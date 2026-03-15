CAHN thắng Ninh Bình 2-1: Đoàn Văn Hậu hé lộ thông điệp đanh thép từ HLV Polking Vượt qua áp lực sau trận thua Hà Nội FC, CLB Công an Hà Nội đánh bại Ninh Bình 2-1 để nới rộng cách biệt 10 điểm, khẳng định vị thế ứng viên vô địch V-League.

Chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước Ninh Bình ngay tại sân vận động Ninh Bình không chỉ đơn thuần là 3 điểm, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng xưng vương tại V-League mùa này. Trong bối cảnh vừa phải nhận gáo nước lạnh sau thất bại 1-2 trước đối thủ truyền kiếp Hà Nội FC ở vòng đấu trước, đoàn quân của HLV Mano Polking đã cho thấy bản lĩnh và sự lỳ lợm đúng lúc để vượt qua áp lực tâm lý đè nặng.

Bản lĩnh nhà vô địch tại sào huyệt đối thủ

Trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình được coi là cuộc đối đầu trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện ngôi đầu bảng. Việc phải thi đấu trên sân khách chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, đặc biệt khi đội bóng cố đô đang khát khao thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, sự tập trung cao độ đã giúp đội bóng ngành Công an đứng vững trước sức ép từ khán đài.

Văn Hậu trong màu áo CAHN.

Kết quả thắng lợi 2-1 giúp CAHN chính thức nới rộng khoảng cách với chính Ninh Bình lên thành 10 điểm trên bảng xếp hạng. Đây được xem là bước ngoặt quyết định, tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn cho thầy trò HLV Polking trong cuộc đua đường dài. Chia sẻ về sự gắn kết của toàn đội, hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhấn mạnh: "Đá trên sân khách luôn khó khăn, nhất là trước một đối thủ đang bám đuổi quyết liệt. Nhưng nhờ sự đoàn kết và quyết tâm cao độ, chúng tôi đã giữ được tinh thần tốt nhất để giành chiến thắng".

Liệu pháp tâm lý 'không được phép gục ngã' của HLV Polking

Một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến màn hồi sinh của CAHN chính là cách quản trị phòng thay đồ của HLV Mano Polking. Sau trận thua Hà Nội FC, tinh thần của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể. Chiến lược gia này đã không dùng những lý thuyết xa rời thực tế, thay vào đó là một thông điệp trực diện và đầy sức nặng.

Đoàn Văn Hậu tiết lộ rằng HLV Polking đã yêu cầu các học trò phải rũ bỏ áp lực bằng mục tiêu cụ thể: "HLV dặn rằng ở trận này phải quyết tâm thắng, hoặc ít nhất phải có 1 điểm để vực dậy tinh thần cho mục tiêu cao nhất". Thông điệp này đã giúp các cầu thủ thi đấu thanh thoát hơn, không còn e dè trước các đợt tấn công của đối thủ và duy trì được sự hiệu quả trong các pha dàn xếp bàn thắng.

Sự trở lại quan trọng của Đoàn Văn Hậu

Bên cạnh kết quả chung cuộc, phong độ của Đoàn Văn Hậu cũng là điểm sáng đáng chú ý. Sau quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 đang dần tìm lại hình ảnh mạnh mẽ nhất của mình bên hành lang cánh. Sự ổn định và kinh nghiệm của Văn Hậu không chỉ giúp hàng thủ CAHN chắc chắn hơn mà còn gia tăng đáng kể sức mạnh trong các đợt phản công nhanh.

Nhìn chung, thắng lợi trước Ninh Bình không chỉ giúp CAHN củng cố vững chắc ngôi đầu mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ tại V-League: Khi CAHN đạt được sự đoàn kết và giải tỏa được áp lực tinh thần, họ là một thế lực cực kỳ khó bị đánh bại. Cuộc đua vô địch giờ đây đang dần trở nên rõ ràng hơn với ưu thế thuộc về đội bóng ngành Công an.