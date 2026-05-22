CAHN tham vọng vươn tầm châu Á: Giữ chân trụ cột và săn đón ngoại binh chất lượng Sau chức vô địch V.League 2025/26, CLB Công an Hà Nội thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ về nhân sự và hạ tầng để chuẩn bị cho sân chơi AFC Champions League và đấu trường Đông Nam Á.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang thực hiện kế hoạch nâng cấp toàn diện đội hình nhằm chuẩn bị cho vòng play-off AFC Champions League và Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27 sau khi đăng quang tại V.League 2025/26. Đội bóng ngành Công an đặt mục tiêu không chỉ bảo vệ ngôi vương quốc nội mà còn phải tạo ra dấu ấn đậm nét tại các đấu trường châu lục.

HLV Mano Polking cần một lực lượng dày hơn ở mùa tới.

Cải tổ ngoại binh và giữ chân bộ khung vô địch

Việc giành quyền tham dự các giải đấu quốc tế đòi hỏi CAHN phải nâng cấp đội hình theo tiêu chuẩn cao hơn. Theo kế hoạch, đội bóng sẽ chia tay hai ngoại binh là Hugo Gomes và Vitao sau 2 mùa giải gắn bó. Dù cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành vị trí Á quân Đông Nam Á mùa trước, ban lãnh đạo đội bóng vẫn quyết định làm mới lực lượng để gia tăng sức cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Bên cạnh việc thanh lọc, CAHN đặc biệt chú trọng vào việc duy trì sự ổn định cho bộ khung nội binh và các nhân tố chủ chốt. Những cái tên như Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Đức, Leo Artur và thủ thành Nguyễn Filip tiếp tục được tin tưởng giữ vai trò nòng cốt. Trước đó, đội bóng cũng đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột bao gồm Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh và tiền đạo Alan.

Chiến lược chiêu mộ nhân sự quốc tế

Đáng chú ý nhất trong kế hoạch chuyển nhượng của CAHN là tham vọng mua đứt tiền vệ Stefan Mauk từ Melbourne City. Đội bóng được cho là sẵn sàng tăng lương từ 30% đến 40% để thuyết phục cầu thủ người Australia cam kết tương lai lâu dài. Sự góp mặt của Mauk được xem là chìa khóa để nâng tầm lối chơi của CAHN khi bước ra biển lớn.

Ngoài ra, hàng phòng ngự của nhà vô địch V.League hứa hẹn sẽ được gia cố bằng sự xuất hiện của trung vệ Việt kiều Julien Mouillon. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp đã có mặt tại Hà Nội từ giữa tháng 5 và dự khán trận thắng Thanh Hóa của CAHN. HLV Mano Polking đánh giá rất cao thể hình và tư duy chơi bóng của Mouillon, đồng thời tiếp tục đề xuất thêm các mục tiêu tiềm năng từ thị trường Đông Nam Á và châu Âu.

Nâng cấp hạ tầng theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp

Song song với việc tăng cường nhân sự, CAHN cũng chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất. Sân Hàng Đẫy, Hà Nội tiếp tục được chọn làm sân nhà cho các trận đấu quốc tế và đang trải qua quá trình đại tu nhiều hạng mục quan trọng. Hệ thống biển quảng cáo LED hiện đại đã được vận hành từ giai đoạn hai V.League 2025/26, giúp nâng cao trải nghiệm hình ảnh và giá trị thương mại cho đội bóng.

Ngay cả trong trường hợp không thể vượt qua vòng play-off AFC Champions League, CAHN vẫn chắc chắn có suất tham dự AFC Champions League Two. Sự chuẩn bị bài bản và đồng bộ từ nhân sự đến hạ tầng cho thấy tham vọng nghiêm túc của đội bóng trong việc vươn tầm thành một thế lực tại khu vực và châu lục.