CAHN thống trị V-League 2025/26: Khi chức vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian Sở hữu 44 điểm và bỏ xa nhóm bám đuổi 9 điểm sau 17 vòng đấu, CAHN đang thể hiện sức mạnh áp đảo nhờ hàng công bùng nổ và sự ổn định dưới thời HLV Mano Polking.

Sau 17 vòng đấu tại V-League 2025/26, Công an Hà Nội (CAHN) đang tạo ra một kịch bản "đơn mã" trong cuộc đua đến ngôi vương. Không chỉ đơn thuần là đội dẫn đầu, đoàn quân của HLV Mano Polking còn thiết lập một sự thống trị tuyệt đối, bỏ xa đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel tới 9 điểm – một khoảng cách tương đương với 3 trận thắng khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu.

CAHN cho thấy hình ảnh của một ứng cử viên hàng đầu.

Sức mạnh từ những con số thống kê áp đảo

Sự vượt trội của CAHN được cụ thể hóa bằng những chỉ số chuyên môn thuyết phục nhất giải đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, họ là đội sở hữu hàng công mạnh nhất với 40 bàn thắng và hàng phòng ngự kiên cố nhất khi mới chỉ để lọt lưới 14 bàn. Trong hành trình 17 trận đã qua, Quang Hải và các đồng đội đã duy trì chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp trước khi sảy chân duy nhất một lần trước Hà Nội FC ở vòng 15.

Việc giành được 44 trên tổng số 51 điểm tối đa cho thấy bản lĩnh và khả năng duy trì phong độ cực cao của đội bóng ngành Công an. Thống kê này không chỉ phản ánh sức mạnh lực lượng mà còn cho thấy khả năng giải quyết trận đấu đa dạng trước nhiều đối thủ có lối chơi khác nhau.

Chiều sâu đội hình mang đẳng cấp đội tuyển quốc gia

Một trong những yếu tố giúp CAHN duy trì sự ổn định chính là chiều sâu lực lượng đáng mơ ước. Hàng công của họ hiện có Alan – chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 14 bàn thắng. Khi Alan bị phong tỏa, HLV Polking vẫn sở hữu những quân bài thay thế chất lượng như Leo Artur, Quang Hải hay những nội binh đang vào phom như Lê Văn Đô và Đình Bắc.

Đáng chú ý, hệ thống phòng ngự của CAHN được ví như một "bức tường thép" với sự hiện diện của những cái tên ưu tú nhất bóng đá Việt Nam hiện nay: Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thanh. Sự kết hợp giữa các nội binh đẳng cấp và ngoại binh chất lượng như Vitao hay Hugo Gomes đã tạo nên một bộ khung vận hành trơn tru và cực kỳ khó bị đánh bại.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là những yếu tố giúp CAHN băng băng về đích.

Dấu ấn chiến thuật và sự ổn định trên băng ghế chỉ đạo

Khác với sự biến động trên băng ghế huấn luyện của các đối thủ cạnh tranh như Nam Định hay Hà Nội FC, CAHN đang hưởng lợi từ sự ổn định của HLV Mano Polking. Đây là năm thứ 3 chiến lược gia người Brazil làm việc tại đội bóng, giúp ông xây dựng được một triết lý bóng đá rõ ràng và thấm nhuần vào từng cầu thủ.

Bên cạnh đó, sự hụt hơi của các đối thủ trực tiếp cũng góp phần giúp CAHN bứt phá. Thể Công Viettel hay Nam Định thường xuyên đánh rơi điểm số trước các đội bóng nhóm dưới, vô tình tạo điều kiện để thầy trò HLV Polking tiến nhanh hơn về đích. Với lịch thi đấu thuận lợi trong 3 vòng tới khi chỉ phải gặp PVF-CAND, Công an TPHCM và SLNA, chức vô địch V-League 2025/26 dường như đã nằm chắc trong tầm tay của đội bóng ngành Công an.