CAHN bị loại khỏi AFC Champions League Two: HLV Polking chỉ ra cú sốc tâm lý Thất bại 1-3 trước Tampines Rovers khép lại hành trình châu lục của CAHN. HLV Polking thừa nhận án phạt từ AFC là đòn giáng mạnh vào tinh thần của các cầu thủ.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) chính thức nói lời chia tay AFC Champions League Two sau thất bại 1-3 trước Tampines Rovers tại Singapore. Trận thua này không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự mà còn cho thấy sự sa sút về tinh thần sau biến cố hành chính hy hữu ngay trước giờ bóng lăn.

Án phạt từ AFC: Bước ngoặt ngoài sân cỏ

Trước khi trận đấu lượt về diễn ra, CAHN đã phải nhận một thông báo gây sốc từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Chiến thắng 4-0 ở trận lượt đi của đại diện Việt Nam đã bị hủy bỏ và thay thế bằng kết quả thua 0-3 do sai sót trong quy trình đăng ký cầu thủ. Quyết định này khiến CAHN từ vị thế dẫn trước chuyển sang kẻ bám đuổi với cách biệt 4 bàn thắng.

HLV Mano Polking thất bại khi CAHN bị loại bởi Tampine Rovers.

Việc phải đối diện với thực tế nghiệt ngã này đã tạo ra áp lực tâm lý cực lớn lên đôi chân các cầu thủ. Thay vì nhập cuộc với tâm thế chủ động, CAHN buộc phải dâng cao toàn bộ đội hình để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn khoảng cách tổng tỷ số, tạo điều kiện cho Tampines Rovers triển khai lối đá phòng ngự phản công sắc lẹm.

Diễn biến trận đấu: Khi tinh thần vụn vỡ

Sự nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh bởi lối đá kỷ luật của đội chủ nhà. Hai bàn thắng liên tiếp của Higashikawa và Buhagiar đã nhấn chìm mọi hy vọng lội ngược dòng của đại diện Việt Nam. Dù Alan đã nỗ lực mang về bàn thắng danh dự, nhưng chừng đó là không đủ để thay đổi cục diện trận đấu.

Đáng chú ý, khó khăn càng chồng chất khi CAHN phải thi đấu thiếu người trong một phần lớn thời gian của trận đấu. Việc chỉ còn 10 người trên sân khiến kế hoạch tấn công tổng lực của HLV Polking hoàn toàn phá sản. Chung cuộc, CAHN nhận thất bại với tổng tỷ số 1-6 sau hai lượt trận (bao gồm cả án phạt từ AFC).

Thông số Tampines Rovers CLB CAHN Bàn thắng 3 1 Tổng tỷ số (sau 2 lượt) 6 1 Trạng thái Đi tiếp Bị loại

Bài học đắt giá về tính chuyên nghiệp

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Mano Polking không giấu được sự thất vọng. Ông nhấn mạnh rằng cú sốc từ án phạt là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền. Chiến lược gia người Brazil chia sẻ: "Việc từ vị thế dẫn trước chuyển sang kẻ bám đuổi 4 bàn thắng đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Đối đầu với đối thủ đang hưng phấn trong hoàn cảnh thiếu người là điều bất khả thi."

Thuyền trưởng của CAHN cũng thừa nhận đây là bài học "đau đớn" về sự chuyên nghiệp và việc tuân thủ nghiêm ngặt luật chơi tại đấu trường châu lục. Những sai sót trong khâu đăng ký nhân sự đã khiến mọi nỗ lực chuyên môn của đội bóng trên sân cỏ trở nên vô nghĩa.

Sau khi dừng bước tại cả Shopee Cup và AFC Champions League Two, CLB CAHN giờ đây sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho đấu trường quốc nội. Hiện tại, thầy trò HLV Polking vẫn đang giữ vững vị trí dẫn đầu tại BXH V-League và mục tiêu tối thượng của họ sẽ là bảo vệ vị thế này để bù đắp cho những mất mát tại sân chơi châu Á.