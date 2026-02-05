CAHN thắng hủy diệt 6-1 tại Shopee Cup và cơ hội nhận 3 điểm miễn phí của tuyển Việt Nam
Chiến thắng 6-1 của CAHN trước Tampines Rovers đánh dấu sự tỏa sáng của Lý Đức, trong khi ĐT Việt Nam có khả năng được xử thắng Malaysia do bê bối nhập tịch cầu thủ.
Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những biến động đáng chú ý, từ màn trình diễn hủy diệt của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại đấu trường khu vực đến những tín hiệu tích cực về mặt pháp lý cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup.
CAHN thắng đậm Tampines Rovers: Điểm sáng từ những nhân tố trẻ
Dù đã sớm dừng bước tại ASEAN Shopee Cup, CAHN vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao độ trong trận đấu thủ tục gặp Tampines Rovers. Đội bóng ngành Công an đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng với tỷ số 6-1, qua đó khẳng định sức mạnh tấn công đáng gờm.
Đáng chú ý nhất trong chiến thắng này là màn trình diễn của Phạm Lý Đức. Tuyển thủ U23 Việt Nam đã thi đấu trọn vẹn 90 phút với nguồn năng lượng dồi dào, trực tiếp góp công vào lối chơi chung và ghi điểm mạnh mẽ trong mắt ban huấn luyện. Việc các cầu thủ trẻ tỏa sáng trong bối cảnh đội bóng không còn áp lực thành tích là tín hiệu lạc quan cho quá trình chuyển giao lực lượng của CAHN.
Viễn cảnh ĐT Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia
Một thông tin gây chấn động từ báo chí Indonesia cho biết Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã ấn định ngày điều trần liên quan đến vụ bê bối cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Vụ việc này có thể dẫn đến những thay đổi cục diện quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027.
Cụ thể, nếu Malaysia bị chứng minh vi phạm quy định nhập tịch, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội được xử thắng 3-0. Đây sẽ là bước ngoặt lớn, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết châu lục. Hiện tại, giới chuyên môn và người hâm mộ đang nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS.
Dấu ấn Việt kiều và những chuyển động bên lề
Tại sân chơi V-League, cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô vừa có màn chào sân đầy ấn tượng trong màu áo Công an TP.HCM. Trong trận đấu gặp PVF-CAND, Khoa Ngô đã chứng minh giá trị bằng pha xử lý thông minh dẫn đến bàn thắng quyết định.
HLV Lê Huỳnh Đức đã dành nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò mới: "Khoa Ngô là cầu thủ có tiềm năng. Trong trận ra mắt, cậu ấy chơi khá thoải mái, tự tin và không bị áp lực tâm lý. Đây là tín hiệu tích cực". Sự xuất hiện của những nhân tố Việt kiều chất lượng đang góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho giải đấu quốc nội.
Các tin tức đáng chú ý khác:
- Vinh danh U23 Việt Nam: Sau kỳ tích giành huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026, toàn đội đã được VFF trao tặng dàn xe máy trị giá gần 1 tỷ đồng từ nhà tài trợ.
- Mối quan hệ thân tình: Hình ảnh HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik cùng dùng bữa thân mật đang lan truyền mạnh mẽ, cho thấy sự gắn kết giữa hai chiến lược gia người Hàn Quốc đối với bóng đá Việt Nam.
- Căng thẳng Shopee Cup: Trước thềm trận gặp Nam Định, HLV Xisco Munoz của JDT đã yêu cầu AFF làm rõ vụ việc CLB từ Thái Lan bỏ đấu để đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.
- Cuộc đua trong khung gỗ: HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với bài toán chọn lọc thủ môn khi có tới 4 cái tên đẳng cấp gồm Nguyễn Filip, Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Trung Kiên.