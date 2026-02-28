CAHN ngược dòng thắng HAGL 3-1: Bước ngoặt từ 'kép phụ' và bản lĩnh ứng viên vô địch Bị dẫn trước và mất tiền đạo chủ lực Alan do chấn thương, Công an Hà Nội vẫn lội ngược dòng ngoạn mục nhờ cú đúp của Alves cùng sự tỏa sáng của Minh Phúc để xây chắc ngôi đầu V.League.

Công an Hà Nội (CAHN) vừa khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vương V.League 2025-2026 bằng chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại vòng 14. Trong một ngày mà các ngôi sao lớn gặp khó khăn, chiều sâu đội hình và những quyết định thay người chiến thuật của huấn luyện viên Mano Polking đã định đoạt số phận trận đấu ngay tại sân Hàng Đẫy.

Hiệp một đầy biến động và gáo nước lạnh từ Marciel

Nhập cuộc với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến gần hơn đến ngôi vô địch, CAHN lập tức đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép nghẹt thở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Ngay phút thứ 6, lưới của thủ môn Filip Nguyễn đã rung lên sau cú sút xa của Batista, nhưng VAR đã kịp thời can thiệp và xác định lỗi việt vị trước đó.

Dù kiểm soát bóng vượt trội với hàng loạt cơ hội từ Quang Hải và Alan, hàng công của đội chủ nhà lại tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của HAGL. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, CAHN đã phải nhận "gáo nước lạnh" ở cuối hiệp một. Phút thứ 41, tận dụng sự sơ hở nơi hàng thủ đối phương, Marciel thực hiện cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

HAGL bất ngờ mở tỷ số ở cuối hiệp một.

Bước ngoặt Minh Phúc và màn bùng nổ của ngoại binh Alves

Bước sang hiệp hai, khó khăn tiếp tục bủa vây đội chủ nhà khi tiền đạo chủ lực Alan dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút thứ 58. Trong tình thế ngặt nghèo, HLV Mano Polking đã đưa Minh Phúc vào sân. Sự thay đổi người bất đắc dĩ này lại chính là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu, làm thay đổi hoàn toàn cục diện trên sân.

Phút thứ 76, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía CAHN đã lên tiếng đúng lúc. Từ đường chuyền dọn cỗ tinh tế của Leo Artur, Minh Phúc thực hiện cú dứt điểm một chạm đẳng cấp, quân bình tỉ số 1-1. Bàn thắng gỡ hòa không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý mà còn giúp đôi chân của các cầu thủ áo đỏ trở nên thanh thoát hơn trong các pha phối hợp.

Chỉ 6 phút sau, từ một tình huống phạt góc ở phút thứ 82, ngoại binh Alves chọn vị trí thông minh để đệm bóng cận thành, đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn ngược 2-1. Đến phút thứ 90+4, Leo Artur tiếp tục sắm vai kiến tạo khi chuyền bóng thuận lợi để Alves hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1.

CAHN lội ngược dòng với những bàn thắng liên tiếp ở cuối hiệp 2.

Phân tích chiến thuật và thống kê trận đấu

Màn trình diễn tại Hàng Đẫy một lần nữa khẳng định bản lĩnh của một đội bóng lớn. Dù gặp bất lợi về tỷ số và nhân sự, CAHN vẫn biết cách lật ngược thế cờ nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân và khả năng đọc trận đấu của ban huấn luyện. Trong khi đó, HAGL dù đã chơi đầy nỗ lực nhưng sự nôn nóng ở những phút cuối đã khiến họ để lộ quá nhiều khoảng trống.

Thông số trận đấu Công an Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai Tỷ số 3-1 0-1 Cầu thủ ghi bàn Minh Phúc (76'), Alves (82', 90+4') Marciel (41') Kiến tạo Leo Artur (2 lần) - Thẻ phạt 0 0

Với kết quả này, Công an Hà Nội tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng, trong khi Hoàng Anh Gia Lai sẽ cần phải nỗ lực hơn để cải thiện vị trí trong các vòng đấu tới của V.League 2025-2026.