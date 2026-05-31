CAHN tặng vé miễn phí và 1.000 phần quà tri ân fan trong ngày nhận cúp V-League Sau khi đăng quang sớm, câu lạc bộ Công an Hà Nội hướng tới kỷ lục điểm số lịch sử và tổ chức lễ hội tri ân người hâm mộ tại sân Hàng Đẫy vào ngày 31/5 tới.

Sau khi chính thức trở thành tân vương V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đang đứng trước cơ hội viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam. Với 61 điểm hiện có sau 24 vòng, đoàn quân của HLV Mano Polking chỉ cách kỷ lục 64 điểm mà Hà Nội FC từng thiết lập vào năm 2018 đúng một chiến thắng.

Cơ hội thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Trận đấu với Becamex TP.HCM tại vòng 25 không chỉ mang ý nghĩa thủ tục mà còn là cột mốc để đội bóng ngành Công an khẳng định sự thống trị tuyệt đối. Nếu giành trọn 3 điểm, HLV Mano Polking và các học trò sẽ san bằng kỷ lục điểm số cao nhất trong một mùa giải mà bóng đá Việt Nam từng chứng kiến.

Theo kế hoạch, lễ trao chức vô địch chính thức sẽ được tổ chức hoành tráng tại sân vận động Hàng Đẫy, TP.Hà Nội vào chiều ngày 31/5, ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Mở cửa tự do và chương trình tri ân cổ động viên

Để mừng chiến tích lịch sử, CAHN đã thông báo kế hoạch tặng vé miễn phí cho người hâm mộ bắt đầu từ ngày 27/5. Mỗi khán giả được nhận tối đa hai vé cho đến khi số lượng được phát hết. Đây là hành động tri ân thiết thực dành cho những cổ động viên đã đồng hành cùng đội bóng suốt mùa giải.

Công an Hà Nội lên kế hoạch tặng quà cho fan.

Bên cạnh vé miễn phí, đội bóng còn chuẩn bị 1.000 phần quà tri ân đặc biệt. Những phần quà này bao gồm áo đấu phiên bản fan, bóng có chữ ký của các cầu thủ và voucher giảm giá 15% khi đăng ký tập luyện tại Trung tâm Bóng đá cộng đồng của câu lạc bộ (CAAC).

Thử thách tại sân chơi AFC Champions League Elite

Song song với niềm vui quốc nội, nhà tân vô địch cũng đã xác định được lộ trình vươn ra biển lớn. Với tư cách đại diện Việt Nam tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite 2026/27, CAHN sẽ chạm trán đối thủ Adelaide United đến từ Australia.

Adelaide United là đội bóng giàu truyền thống, hứa hẹn sẽ là thử thách cực đại trong hành trình tìm kiếm tấm vé góp mặt ở sân chơi số một cấp câu lạc bộ châu Á. Với phong độ hiện tại, giới chuyên môn kỳ vọng CAHN sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới tại đấu trường châu lục, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam.