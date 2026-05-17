CAHN vô địch V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng kịch tính trước Thanh Hóa Đánh bại Thanh Hóa 2-0 nhờ các pha lập công cuối trận của Alan và Rogerio, CAHN chính thức đăng quang V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu với khoảng cách 11 điểm an toàn.

CAHN chính thức trở thành tân vương của V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 đầy bản lĩnh trước Thanh Hóa. Với 11 điểm cách biệt so với đội xếp thứ hai, đoàn quân của HLV Mano Polking đã hoàn tất hành trình chinh phục ngôi vương một cách thuyết phục ngay trên sân nhà.

Sự lỳ lợm của Thanh Hóa và vận đen của đội chủ sân Hàng Đẫy

Bước vào trận đấu mang tính chất quyết định ngôi vương, CAHN nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, Thanh Hóa cho thấy sự lỳ lợm đáng nể khi thiết lập hệ thống phòng ngự khu vực chặt chẽ. Ngay phút thứ 4, khung thành của Nguyễn Filip đã rung chuyển khi Damoth thoát xuống đối mặt nhưng dứt điểm thiếu quyết đoán.

Sau những phút đầu chệch choạc, đội bóng ngành Công an bắt đầu kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Dẫu vậy, vận may dường như đã ngoảnh mặt với các chân sút chủ nhà trong hiệp một. Leo Artur có pha dứt điểm đưa bóng tìm đến đúng cột dọc, trước khi siêu phẩm sút phạt hàng rào của Quang Hải khiến thủ môn đối phương chôn chân nhưng bóng lại dội xà ngang đầy tiếc nuối.

Bước ngoặt từ chiếc thẻ đỏ và sự can thiệp của công nghệ VAR

Sang hiệp hai, HLV Mano Polking quyết định chơi tất tay khi tung tiền đạo Rogerio vào thay trung vệ Đình Trọng để gia tăng hỏa lực. Sức ép nghẹt thở đã khiến hàng thủ đội khách bộc lộ sai lầm. Phút 60, trung vệ Ngọc Hà bên phía Thanh Hóa nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Rogerio và bị truất quyền thi đấu.

Lợi thế hơn người giúp CAHN gia tăng sức ép khủng khiếp. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi công nghệ VAR từ chối một bàn thắng của Leo Artur do lỗi việt vị của Alan trước đó. Ngay sau đó, tài năng trẻ Đình Bắc tiếp tục khiến các cổ động viên tiếc nuối với cú sút góc gần đưa bóng đi trúng cột dọc.

Bùng nổ những phút cuối: Alan và Rogerio ấn định ngôi vương

Đúng vào thời điểm áp lực đè nặng nhất, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Đình Bắc đã khai thông thế bế tắc. Phút 86, pha đi bóng lắt léo của tuyển thủ trẻ này buộc hậu vệ Lê Văn Hưng phải phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo màn hình VAR, trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, tiền đạo Alan dứt điểm bản lĩnh đánh lừa thủ môn, mở tỷ số ở phút 88. Đến phút bù giờ cuối cùng (90+8'), Rogerio ghi tên mình lên bảng điện tử, ấn định chiến thắng 2-0. Khúc khải hoàn nhọc nhằn nhưng vỡ òa cảm xúc đã chính thức đưa CAHN lên đỉnh vinh quang sớm 3 vòng đấu.

Thống kê trận đấu CAHN 2-0 Thanh Hóa