CAHN vô địch V-League sớm 3 vòng: Tham vọng xóa bỏ kỷ lục lịch sử của Hà Nội FC Sau khi đăng quang sớm tại V-League 2025-2026, đoàn quân của HLV Mano Polking đang hướng tới việc xô đổ các cột mốc về điểm số và trận thắng do Hà Nội FC thiết lập năm 2018.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) vừa chính thức bảo vệ thành công ngôi vương V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Tuy nhiên, thay vì tâm lý xả hơi, đội bóng ngành Công an đang thể hiện tham vọng xác lập một kỷ nguyên thống trị mới bằng cách tấn công vào những kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Hà Nội FC từng tạo ra cách đây 7 năm.

CAHN vô địch V.League một cách thuyết phục.

Cuộc săn lùng những con số lịch sử

Tính đến hết vòng 23, CAHN đang sở hữu một bảng thành tích gần như hoàn hảo: giành 60 điểm sau 19 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Phong độ hủy diệt này đưa thầy trò HLV Mano Polking tiệm cận rất gần với những cột mốc vàng son của Hà Nội FC mùa giải 2018.

Để trở thành đội bóng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu xét trên phương diện thống kê, CAHN cần đạt được các mục tiêu cụ thể trong 3 vòng đấu cuối:

Số trận thắng: Cần thêm 2 chiến thắng để vượt qua con số 20 trận thắng của Hà Nội FC.

Tổng điểm số: Chỉ cần giành thêm 5 điểm để phá kỷ lục 64 điểm.

Số trận thua: Với chỉ 1 thất bại hiện tại, họ chắc chắn sẽ xô đổ kỷ lục để thua ít nhất (2 trận) của đối thủ truyền kiếp.

Tuy nhiên, mục tiêu ghi bàn lại là một thử thách cực đại. Với 55 pha lập công hiện có, CAHN cần ghi thêm tới 18 bàn trong 3 trận còn lại nếu muốn vượt qua con số 72 bàn thắng của Hà Nội FC năm 2018 – một kịch bản được giới chuyên môn đánh giá là khó khả thi.

Dấu ấn của Mano Polking và kỷ lục của Quang Hải

Chức vô địch này mang ý nghĩa cá nhân to lớn đối với HLV Mano Polking. Vị chiến lược gia này đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách HLV người Brazil đầu tiên đăng quang tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Triết lý bóng đá tấn công mà ông xây dựng đã biến CAHN thành một cỗ máy chiến thắng ổn định nhất giải đấu.

Dưới sân cỏ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục khẳng định vị thế của một "ông vua danh hiệu". Với lần đăng quang này, ngôi sao sinh năm 1997 đã sở hữu tổng cộng 6 chức vô địch V-League, san bằng kỷ lục của hai người đồng nghiệp Trần Văn Kiên và Phạm Đức Huy để trở thành những cầu thủ nội thành công nhất lịch sử giải đấu.

Thử thách cuối cùng trước ngưỡng cửa lịch sử

Lịch thi đấu còn lại của nhà đương kim vô địch tương đối dễ thở khi lần lượt chạm trán Hà Tĩnh, Becamex TP HCM và Thể Công. Đây không chỉ là cơ hội để tích lũy điểm số mà còn là dịp để CAHN san bằng chuỗi 8 trận thắng liên tiếp – một kỷ lục bền vững khác của bóng đá Việt Nam.

Thay vì những cuộc đua trụ hạng hay cạnh tranh huy chương gay gắt, sự chú ý của người hâm mộ tại những vòng đấu cuối sẽ dồn vào việc liệu CAHN có thể thiết lập một quy chuẩn thống trị mới, chính thức vượt qua cái bóng của Hà Nội FC thời đỉnh cao hay không.