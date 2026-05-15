CAHN đứng trước cơ hội đăng quang sớm tại V-League 2025/26 nếu đánh bại Thanh Hóa

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại vòng 23 V-League 2025/26. Với khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel, một chiến thắng trước Thanh Hóa vào lúc 19h15 ngày 17/5 sẽ chính thức đưa thầy trò HLV Mano Polking lên ngôi vô địch sớm mà không cần quan tâm đến các kết quả còn lại.

Bản lĩnh của ứng cử viên vô địch tuyệt đối

CAHN đang thể hiện một sức mạnh áp đảo tại mùa giải năm nay. Kể từ ngày khai mạc, đội bóng ngành công an mới chỉ phải nhận duy nhất một thất bại. Sự ổn định và bản lĩnh của nhà vô địch được thể hiện rõ nét nhất ở vòng đấu trước, khi họ lội ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2 dù bị dẫn trước.

CAHN có thể đăng quang sớm nếu hạ gục Thanh Hóa. Ảnh: CAHN FC.

Hiện tại, với 54 điểm trong tay, CAHN chỉ còn cách chức vô địch đúng một trận thắng. Việc được thi đấu trên sân vận động Hàng Đẫy dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là lợi thế cực lớn để HLV Mano Polking và các học trò hoàn tất giấc mơ xưng vương.

Thanh Hóa và tinh thần vượt khó

Phía bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đến thủ đô với tâm thế thoải mái sau khi đã tích lũy được 24 điểm. Bất chấp những khó khăn về tài chính và nhân sự, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp vẫn duy trì tinh thần thi đấu quật khởi. Hai chiến thắng liên tiếp trước CA TP.HCM (4-0) và Hà Nội FC (1-0) đã giúp đội bóng xứ Thanh bứt phá khỏi nhóm nguy hiểm.

Với khoảng cách 7 điểm so với vị trí đá play-off, Thanh Hóa không còn chịu quá nhiều áp lực về mặt điểm số. Tuy nhiên, chênh lệch về chiều sâu đội hình so với một CAHN đầy rẫy ngôi sao vẫn là bài toán nan giải đối với đội khách.

Phân tích lực lượng và đội hình dự kiến

CAHN sẽ thiếu vắng nhạc trưởng Nguyễn Quang Hải do chấn thương và ngoại binh Mauk Stefan vì án treo giò. Dù vậy, sự trở lại của bộ đôi tiền đạo Leo Artur và Alan hứa hẹn vẫn giúp hàng công chủ nhà duy trì sức mạnh hỏa lực. Trong khi đó, Thanh Hóa cũng mất Nguyễn Bá Tiến và Đình Huyên do thẻ phạt.

Thông số CAHN (4-2-3-1) Thanh Hóa (4-1-4-1) Thủ môn Nguyễn Filip Y Êli Niê Hàng hậu vệ Văn Hậu, Việt Anh, Đình Trọng, Pendant Văn Lợi, Thanh Nam, Văn Hưng, Ngọc Hà Hàng tiền vệ Thành Long, Văn Đức, Văn Đô, Đình Bắc Ngọc Tân, Ngọc Mỹ, Abdurakhmanov, Damoth, Hữu Dũng Hàng tiền đạo Alan Văn Tùng

Ngôi sao kỳ vọng: Nguyễn Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc đang là cái tên thu hút mọi ánh nhìn tại V-League. Sau chuỗi 500 ngày không ghi bàn, tiền đạo trẻ này đã bùng nổ dữ dội với 8 pha lập công chỉ trong 5 trận đấu gần nhất. Tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng của Đình Bắc sẽ là vũ khí quan trọng để phá vỡ khối phòng ngự của Thanh Hóa.

Nguyễn Đình Bắc là ngòi nổ được kỳ vọng của đoàn quân HLV Mano Polking. Ảnh: CAHN FC.

Bên phía đối diện, chân sút trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ - người vừa ghi bàn thắng duy nhất hạ gục Hà Nội FC - là niềm hy vọng lớn nhất để Thanh Hóa tạo nên bất ngờ từ các tình huống phản công nhanh.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Về mặt chiến thuật, CAHN chắc chắn sẽ áp đặt lối chơi ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Lê Phạm Thành Long sẽ đóng vai trò điều tiết lối chơi thay cho Quang Hải, đối đầu trực tiếp với sự càn lướt của Abdurakhmanov và Doãn Ngọc Tân bên phía đội khách. Thanh Hóa dự kiến sẽ chơi với khối phòng ngự lùi sâu và rình rập cơ hội.

Dù Thanh Hóa đang có phong độ cao, nhưng trước một tập thể CAHN đang hừng hực khí thế và sở hữu chất lượng nhân sự vượt trội, rất khó để đại diện xứ Thanh ngăn cản đối phương nâng cao cúp vô địch ngay tại Hàng Đẫy.

Dự đoán kết quả: CAHN 3-1 Thanh Hóa