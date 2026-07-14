CAHN chiêu mộ cựu sao Everton và bước ngoặt mới cho giấc mơ World Cup của Việt Nam CLB CAHN gây sốt khi ký hợp đồng với David Henen, trong khi U13 SLNA khẳng định vị thế độc tôn và VFF lên tiếng về cơ hội dự World Cup khi FIFA tăng số đội.

Thị trường chuyển nhượng V-League 2026/27 đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ khi các câu lạc bộ bắt đầu thực hiện những kế hoạch nâng cấp đội hình đầy tham vọng. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về đội bóng ngành Công an với một bản hợp đồng mang đậm dấu ấn quốc tế.

CLB CAHN kích nổ bom tấn David Henen

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức công bố việc chiêu mộ thành công tiền đạo David Henen, người từng có thời gian thuộc biên chế Everton tại Ngoại hạng Anh. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng hỏa lực cho hàng công trong chiến dịch chinh phục danh hiệu mùa tới.

CAHN chiêu mộ David Henen. Ảnh: Fanpage CLB CAHN.

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, chân sút 30 tuổi này đang được định giá khoảng 250.000 euro (tương đương 7,5 tỷ đồng). Đáng chú ý, ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, giá trị của Henen từng chạm mốc 800.000 euro (khoảng 24 tỷ đồng). Sự hiện diện của một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm tại châu Âu hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho lối chơi của CAHN.

Cuộc đại tu lực lượng tại Đồng Nai và sức mạnh trẻ của SLNA

Trong khi CAHN tập trung vào các ngôi sao đơn lẻ, CLB Trường Tươi Đồng Nai lại chọn cách "thay máu" triệt để. Đội bóng này vừa kích nổ cú đúp ngoại binh từ Serbia là tiền vệ Milos Vulic và hậu vệ Filip Jovic. Để dọn chỗ cho những nhân tố mới, đội bóng đã thanh lý hợp đồng với 10 cầu thủ, bao gồm ngoại binh Alex Sandro và hàng loạt nội binh như Hồ Thanh Minh, Trần Quang Thịnh.

Ở cấp độ bóng đá trẻ, Sông Lam Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế là lò đào tạo hàng đầu cả nước. Trong trận chung kết Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc 2026, các cầu thủ nhí xứ Nghệ đã đánh bại U13 Thể Công Viettel với tỷ số áp đảo 4-0 để bước lên ngôi vô địch. Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp danh giá mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh đào tạo trẻ bền vững của bóng đá Nghệ An.

Dấu ấn HLV Kim Sang-sik và tầm nhìn World Cup

Đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik đang dần tạo được niềm tin nơi người hâm mộ khu vực. Chiến thắng trước Gangwon FC vừa qua đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các cổ động viên Đông Nam Á về khả năng chuẩn bị kỹ lưỡng và chiều sâu đội hình.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng trước Gangwon. Ảnh: VFF.

Bên cạnh những thành công trên sân cỏ, bóng đá Việt Nam cũng đang đứng trước những cơ hội lịch sử. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những phản hồi đầu tiên về kế hoạch mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội của FIFA.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ nhận định đây là một kế hoạch thú vị, mở ra thêm cơ hội cho bóng đá Việt Nam và khu vực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nội lực và sự chuẩn bị kỹ càng mới là yếu tố quyết định để hiện thực hóa giấc mơ World Cup, thay vì chỉ trông chờ vào việc tăng số lượng đội tham dự.

Cuối cùng, một sự thay đổi đáng chú ý ở thượng tầng quản lý khi ông Đặng Trần Chỉnh đã quyết định rời ghế Tổng giám đốc CLB Becamex TP.HCM vì lý do sức khỏe và tuổi tác. Đây là sự chia tay của một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, khép lại một chương cũ để đội bóng bước vào giai đoạn tái cơ cấu mới.