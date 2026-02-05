CAHN thắng hủy diệt 6-1: HLV Polking cảnh báo dàn dự bị trước màn tái đấu tại AFC Dù đè bẹp Tampines Rovers bằng đội hình phụ, HLV Alexandre Polking vẫn yêu cầu các cầu thủ Công an Hà Nội giữ đôi chân trên mặt đất trước thềm vòng knock-out châu lục.

Chiến thắng 6-1 thường là lý do để một đội bóng ăn mừng, nhưng với Alexandre Polking, đó là một lời nhắc nhở về sự tập trung. Công an Hà Nội (CAHN) vừa khép lại hành trình tại ASEAN Club Championship bằng màn hủy diệt Tampines Rovers, một kết quả không chỉ mang ý nghĩa thủ tục mà còn là lời khẳng định về chiều sâu đội hình đáng gờm của đại diện V-League.

Sự bùng nổ của những "kép phụ"

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, HLV Polking đã thực hiện một cuộc xoay tua mạnh mẽ. Những trụ cột thường xuyên đá chính được nghỉ ngơi, nhường chỗ cho dàn cầu thủ dự bị như Minh Phúc, Lý Đức, Hoàng Văn Toản và thủ thành Vũ Thành Vinh. Đây là phép thử quan trọng để ban huấn luyện đánh giá năng lực thực chiến của các nhân tố dự phòng.

Đáp lại niềm tin của chiến lược gia người Đức, dàn cầu thủ này đã tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn. Với 6 bàn thắng được ghi vào lưới đại diện đến từ Singapore, CAHN đã chứng minh rằng khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình phụ đang dần được thu hẹp.

Ông Alexandre Polking hài lòng với đội hình Công an Hà Nội.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Alexandre Polking không giấu nổi sự tự hào: "Tôi hài lòng với những gì diễn ra ở trận đấu này. Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời với nhiều cầu thủ không thường xuyên thi đấu. Hôm nay họ đã thể hiện rằng chúng tôi có một đội hình chất lượng rất tốt".

Lời cảnh báo trước thềm AFC Champions League Two

Mặc dù hài lòng với tỷ số, HLV Polking ngay lập tức đưa các học trò trở lại thực tại. Ông hiểu rằng một chiến thắng đậm đà tại giải khu vực không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ dễ dàng ở đấu trường châu lục. "Nếu bạn mắc sai lầm khi nghĩ rằng tuần tới cũng sẽ như vậy, thì chúng ta sẽ có một vấn đề lớn. Tuần tới là một trận đấu hoàn toàn khác, một lịch sử hoàn toàn khác", ông nhấn mạnh.

Sự thận trọng của cựu HLV tuyển Thái Lan là hoàn toàn có cơ sở. Theo lịch thi đấu, CAHN sẽ tái đấu chính Tampines Rovers thêm 2 lần nữa tại vòng 16 đội AFC Champions League Two vào các ngày 11/2 và 18/2 tới. Tính chất của một trận đấu loại trực tiếp ở sân chơi châu Á sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều so với một trận đấu mang tính thủ tục tại ASEAN Club Championship.

Dồn toàn lực cho mục tiêu lớn

Để chuẩn bị tốt nhất cho hai cuộc đối đầu sinh tử sắp tới, CLB CAHN đã chủ động xin hoãn trận gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 13 V-League. Quyết định này cho thấy tham vọng tiến sâu của đội bóng ngành Công an tại đấu trường châu lục năm nay.

Việc sở hữu một đội hình dày với những cầu thủ dự bị đang có phong độ cao giúp HLV Polking có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật. Tuy nhiên, khả năng duy trì sự tập trung và tính kỷ luật sau một chiến thắng đậm sẽ là chìa khóa để CAHN cụ thể hóa ưu thế của mình khi bước ra biển lớn AFC.