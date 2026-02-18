CAHN bị xử thua 0-3 tại Cúp C2 châu Á và hy vọng thắng lợi của ĐT Việt Nam Liên đoàn Bóng đá châu Á xử thua CAHN 0-3 do sai sót nhân sự; đồng thời tuyển Việt Nam có cơ hội lớn nhận 3 điểm trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bóng đá Việt Nam ngày 18/2 chứng kiến những biến động lớn về mặt pháp lý tại đấu trường quốc tế. Trọng tâm là án phạt gây sốc dành cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại sân chơi AFC Champions League Two và những diễn biến có lợi cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup.

CAHN trả giá đắt vì sai sót đăng ký ngoại binh

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức ra phán quyết xử thua 0-3 đối với CLB Công an Hà Nội trong trận đấu gặp Tampines Rovers tại vòng 16 đội AFC Champions League Two. Đáng chú ý, trên sân cỏ, đại diện của Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0.

Công an Hà Nội nhận án phạt nặng từ AFC.

Nguyên nhân được xác định là do CAHN đã sử dụng hai ngoại binh Rogerio Alves và Stefan Mauk khi cả hai cầu thủ này đều đã nhận đủ ba thẻ vàng từ vòng bảng. Theo quy định của AFC, các cầu thủ này phải thụ án treo giò nhưng vẫn được ban huấn luyện tung vào sân.

HLV Mano Polking đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm này trước truyền thông: “Đây là một bài học lớn, một sai lầm nghiêm trọng của CLB. Chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn. Đó là lỗi của chúng tôi, tôi không chối bỏ”. Sự lầm lẫn về mặt giấy tờ này đã khiến nỗ lực của các cầu thủ trên sân trở nên vô nghĩa, tạo nên một tiền lệ đáng tiếc cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Cơ hội thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027

Trái ngược với tình hình của CAHN, Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn được xử thắng 3-0 trong cuộc đối đầu với Malaysia. Những động thái pháp lý từ phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho thấy họ đang yếu thế trong vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.

Malaysia khả năng cao bị xử thua 0-3.

Theo tiết lộ từ Tổng thư ký AFC Windsor Paul John, FAM thực chất chỉ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để xin giảm nhẹ án treo giò cho 7 cầu thủ nhập tịch, thay vì phủ nhận cáo buộc gian lận từ FIFA. Việc không yêu cầu hủy bỏ phán quyết gian lận đồng nghĩa với việc FAM đã gián tiếp thừa nhận sai phạm trong quy trình nhân sự.

Giới chuyên môn nhận định, sau phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26/2 tới tại CAS, AFC nhiều khả năng sẽ ban hành án phạt bổ sung, trong đó bao gồm việc xử thua Malaysia trong các trận đấu liên quan, mở toang cánh cửa cho ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup.

Quang Hải khẳng định bản lĩnh trước giờ tái đấu

Bất chấp áp lực từ án phạt của AFC, đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn giữ vững tinh thần lạc quan trước trận lượt về với Tampines Rovers tại Singapore. Tiền vệ này khẳng định toàn đội sẽ vào sân với quyết tâm cao nhất để lấy lại thể diện.

“Chúng tôi sẽ thể hiện được tinh thần của cầu thủ Việt Nam và con người Việt Nam,” Quang Hải chia sẻ trong buổi họp báo. Sự quyết tâm của người đội trưởng là điểm tựa tinh thần quan trọng cho tập thể CAHN trong bối cảnh tâm lý đội bóng bị ảnh hưởng sau quyết định kỷ luật.

Những chuyển động đáng chú ý khác của bóng đá nội

Bên cạnh các sự kiện quốc tế, bóng đá trong nước cũng ghi nhận nhiều thông tin tích cực. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ chính thức gia nhập Becamex TP.HCM từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ) để đảm nhận công tác đào tạo trẻ, hứa hẹn mang lại luồng gió mới cho trung tâm này.

Ở khía cạnh nhân văn, thủ môn Trần Trung Kiên đã gây xúc động mạnh khi dùng tiền thưởng tích góp để mua xe tặng cha. Khoảnh khắc này không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong sự nghiệp của thủ thành trẻ mà còn lan tỏa giá trị đạo đức trong giới cầu thủ.

Cuối cùng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư chúc Tết tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trong thư, người đứng đầu FIFA kỳ vọng vào sự bùng nổ của bóng đá Việt Nam trong năm Bính Ngọ 2026 và khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.