CAHN dừng bước tại Cúp C2 châu Á: Đình Bắc kém duyên và lộ trình World Cup của VFF Thất bại chung cuộc 1-6 trước Tampines Rovers khiến CAHN rời giải châu lục trong cay đắng, trong khi VFF chính thức vạch ra chiến lược săn vé dự World Cup.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức khép lại hành trình tại Cúp C2 châu Á sau thất bại 1-3 trước Tampines Rovers ở trận lượt về. Kết quả này khiến đại diện của V-League bị loại với tổng tỷ số 1-6 sau hai lượt trận, khép lại một chiến dịch đầy gian truân và nhiều tranh cãi tại đấu trường châu lục.

CAHN rời giải trong cay đắng.

Áp lực tâm lý và sự nghiệt ngã của VAR

Bước vào trận lượt về với nhiệm vụ "bất khả thi" là phải thắng cách biệt tối thiểu 4 bàn (sau khi bị xử thua 0-3 ở lượt đi do sai sót hành chính), CAHN đã chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, áp lực phải ghi bàn sớm khiến các cầu thủ áo đỏ thi đấu thiếu thanh thoát và thường xuyên nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng.

Ngược lại, Tampines Rovers với lợi thế lớn về điểm số đã thi đấu đầy tự tin và hiệu quả. Kết thúc trận đấu, đại diện Singapore giành chiến thắng 3-1. Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc một lần nữa lỡ duyên ghi bàn. Phút 53, anh đã đưa được bóng vào lưới nhưng VAR từ chối bàn thắng do xác định đồng đội Alves Rogerio phạm lỗi trước đó.

Đình Bắc bị từ chối bàn thắng ở trận đấu mới đây.

Đây là lần thứ hai trong giải đấu này tài năng sinh năm 2004 bị "tước" bàn thắng. Ở lượt đi, Đình Bắc cũng mất một pha lập công khi kết quả thắng 4-0 của CAHN bị hủy bỏ và thay thế bằng án phạt xử thua 0-3.

VFF vạch lộ trình World Cup và sự chuẩn bị của các đội tuyển nữ

Bên cạnh những biến động tại CLB, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã đưa ra những định hướng quan trọng cho tương lai. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định World Cup chính là mục tiêu chiến lược trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới, sau khi nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm qua.

Để chuẩn bị cho các mục tiêu lớn, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức hội quân và tập luyện ngay từ chiều mùng 2 Tết Bính Ngọ (18/2). Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Perth (Australia) vào ngày 27/2 để bắt đầu hành trình chinh phục VCK Asian Cup 2026. Ngoài ra, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ mở màn năm mới thành công để bảo vệ vị thế số một tại khu vực Đông Nam Á.

Biến động ngoại binh tại Thép Xanh Nam Định

Ở một diễn biến khác trên thị trường chuyển nhượng, tiền vệ Kristoffer Normann đã chính thức chia tay Thép Xanh Nam Định để gia nhập CLB Đại Liên Côn Thành tại giải Hạng Nhất Trung Quốc. Dù sở hữu bản lý lịch ấn tượng từng thi đấu tại Cúp C3 châu Âu, ngoại binh người Na Uy đã gây thất vọng lớn khi chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 7 trận ra sân.

Sự ra đi của Normann diễn ra trong bối cảnh Nam Định đang gặp nhiều khó khăn tại V-League với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng thành Nam đang dồn toàn lực cho mục tiêu tại Cúp Quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á nhằm cứu vãn một mùa giải nhiều biến động.