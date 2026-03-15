CAHN thắng kịch tính Ninh Bình; Lộ diện thủ môn Việt kiều 1m96 của U19 Việt Nam CLB CAHN giữ vững ngôi đầu V-League dù mất chân sút Alan Grafite do chấn thương. Trong khi đó, U19 Việt Nam gây chú ý với thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka cao 1m96.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) vừa củng cố vị thế dẫn đầu tại V-League sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đối thủ trực tiếp Ninh Bình. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Mano Polking không trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực Alan Grafite gặp sự cố nghiêm trọng về sức khỏe ngay trong trận đấu.

CAHN thắng sát nút và tổn thất nhân sự từ Alan Grafite

Trên sân vận động Ninh Bình, CAHN đã thể hiện bản lĩnh bằng lối chơi pressing tầm cao hiệu quả. HLV Mano Polking khẳng định bàn thắng sớm là chìa khóa giúp đội bóng kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, điểm trầm lớn nhất là chấn thương cơ bắp của Alan Grafite, buộc anh phải rời sân sớm.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiết lộ, thông điệp "không được phép gục ngã" từ HLV Polking đã giúp toàn đội vượt qua áp lực tâm lý sau trận thua Hà Nội. Dù giành 3 điểm, chiến lược gia người Brazil vẫn thẳng thắn nhận lỗi khi những thay đổi nhân sự ở 10 phút cuối khiến hệ thống phòng ngự của CAHN bị chệch choạc trước sức ép của đội chủ nhà.

HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải quốc tế

Bên cạnh diễn biến tại V-League, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm ông Đinh Hồng Vinh vào vị trí Quyền HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Vinh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV trưởng Kim Sang-sik để trực tiếp cầm quân trong đợt tập trung từ ngày 17/3 đến 1/4/2026.

Nhiệm vụ trọng tâm của ông Đinh Hồng Vinh là dẫn dắt đội tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China tại Tây An (Trung Quốc). Đây được xem là đợt sát hạch quan trọng nhằm rà soát lực lượng cho chiến dịch Asian Games 2026 sắp tới tại Nhật Bản.

"Người nhện" 1m96 xuất hiện trong danh sách U19 Việt Nam

Sự chú ý của giới chuyên môn cũng đang đổ dồn vào danh sách 31 cầu thủ U19 Việt Nam vừa được công bố. Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của thủ môn Việt kiều Nguyễn Bá Nhật Ka, người đang thi đấu cho CLB bóng đá Đại học Ryukei tại Nhật Bản.

Sinh năm 2007 và sở hữu chiều cao vượt trội 1m96, Nhật Ka được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn tin cậy trong khung gỗ. HLV Yutaka Ikeuchi dự kiến sẽ tiến hành đợt sàng lọc gắt gao sau một tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chốt danh sách chính thức tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á và Vòng loại U20 châu Á 2027.