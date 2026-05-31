CAHN vs Becamex TPHCM: Màn phô diễn sức mạnh của tân vương tại Hàng Đẫy Tân vương CAHN đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Becamex TPHCM tại vòng 25 V-League để tạo nên lễ nâng cúp vô địch rực rỡ và trọn vẹn ngay trên sân nhà.

Sân vận động Hàng Đẫy tối ngày 31/5 sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam, nơi chứng kiến CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức nhận cúp vô địch V-League 2025/26. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, đội bóng ngành Công an đang chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo để tri ân người hâm mộ bằng một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đang vật lộn trụ hạng là Becamex TPHCM.

CAHN đã sẵn sàng để nâng cúp trên sân nhà. Ảnh: CAHN FC.

Vị thế đối lập: Tiệc ăn mừng và cuộc chiến sinh tồn

CAHN bước vào vòng đấu áp chót với tâm thế thong dong sau khi đã sớm định đoạt ngôi vương. Trận hòa 1-1 trước Hà Tĩnh ở vòng trước chỉ là một nốt trầm mang tính thủ tục, nhằm giữ sức cho các trụ cột trước ngày đại hội võ lâm tại Hàng Đẫy. Với dàn sao thiện chiến, mục tiêu của HLV Polking không chỉ là điểm số, mà là một màn trình diễn tấn công mãn nhãn để buổi lễ nâng cúp thêm phần lung linh.

Ngược lại, Becamex TPHCM đang rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng với chuỗi 8 trận không thắng. Thất bại nghiệt ngã 0-1 trước SLNA đã đẩy đội bóng đất Thủ vào thế chân tường khi chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 đến 2 điểm. Bản lĩnh của đại diện miền Nam đang bị đặt dấu hỏi lớn sau những sai lầm cá nhân và sự bế tắc trong khâu dứt điểm điểm hình là pha hỏng ăn trên chấm phạt đền ở vòng 24.

Thống kê đối đầu áp đảo

Lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, CAHN đã giành tới 4 chiến thắng. Trận lượt đi tại sân Gò Đậu là minh chứng rõ nét nhất về sự chênh lệch đẳng cấp khi CAHN đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0. Với phong độ và tâm lý hiện tại, rất khó để Becamex TPHCM có thể tạo nên bất ngờ tại thủ đô.

Bài toán nhân sự và khoảng trống nơi hàng phòng ngự

Về mặt lực lượng, CAHN thiếu vắng ngoại binh Nascimento Vitor Hugo nhưng đây không phải vấn đề lớn nhờ chiều sâu đội hình vượt trội. Những cái tên như Việt Anh, Đình Trọng hay Văn Hậu vẫn đảm bảo được sự vững chãi cho hàng thủ chủ nhà.

Trong khi đó, Becamex TPHCM phải chịu tổn thất cực lớn khi hậu vệ trụ cột Hồ Tấn Tài bị treo giò do nhận thẻ đỏ. Mất đi chốt chặn đáng tin cậy nhất trong hệ thống phòng ngự, HLV Hứa Hiền Vinh buộc phải vá víu đội hình trước những mũi công sắc lẹm của đối phương.

Thông tin trận đấu Chi tiết Giải đấu V-League 2025/26 Vòng đấu Vòng 25 Địa điểm Sân vận động Hàng Đẫy Thời gian 18h00 ngày 31/5

Những nhân tố quyết định cục diện

Bên phía CAHN, tiền đạo Alan đang là "hung thần" thực sự đối với mọi hàng thủ. Sức mạnh và khả năng chọn vị trí thông minh của ngoại binh này sẽ là thử thách cực đại cho cặp trung vệ Đình Khương - Milos của đội khách. Bên cạnh đó, nhãn quan chiến thuật của Quang Hải sẽ là chìa khóa để mở ra các không gian tấn công ở trung lộ.

Alan là mũi nhọn nguy hiểm của CAHN. Ảnh: CAHN FC.

Hy vọng mong manh của Becamex TPHCM đặt cả vào tốc độ của tuyển thủ Bùi Vĩ Hào. Tuy nhiên, trong một thế trận mà CAHN kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa nhờ bộ đôi Thành Long - Quang Hải, khả năng tiếp bóng cho hàng công đội khách sẽ bị hạn chế tối đa.

Phân tích chiến thuật: Áp đặt và chịu đựng

Dự kiến, HLV Mano Polking sẽ trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ ngay từ phần sân đối phương. Các pha phối hợp nhóm nhỏ ở tốc độ cao và những tình huống leo biên của Văn Hậu sẽ liên tục tra tấn hàng thủ Becamex TPHCM. Ngược lại, đội khách không còn cách nào khác ngoài việc thiết lập khối phòng ngự lùi sâu và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định.

Dù khát điểm để trụ hạng, nhưng thực tế nghiệt ngã chỉ ra rằng Becamex TPHCM đang thiếu cả con người lẫn niềm tin để làm nên chuyện. Một chiến thắng cách biệt cho tân vương CAHN là kịch bản đã được dự báo trước, biến Hàng Đẫy thành một ngày hội thực sự của bóng đá thủ đô.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip; Minh Phúc, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu; Thành Long, Quang Hải; Văn Đô, Leo Artur, Đình Bắc; Alan.

Nguyễn Filip; Minh Phúc, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu; Thành Long, Quang Hải; Văn Đô, Leo Artur, Đình Bắc; Alan. Becamex TPHCM: Minh Toàn; Tùng Quốc, Đình Khương, Milos, Tuấn Cảnh; Trung Hiếu, Minh Khoa, Trọng Hùng, Vĩ Hào; Việt Cường, Oduenyi.

Dự đoán kết quả: CAHN 2-0 Becamex TPHCM