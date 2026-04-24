CAHN trói chân HLV Polking đến 2028: Lời khẳng định vị thế quân vương tại V.League Việc gia hạn hợp đồng với HLV Alexandre Polking cùng toàn bộ đội ngũ trợ lý đến năm 2028 cho thấy tham vọng thống trị quốc nội và vươn tầm châu Á của CLB CAHN.

Sáng ngày 24/4, trang chủ Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) chính thức công bố bản hợp đồng gia hạn đầy quan trọng với HLV Alexandre Polking. Chiến lược gia người Đức gốc Brazil sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Hàng Đẫy đến năm 2028, một động thái cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo dành cho vị thuyền trưởng tài ba này.

Nền móng cho một đế chế thống trị

Thời điểm công bố bản hợp đồng mới diễn ra vô cùng thuận lợi khi CAHN đang thể hiện sức mạnh áp đảo tại V.League 2025/2026. Đội bóng ngành Công an hiện thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm so với nhóm bám đuổi. Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu nữa là hạ màn, khả năng lên ngôi vương của thầy trò ông Polking đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không chỉ dừng lại ở vị trí HLV trưởng, CAHN cũng quyết định gia hạn với toàn bộ đội ngũ trợ lý thân cận. Những cái tên quan trọng bao gồm chuyên gia phân tích Marcelino da Silva, HLV thể lực Paulo Alexandre và HLV thủ môn Valdi Bardi đều sẽ tiếp tục đồng hành cùng ông Polking. Sự đồng bộ này nhằm duy trì tính ổn định và nhất quán trong triết lý bóng đá mà bộ máy huấn luyện đang xây dựng.

Tham vọng vươn tầm châu lục

Theo đại diện câu lạc bộ, việc cam kết tương lai dài hạn đến năm 2028 là nền móng để CAHN thực hiện những tham vọng lớn lao hơn. Đội bóng kỳ vọng ông Polking sẽ không chỉ giúp CLB duy trì vị thế số một tại V.League mà còn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng tại các đấu trường châu lục trong những mùa giải tới.

Nhìn lại hành trình của Alexandre Polking, giới chuyên môn đều đánh giá cao bản hồ sơ năng lực đầy ấn tượng của nhà cầm quân sinh năm 1976. Sau giai đoạn khẳng định đẳng cấp với cú đúp vô địch AFF Cup (2020 và 2022) cùng đội tuyển Thái Lan, ông trở lại Việt Nam từ tháng 5/2024 và nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét.

Dưới bàn tay nhào nặn của Polking, CAHN không chỉ chơi bóng hiệu quả mà còn đầy cảm hứng. Thành tích đưa đội bóng tiến thẳng vào trận chung kết ASEAN Club Championship ngay trong mùa giải đầu tiên nắm quyền là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực cầm quân của ông. Với bản hợp đồng mới, người hâm mộ CAHN hoàn toàn có quyền mơ về một kỷ nguyên thành công rực rỡ không chỉ ở trong nước mà còn trên bình diện quốc tế.