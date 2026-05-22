CAHN vô địch V.League sớm 3 vòng: Kỷ lục điểm số và tham vọng vươn tầm châu Á Đội bóng ngành Công an thiết lập sự thống trị tuyệt đối tại quốc nội với 19 chiến thắng sau 23 trận, đồng thời hướng tới mục tiêu xóa bỏ rào cản hành chính tại đấu trường châu lục.

Chức vô địch V.League 2025/26 sớm trước 3 vòng đấu của CLB Công An Hà Nội (CAHN) không chỉ là lời khẳng định về sức mạnh đội hình mà còn là cột mốc lịch sử của giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, đại diện Hà Nội đã thiết lập một tiêu chuẩn mới về sự ổn định, bất chấp những thách thức về mặt vận hành ở sân chơi quốc tế.

HLV Mano Polking ghi dấu ấn cùng CLB CAHN.

Kỷ lục gia mới của kỷ nguyên V.League vắt năm

Nhìn vào bảng thành tích của CLB CAHN ở mùa giải năm nay, các thông số thống kê cho thấy sự áp đảo hoàn toàn. Sau 23 trận đấu, đội bóng đã giành tới 19 chiến thắng, hòa 3 và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Đây là hiệu suất điểm số kỷ lục kể từ khi V.League chuyển sang thể thức thi đấu xuyên năm theo lịch của AFC.

Để thấy rõ sự thăng tiến này, có thể so sánh với các nhà vô địch gần nhất:

Mùa 2023/24: CLB Nam Định vô địch với 53 điểm.

Mùa 2024/25: CLB Nam Định vô địch với 57 điểm.

Mùa 2025/26: CAHN hiện tại đã vượt xa các mốc này dù giải đấu còn 3 vòng nữa mới kết thúc.

Sự thống trị của CAHN đến từ chiều sâu đội hình vượt trội. HLV Mano Polking đã kết nối thành công những ngôi sao như Alan Grafite, Nguyễn Đình Bắc và Đoàn Văn Hậu thành một khối thống nhất. Đặc biệt, sự ổn định của Bùi Hoàng Việt Anh nơi hàng phòng ngự đã tạo tiền đề cho hàng công liên tục bùng nổ.

Bài học đắt giá về tính chuyên nghiệp từ đấu trường châu lục

Trái ngược với phong độ hủy diệt tại quốc nội, hành trình vươn ra biển lớn của CAHN trong mùa giải vừa qua lại để lại nhiều tiếc nuối do những sai số ngoài chuyên môn. Tại Shopee Cup, đội bóng dừng bước sớm ở vòng bảng. Tuy nhiên, đỉnh điểm của nỗi thất vọng là sự cố tại AFC Champions League Two (ACL Two).

CAHN cần lột xác ở đấu trường châu lục.

Dù thi đấu xuất sắc và đánh bại Beijing Guoan để tiến vào vòng knock-out, CAHN vẫn bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers. Nguyên nhân đến từ một lỗi hành chính sơ đẳng khi ban huấn luyện sử dụng cầu thủ đang bị treo giò. Sai sót này đã che mờ nỗ lực của các cầu thủ trên sân và trở thành bài học xương máu về năng lực vận hành đội bóng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chiến lược nâng tầm cho mùa giải 2026/27

Với tư cách tân vương V.League, CLB CAHN sẽ đại diện bóng đá Việt Nam tham dự vòng sơ loại AFC Champions League Elite – đấu trường danh giá nhất cấp CLB tại châu Á. Nhận thức rõ áp lực, ban lãnh đạo đội bóng đã sớm thực hiện cuộc cách mạng nhân sự để chuẩn bị cho tham vọng châu lục.

Đáng chú ý, đội bóng đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với HLV Mano Polking cùng các trụ cột quan trọng như Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu. Việc ổn định bộ khung nhân sự sớm giúp đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chiến thuật. Mục tiêu của CAHN không chỉ dừng lại ở việc tham dự, mà là khẳng định vị thế của một đội bóng Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đại gia châu Á.

Trong giai đoạn tới, bên cạnh việc tăng cường ngoại binh chất lượng cho chiến dịch AFC, CAHN cần đặc biệt chú trọng vào bộ máy quản lý để tránh lặp lại những sai lầm đáng tiếc về thủ tục hành chính. Đây chính là yếu tố quyết định để một đội bóng chuyển mình từ vị thế "đại gia" quốc nội thành một thế lực thực sự tại khu vực.