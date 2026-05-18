CAHN quyết tâm xô đổ kỷ lục điểm số vĩ đại nhất lịch sử V-League Dù đã sớm đăng quang, tân vương Công an Hà Nội vẫn dồn toàn lực hướng tới cột mốc 69 điểm nhằm vượt qua kỷ lục 64 điểm do Hà Nội FC xác lập năm 2018.

Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức trở thành tân vương của V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu. Tuy nhiên, thay vì tâm lý xả hơi, thầy trò HLV Alexandre Polking đang thể hiện tham vọng cực lớn khi nhắm tới việc xóa bỏ kỷ lục điểm số vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu mà đại kình địch Hà Nội FC đang nắm giữ.

CAHN vẫn còn các mục tiêu cần chinh phục tại V-League 2025/26.

Tham vọng vượt ngưỡng 64 điểm của Hà Nội FC

Tính đến hết vòng 23, đội bóng ngành Công an đang sở hữu 60 điểm. Để vượt qua cột mốc 64 điểm mà Hà Nội FC từng thiết lập vào mùa giải 2018, CAHN chỉ cần giành thêm ít nhất 5 điểm trong 3 lượt trận cuối cùng. Đây được xem là nhiệm vụ nằm trong tầm tay nếu nhìn vào phong độ hủy diệt của họ xuyên suốt mùa giải.

Thậm chí, mục tiêu tối thượng của HLV Polking là duy trì mạch toàn thắng trước các đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM và Thể Công Viettel. Nếu kịch bản này xảy ra, CAHN sẽ kết thúc mùa bóng với 69 điểm – một con số kỷ lục gần như không thể xô đổ trong tương lai gần. Sự thống trị này được minh chứng qua việc đội chủ sân Hàng Đẫy đã độc chiếm ngôi đầu bảng liên tục từ vòng 12 đến nay.

Sức mạnh từ hàng công và sự bùng nổ của nhân tố trẻ

Sự thăng hoa của CAHN mùa này mang đậm dấu ấn của các cá nhân xuất sắc trên hàng công. Alan Grafite duy trì hiệu suất đáng nể với chuỗi 8 trận liên tiếp nổ súng. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc đã vụt sáng trở thành hiện tượng đặc biệt của mùa giải khi ghi tới 10 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 6 vòng đấu.

Bên cạnh các nội binh chất lượng, dàn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch như Leo Artur, Quang Hải hay Stephan Mauk cũng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì áp lực lên khung thành đối phương. Sự đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn đã biến CAHN thành một cỗ máy tấn công không thể ngăn cản.

Hàng phòng ngự thép: Nền tảng của chức vô địch

Dù sở hữu hàng công mạnh, nhưng chìa khóa thực sự giúp CAHN duy trì sự ổn định nằm ở hệ thống phòng ngự lỳ lợm. Với 9 trận giữ sạch lưới sau 23 vòng đấu, đoàn quân của HLV Polking hiện là đội bóng khó bị đánh bại nhất giải.

Sự kết hợp giữa lối chơi kiểm soát hiện đại và khả năng đánh chặn từ xa đã giúp CAHN hạn chế tối đa các tình huống nguy hiểm. Việc chỉ sảy chân duy nhất một lần ở vòng mở màn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của một nhà vô địch. Trong bối cảnh lịch sử đang vẫy gọi, 3 vòng đấu cuối sẽ là cơ hội để CAHN khẳng định vị thế độc tôn của mình tại đấu trường quốc nội.