị xử thua 3 bàn dù đã thắng 4-0.

Theo điều lệ khắt khe của giải đấu châu lục, mỗi câu lạc bộ phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc rà soát và kiểm tra tính hợp lệ của cầu thủ trước khi đăng ký danh sách thi đấu chính thức. Việc để hai ngoại binh chưa hoàn tất thủ tục hoặc sai quy định đăng ký ra sân đã trực tiếp dẫn đến phán quyết hủy bỏ toàn bộ thành quả chuyên môn mà các cầu thủ đã nỗ lực đạt được trên sân cỏ.

Sự nhầm lẫn tai hại trong báo cáo của AFC

Đứng trước bão dư luận, HLV Alexandre Polking đã thẳng thắn thừa nhận sai sót thuộc về phía câu lạc bộ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Brazil cũng tiết lộ những chi tiết gây tranh cãi trong quy trình phối hợp với ban tổ chức giải đấu. Trong cuộc họp kỹ thuật trước trận, báo cáo chính thức từ ủy viên trận đấu của AFC lại liệt kê danh sách cầu thủ đủ điều kiện bao gồm cả Stefan Mauk và China.

"Tôi đã xem kỹ báo cáo và tất cả đều được xác nhận đủ điều kiện. Không có bất kỳ cái tên nào bị đánh dấu là không hợp lệ trong tài liệu đó", ông Polking chia sẻ với ESPN. Điểm mấu chốt nằm ở dòng chú thích miễn trừ trách nhiệm của AFC nằm ở cuối tài liệu, yêu cầu các đội bóng phải tự rà soát lại một lần cuối. Chính sự chủ quan vào văn bản của ủy viên trận đấu đã khiến Công an Hà Nội phải nhận "trái đắng".

Nhiệm vụ bất khả thi ở trận lượt về

Thay vì nắm lợi thế dẫn trước 4 bàn và tâm lý thoải mái, Công an Hà Nội giờ đây phải đối mặt với một ngọn núi cao thực sự. Việc bị xử thua 0-3 trên giấy tờ đồng nghĩa với việc họ buộc phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn ở trận lượt về mới có hy vọng kéo trận đấu vào hiệp phụ, hoặc thắng cách biệt 4 bàn để đi tiếp trực tiếp.

Đây là một thử thách cực đại về mặt tâm lý đối với các cầu thủ khi những nỗ lực ghi bàn ở lượt đi đã trở nên vô nghĩa. Dẫu vậy, HLV Polking vẫn giữ thái độ lạc quan: "Áp lực là rất lớn, nhưng chúng tôi đã chứng minh mình có thể ghi được 4 bàn vào lưới họ. Toàn đội sẽ chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất để tái lập kỳ tích đó một lần nữa".

Sự cố này không chỉ là bài học đắt giá cho Công an Hà Nội mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đội bóng Việt Nam khi bước ra sân chơi châu lục, nơi sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý hành chính quan trọng không kém gì màn trình diễn trên sân cỏ.