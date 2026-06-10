CAHN đấu Adelaide United tại play-off AFC Champions League Elite, Viettel vào thẳng vòng bảng Câu lạc bộ Công An Hà Nội sẽ làm khách trước Adelaide United tại play-off AFC Champions League Elite 2026/27, mở ra cơ hội lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Cuộc chạm trán lịch sử tại sân chơi danh giá nhất châu Á

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về cơ cấu phân bổ suất tham dự mùa giải 2026/27, câu lạc bộ Công An Hà Nội đã chính thức trở thành đại diện của Việt Nam góp mặt tại vòng play-off AFC Champions League Elite. Đây là giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất châu lục, quy tụ những đội bóng mạnh nhất khu vực.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mano Polking trong trận cầu mang tính then chốt này là Adelaide United, một đại diện sừng sỏ đến từ Australia. Trận play-off quyết định dự kiến diễn ra vào ngày 11/8 trên sân nhà của Adelaide United. Theo quy định của AFC, đội bóng có thứ hạng hạt giống cao hơn sẽ giành quyền đăng cai. Hiện tại, bóng đá Australia đang đứng thứ 5 tại khu vực phía Đông, vượt trên vị trí thứ 7 của bóng đá Việt Nam, do đó Adelaide United nắm lợi thế sân nhà.

Công An Hà Nội sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Adelaide United. Ảnh: VFF.

Bài toán nhân sự nan giải giữa hai mặt trận

Bên cạnh áp lực về mặt chuyên môn khi phải đối đầu với một đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội, Công An Hà Nội còn phải đối mặt với thách thức lớn về lịch thi đấu. Thời điểm diễn ra trận play-off trùng khớp với giai đoạn Đội tuyển Việt Nam tập trung cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Với nòng cốt sở hữu nhiều ngôi sao là trụ cột quốc gia, nhà vô địch V-League chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc phân bổ lực lượng. Để giải quyết vấn đề này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động phối hợp cùng ban lãnh đạo câu lạc bộ nhằm xây dựng phương án triệu tập linh hoạt, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhiệm vụ quốc gia và quyền lợi của đội bóng tại sân chơi quốc tế.

Cơ hội vươn tầm và vị thế của bóng đá Việt Nam

Trận đấu với Adelaide United không chỉ là cuộc chiến giành vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite mà còn là thước đo năng lực của bóng đá Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, Công An Hà Nội sẽ tiến thẳng vào vòng bảng giải đấu danh giá nhất. Trong trường hợp không thể vượt qua đối thủ, đại diện Việt Nam vẫn chắc chắn có suất tham dự vòng bảng AFC Champions League Two.

Trong khi đó, một đại diện khác của bóng đá Việt Nam là Thể Công Viettel cũng mang về tin vui khi chính thức giành quyền vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Two. Sự hiện diện của hai đội bóng lớn tại các sân chơi châu lục mùa giải 2026/27 là minh chứng cho nỗ lực duy trì vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng AFC khu vực phía Đông của Việt Nam, xếp sau các cường quốc bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Australia và Malaysia.