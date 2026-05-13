CAHN hướng tới ngôi vương V-League sớm 3 vòng đấu dù vắng HLV Polking và trụ cột Một chiến thắng trước Thanh Hóa sẽ đưa CAHN lên ngôi vô địch V-League 2025/2026, nhưng sự thiếu vắng HLV Polking và tiền vệ Mauk Stefan Ingo tạo ra bài toán khó cho đội bóng ngành công an.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đang đứng trước thời khắc lịch sử tại V-League 2025/2026. Một chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa vào lúc 19h15 ngày 17/5 tới đây sẽ giúp đội bóng ngành công an chính thức đăng quang ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu. Tuy nhiên, tham vọng xưng vương của đội chủ sân Hàng Đẫy đang gặp thử thách lớn do tổn thất nghiêm trọng về mặt nhân sự ở cả băng ghế huấn luyện lẫn đội hình thi đấu.

Bài toán vận hành khi vắng "kiến trúc sư" trưởng

Theo thông báo từ Ban Tổ chức giải, HLV Alexandre Polking sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo ngoài đường biên trong trận cầu then chốt này. Chiến lược gia người Brazil đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng, dẫn đến án treo giò ngay thời điểm CAHN cần sự ứng biến chiến thuật sắc bén nhất.

HLV Alexandre Polking bị treo giò ở trận đấu với Thanh Hóa. Ảnh: CAHN FC.

Sự vắng mặt của ông Polking được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Trong một trận đấu mang tính chất quyết định cả mùa giải, việc thiếu đi người dẫn dắt trực tiếp có thể khiến CAHN gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhân sự và lối chơi theo diễn biến thực tế trên sân.

Lỗ hổng nơi tuyến giữa mang tên Mauk Stefan Ingo

Không chỉ mất huấn luyện viên trưởng, CAHN còn thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Mauk Stefan Ingo. Ngôi sao người Australia cũng phải nhận án treo giò sau khi nhận đủ số thẻ vàng quy định. Đây là mất mát khó có thể bù đắp, bởi Mauk đang là "linh hồn" trong lối chơi của đội bóng ngành công an mùa này.

Thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của tiền vệ mang áo số 6:

Tổng số trận: 33 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Đóng góp tổng thể: 5 bàn thắng và 6 đường kiến tạo.

Thành tích tại V-League: 3 pha lập công cùng 5 đường dọn cỗ.

Lối chơi quyết liệt của ngoại binh người Australia giúp CAHN kiểm soát tốt khu trung tuyến nhưng cũng chính là con dao hai lưỡi khiến anh thường xuyên phải nhận thẻ phạt, dẫn đến sự vắng mặt đáng tiếc trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Biến số từ đội hình sứt mẻ của Đông Á Thanh Hóa

Ở phía bên kia chiến tuyến, đối thủ Đông Á Thanh Hóa cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi hành quân đến sân Hàng Đẫy. Đội bóng xứ Thanh sẽ thiếu vắng Nguyễn Bá Tiến do án thẻ đỏ trực tiếp trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC trước đó. Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Huyên cũng không thể góp mặt vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Dù cả hai đội đều chịu tổn thất về nhân sự, áp lực và kỳ vọng đang dồn nảy lên vai CAHN. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h15 ngày 17/5 không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn mà còn là thử thách về bản lĩnh của đội bóng đang chạm một tay vào chiếc cúp vô địch.