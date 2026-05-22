CAHN gia hạn hợp đồng kỷ lục với Stefan Mauk đến năm 2028 Ngay sau chức vô địch V.League, CLB Công an Hà Nội chính thức giữ chân tiền vệ trụ cột Stefan Mauk bằng bản hợp đồng dài hạn cùng mức lương tăng đáng kể để phục vụ tham vọng châu lục.

Ngay sau khi lên ngôi vương tại V.League, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã thực hiện bước đi chiến lược đầu tiên nhằm duy trì vị thế thống trị. Sáng 22/5, đội bóng ngành Công an chính thức công bố việc hoàn tất gia hạn hợp đồng với tiền vệ Stefan Mauk đến năm 2028. Đây là bản giao kèo quan trọng, khẳng định tầm nhìn dài hạn của đội chủ sân Hàng Đẫy trong việc xây dựng lực lượng kế cận và ổn định bộ khung vô địch.

Mauk tiếp tục gắn bó với CAHN.

Trái tim trong sơ đồ chiến thuật của nhà vô địch

Stefan Mauk không chỉ đơn thuần là một ngoại binh; anh được xem là "linh hồn" trong lối chơi của CAHN suốt mùa giải vừa qua. Với chiếc áo số 6, cầu thủ người Australia đã chứng minh giá trị vượt trội thông qua khả năng điều tiết nhịp độ và đánh chặn từ xa hiệu quả. Sự ổn định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Mauk giúp hàng tiền vệ CAHN luôn giữ được sự chủ động trước các đối thủ lớn tại V.League.

Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, Mauk nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Đông Nam Á. Tại khu trung tuyến, anh đóng vai trò cầu nối quan trọng, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tạo ra những đường chuyền mang tính đột biến cao cho hàng công. Việc giữ chân được một nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn như Mauk là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện trước khi bước vào những chiến dịch khắc nghiệt hơn ở đấu trường khu vực.

Cam kết dài hạn và đãi ngộ xứng đáng

Bản hợp đồng kéo dài đến năm 2028 đi kèm với mức tăng lương khoảng 30-40%, phản ánh đúng giá trị đóng góp của tiền vệ này. Theo thông tin từ CLB, sự cam kết lâu dài này không chỉ dựa trên yếu tố tài chính mà còn xuất phát từ sự gắn bó tình cảm. CAHN nhấn mạnh rằng Hà Nội đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của gia đình Mauk, giúp anh có tâm lý thoải mái nhất để duy trì phong độ đỉnh cao.

Chiến lược vươn tầm châu lục

Động thái gia hạn với Stefan Mauk được xem là phát súng mở màn cho kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy bận rộn của CAHN. Mục tiêu của đội bóng ngành Công an không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ ngôi vương quốc nội mà còn là chuẩn bị lực lượng tối ưu cho các sân chơi châu Á. Sự ổn định từ vị trí của Mauk cho phép ban lãnh đạo tập trung nguồn lực vào việc bổ sung các vị trí xung yếu khác trong thời gian tới.

Nhìn chung, việc ký kết một bản hợp đồng dài hạn với một cầu thủ ngoại đang ở độ chín của sự nghiệp là minh chứng cho quyết tâm xây dựng một đế chế bóng đá bền vững của CAHN. Thay vì chạy theo những bản hợp đồng ngắn hạn, đội bóng đang ưu tiên sự ổn định về nhân sự và bản sắc trong lối chơi.