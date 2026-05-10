CAHN vs Nam Định: Chờ khoảnh khắc đăng quang lịch sử tại V-League 2025/26 Thầy trò HLV Mano Polking đang đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch sớm nếu đánh bại Nam Định, trong bối cảnh đội khách ưu tiên bảo toàn lực lượng cho đấu trường quốc tế.

Vòng 22 V-League 2025/26 chứng kiến thời khắc quyết định của mùa giải khi CAHN tiếp đón Nam Định tại sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 10/5. Với lợi thế dẫn đầu tuyệt đối, đại diện ngành công an có thể chính thức xưng vương sớm 4 vòng đấu nếu giành trọn 3 điểm, đồng thời đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thể Công Viettel sẩy chân trước Hà Tĩnh.

CAHN đang tiến sát tới ngôi vương V-League 2025/26. Ảnh: CLB CAHN.

Sức mạnh tuyệt đối của ứng viên vô địch

Dưới triều đại của HLV Mano Polking, CAHN đã lột xác thành một tập thể tấn công rực lửa và vô cùng ổn định. Với 54 điểm hiện có, bỏ xa đội xếp thứ hai tới 11 điểm, CAHN đang thể hiện phong độ không thể ngăn cản với mạch 7 trận bất bại liên tiếp (thắng 6, hòa 1). Sự trở lại của bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan càng củng cố thêm sức mạnh cho khối đội hình đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng.

Ngược lại, Nam Định bước vào trận đấu này với tâm thế của một cựu vương. Đội bóng thành Nam đã kém CAHN tới 23 điểm và không còn mục tiêu tại giải quốc nội. Ưu tiên hàng đầu của HLV Vũ Hồng Việt lúc này là trận bán kết lượt về ASEAN Club Championship. Điều này đồng nghĩa với việc các trụ cột quan trọng như Nguyễn Xuân Son có khả năng cao sẽ được cất trên băng ghế dự bị để bảo toàn thể lực.

Phân tích chiến thuật và điểm nóng trên sân

Về mặt chiến thuật, CAHN dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-2-3-1 với lối chơi áp đặt ngay từ đầu. HLV Polking ưu tiên khả năng luân chuyển bóng tốc độ cao và khai thác triệt để các khoảng trống ở hai hành lang cánh. Trong khi đó, Nam Định buộc phải lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu với khối đội hình thấp nhằm hạn chế bàn thua và tránh các chấn thương không đáng có trước thềm đấu trường Đông Nam Á.

Điểm nóng đáng chú ý nhất sẽ nằm ở cánh trái của CAHN, nơi Văn Hậu và Đình Bắc đang có sự phối hợp cực tốt. Áp lực khổng lồ sẽ đè nặng lên vai A Mít bên phía Nam Định. Ở khu vực trung tuyến, cuộc đối đầu giữa bộ đôi Thành Long - Mauk và Tuấn Anh - Caio Cesar sẽ quyết định khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nguyễn Đình Bắc đang có phong độ cao. Ảnh: CLB CAHN.

Ngôi sao kỳ vọng: Nguyễn Đình Bắc bùng nổ

Cầu thủ đáng xem nhất bên phía đội chủ nhà chắc chắn là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo trẻ này đang trải qua chuỗi phong độ hủy diệt với 8 pha lập công trong 5 trận gần nhất. Sự tự tin trong các tình huống đột phá và kỹ năng dứt điểm đa dạng biến Đình Bắc thành vũ khí lợi hại nhất trong sơ đồ tấn công của HLV Polking. Phía bên kia chiến tuyến, Brenner sẽ là niềm hy vọng duy nhất trên hàng công Nam Định khi các ngoại binh khác được nghỉ ngơi.

Đội hình dự kiến

Vị trí CAHN (4-2-3-1) Nam Định (4-2-3-1) Thủ môn Nguyễn Filip Nguyên Mạnh Hậu vệ Việt Anh, Adou Minh, Văn Hậu, Minh Phúc Văn Tới, Tuấn Dương, Hồng Duy, A Mít Tiền vệ Thành Long, Mauk, Quang Hải, Quang Vinh Tuấn Anh, Caio Cesar, Hoàng Anh, Kevin Phạm Tiền đạo Đình Bắc, Alan Akolo, Brenner

Dựa trên tương quan lực lượng và động lực thi đấu, CAHN đang nắm giữ mọi lợi thế để định đoạt số phận mùa giải ngay tại thủ đô Hà Nội. Một chiến thắng cách biệt không chỉ là lời khẳng định cho sức mạnh của tân vương mà còn là bữa tiệc tri ân khán giả tại sân Hàng Đẫy.