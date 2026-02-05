CAHN thắng hủy diệt 6-1 tại Shopee Cup và cơ hội nhận 3 điểm miễn phí của tuyển Việt Nam Chiến thắng 6-1 của CAHN trước Tampines Rovers đánh dấu sự tỏa sáng của Lý Đức, trong khi ĐT Việt Nam có khả năng được xử thắng Malaysia do bê bối nhập tịch cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những biến động đáng chú ý, từ màn trình diễn hủy diệt của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại đấu trường khu vực đến những tín hiệu tích cực về mặt pháp lý cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup.

CAHN thắng đậm Tampines Rovers: Điểm sáng từ những nhân tố trẻ

Dù đã sớm dừng bước tại ASEAN Shopee Cup, CAHN vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao độ trong trận đấu thủ tục gặp Tampines Rovers. Đội bóng ngành Công an đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng với tỷ số 6-1, qua đó khẳng định sức mạnh tấn công đáng gờm.

Đáng chú ý nhất trong chiến thắng này là màn trình diễn của Phạm Lý Đức. Tuyển thủ U23 Việt Nam đã thi đấu trọn vẹn 90 phút với nguồn năng lượng dồi dào, trực tiếp góp công vào lối chơi chung và ghi điểm mạnh mẽ trong mắt ban huấn luyện. Việc các cầu thủ trẻ tỏa sáng trong bối cảnh đội bóng không còn áp lực thành tích là tín hiệu lạc quan cho quá trình chuyển giao lực lượng của CAHN.

Lý Đức ghi điểm trong chiến thắng đậm của CAHN.

Viễn cảnh ĐT Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia

Một thông tin gây chấn động từ báo chí Indonesia cho biết Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã ấn định ngày điều trần liên quan đến vụ bê bối cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Vụ việc này có thể dẫn đến những thay đổi cục diện quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cụ thể, nếu Malaysia bị chứng minh vi phạm quy định nhập tịch, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội được xử thắng 3-0. Đây sẽ là bước ngoặt lớn, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết châu lục. Hiện tại, giới chuyên môn và người hâm mộ đang nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS.

Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam.

Dấu ấn Việt kiều và những chuyển động bên lề

Tại sân chơi V-League, cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô vừa có màn chào sân đầy ấn tượng trong màu áo Công an TP.HCM. Trong trận đấu gặp PVF-CAND, Khoa Ngô đã chứng minh giá trị bằng pha xử lý thông minh dẫn đến bàn thắng quyết định.

HLV Lê Huỳnh Đức đã dành nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò mới: "Khoa Ngô là cầu thủ có tiềm năng. Trong trận ra mắt, cậu ấy chơi khá thoải mái, tự tin và không bị áp lực tâm lý. Đây là tín hiệu tích cực". Sự xuất hiện của những nhân tố Việt kiều chất lượng đang góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho giải đấu quốc nội.

Các tin tức đáng chú ý khác: