CAHN mất 'ngòi nổ' Leo Artur ở trận gặp Thanh Hóa do án phạt hy hữu từ AFC Tiền đạo chủ lực Leo Artur bị cấm thi đấu tại V-League sau tấm thẻ đỏ ở đấu trường châu lục, khiến CAHN gặp khó trước thềm trận đấu bù quan trọng với Thanh Hóa.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) vừa đón nhận thông tin không vui về lực lượng trước thềm trận đấu bù vòng 10 V-League 2025/2026. Tiền đạo chủ lực Leo Artur sẽ chính thức vắng mặt trong chuyến làm khách đến sân của Thanh Hóa vào ngày 24/2 tới do phải chấp hành án treo giò.

Lý do Leo Artur bị cấm thi đấu tại V-League

Theo xác nhận từ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Leo Artur không đủ điều kiện ra sân do án phạt phát sinh từ đấu trường quốc tế. Cụ thể, chân sút người Brazil đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu giữa CAHN và Tampines Rovers tại AFC Champions League Two, giải đấu mà đại diện Việt Nam đã chính thức dừng bước sau thất bại 1-3.

Đáng chú ý, dù tấm thẻ đỏ diễn ra ở sân chơi châu lục, án phạt này vẫn có hiệu lực tại giải quốc nội theo quy định mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Theo khoản 6 Điều 11 Quy định về Kỷ luật (sửa đổi, bổ sung năm 2026), một cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu cuối cùng của CLB tại các giải đấu do AFC tổ chức sẽ bị đình chỉ thi đấu ở trận đấu kế tiếp tại giải bóng đá quốc gia.

Việc thiếu vắng Leo Artur được xem là tổn thất cực lớn cho hàng công của CAHN, khi cầu thủ này đang đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội bóng ngành Công an. Khả năng gây đột biến và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của tiền đạo Brazil là chìa khóa giúp CAHN duy trì sức ép lên đối phương trong các vòng đấu vừa qua.

Thanh Hóa cũng đối mặt khủng hoảng nhân sự

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội bóng xứ Thanh cũng không có được đội hình mạnh nhất cho cuộc tiếp đón CAHN. HLV của Thanh Hóa đang phải đau đầu với bài toán nhân sự khi tiền vệ trụ cột Doãn Ngọc Tân bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề thể lực. Trong khi đó, Nguyễn Đình Huyên chắc chắn vắng mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Khó khăn thêm chồng chất với đội chủ nhà khi họ vẫn đang chịu án cấm chuyển nhượng từ FIFA, dẫn đến việc chưa thể đăng ký thêm tân binh để làm dày đội hình. Trận đấu bù vòng 10 tới đây hứa hẹn sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa hai đội bóng đang phải nỗ lực vượt qua những thiếu hụt về quân số.