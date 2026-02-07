CAHN gia hạn Nguyễn Filip đến năm 2029, HLV Kim Sang Sik gò chiến thuật cho ĐT Việt Nam CLB Công an Hà Nội chốt tương lai dài hạn với thủ thành Nguyễn Filip trong khi HLV Kim Sang Sik bước vào giai đoạn rèn quân then chốt tại Hàn Quốc cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Thị trường chuyển nhượng và tâm điểm bóng đá nội những giờ qua đổ dồn về những quyết định nhân sự mang tính chiến lược của CLB Công an Hà Nội (CAHN) và kế hoạch chuẩn bị của Đội tuyển Quốc gia (ĐTVN) cho mục tiêu vô địch khu vực.

CAHN và bản hợp đồng trọn đời với Nguyễn Filip

CLB Công an Hà Nội vừa chính thức công bố việc gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Filip đến năm 2029. Đây được xem là một trong những bản hợp đồng dài hạn nhất lịch sử V.League dành cho một thủ môn Việt kiều. Động thái này khẳng định tham vọng duy trì vị thế của đội bóng ngành công an bằng cách giữ chân trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự.

Nguyễn Filip được CAHN gia hạn hợp đồng. Ảnh: Thanh Niên.

Việc trói chân Nguyễn Filip diễn ra trong bối cảnh đội hình CAHN đang có sự biến động. Tiền vệ Rosa Nascimento Vitor Hugo (Vitao) đã chính thức gửi tâm thư chia tay đội bóng sau hai mùa giải gắn bó. Sự ra đi của ngoại binh Brazil đánh dấu một chu kỳ chuyển giao mới tại sân Hàng Đẫy, nơi Nguyễn Filip sẽ đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần lẫn chuyên môn trong nhiều năm tới.

HLV Kim Sang Sik và cuộc sàng lọc tại Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc kéo dài từ ngày 2/7 đến 14/7. Đây được HLV Kim Sang Sik xác định là giai đoạn "vàng" để định hình lối chơi và lắp ghép các mảnh ghép chiến thuật trước thềm ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Sau giai đoạn nhồi thể lực tại Việt Nam, ông Kim tập trung tối đa vào việc tinh chỉnh sơ đồ vận hành. Đáng chú ý, danh sách tập trung lần này chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ như Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, đội tuyển cũng phải chịu tổn thất khi tiền đạo Việt kiều Khoa Ngô lỡ hẹn vì chấn thương, để lại nhiều tiếc nuối cho ban huấn luyện về một phương án tấn công giàu đột biến.

Những nốt trầm và tia hy vọng

Trong bức tranh chung của bóng đá nội, tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường vừa trải qua những cung bậc cảm xúc đối lập. Dù CLB Becamex TP.HCM phải xuống hạng sau mùa giải 2025/26, cá nhân Việt Cường vẫn nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang Sik khi có tên trong danh sách triệu tập quốc gia. Đây được xem là phần thưởng cho những nỗ lực cá nhân bền bỉ của tiền vệ này trong một mùa giải đầy biến động.

Ở cấp độ trẻ, bóng đá Việt Nam đón nhận tin không vui từ vòng loại U17 Quốc gia 2026. Thủ thành số một của U17 PVF, Lý Xuân Hòa, đã gặp chấn thương nghiêm trọng sau tình huống va chạm mạnh trong trận đấu với U17 Sông Lam Nghệ An chiều 2/7. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội xác nhận Xuân Hòa bị vỡ xương hàm phải. Dù không ảnh hưởng đến sọ não, nhưng chấn thương này sẽ khiến thủ môn sinh năm 2009 phải rời xa sân cỏ trong một thời gian dài, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của đội bóng trẻ PVF.