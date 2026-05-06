CAHN thống trị giải thưởng V.League tháng 5 trước màn chạm trán nảy lửa với Thể Công Câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi thâu tóm bộ ba giải thưởng quan trọng nhất tháng 5, tạo đà tâm lý cực lớn trước vòng đấu hạ màn V.League 2025/26.

Trước khi chiến dịch V.League 2025/26 chính thức đi đến hồi kết, Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã chứng minh vị thế của một ứng viên hàng đầu bằng việc giành hầu hết các danh hiệu tập thể và cá nhân xuất sắc nhất trong tháng 5. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò huấn luyện viên Mano Polking trong giai đoạn tăng tốc quan trọng của mùa giải.

Công an Hà Nội là tập thể đáng sợ tại V.League 2025/26.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của đội bóng ngành công an

Trong cuộc đua giành danh hiệu Câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng, CAHN đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Ninh Bình, Thể Công và Hà Nội FC. Sự ổn định trong lối chơi cùng khả năng áp đặt thế trận đã giúp đội bóng này nhận được sự đánh giá cao nhất từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Chiến tích này mang đậm dấu ấn chiến thuật của Mano Polking, người cũng đã chính thức được vinh danh là Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 5. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, CAHN không chỉ cải thiện về mặt điểm số mà còn định hình được phong cách bóng đá tấn công quyến rũ, hiện đại.

Trên phương diện cá nhân, tiền đạo Alan Sebastiao đã hoàn tất cú "hat-trick" giải thưởng cho đội bóng khi vượt qua các đồng nghiệp như Tiến Dũng (Thể Công), Geovane (Ninh Bình) và Xuân Mạnh (Hà Nội FC) để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Sự bùng nổ của Sebastiao trên hàng công chính là chìa khóa mở ra những chiến thắng then chốt cho đội nhà.

Điểm nhấn từ siêu phẩm và kịch tính vòng đấu cuối

Bên cạnh sự thống trị của CAHN, hạng mục Bàn thắng đẹp nhất tháng 5 đã gọi tên Nguyễn Xuân Son của Nam Định. Pha lập công đẳng cấp trong cuộc đối đầu với SLNA tại vòng 25 không chỉ khẳng định kỹ thuật cá nhân điêu luyện của tiền đạo này mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, các giải thưởng tháng 5 sẽ được trao ngay trước khi bóng lăn tại hai điểm cầu chính: trận đấu giữa Thể Công và CAHN tại sân Thiên Trường (Nam Định) và cuộc chạm trán giữa Hải Phòng với Nam Định trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Cục diện đua tranh huy chương

Vòng đấu cuối cùng không chỉ là lễ trao giải tháng mà còn là thời điểm xác định các thứ hạng chung cuộc. Câu lạc bộ Thể Công sẽ chính thức nhận Huy chương Bạc sau trận gặp CAHN. Đáng chú ý, đây là trận đấu mà Thể Công mượn sân Thiên Trường làm sân nhà.

Trong khi đó, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào cuộc đua giành Huy chương Đồng kịch tính giữa Ninh Bình và Hà Nội FC. Hiện tại, Ninh Bình đang nắm lợi thế lớn với 48 điểm, hơn đối thủ trực tiếp 3 điểm.

Đội bóng Điểm số Kịch bản giành Huy chương Đồng Ninh Bình 48 Chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm ở vòng cuối. Hà Nội FC 45 Bắt buộc thắng và chờ Ninh Bình thất bại.

Để đảm bảo công tác tổ chức, Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn hai bộ huy chương tại sân Ninh Bình và sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Mọi kịch bản đều có thể xảy ra trong 90 phút sắp tới, hứa hẹn một cái kết đầy cảm xúc cho mùa giải 2025/26.