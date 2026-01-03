CAHN xây chắc ngôi đầu V-League: Đình Bắc tịt ngòi 13 trận và biến số từ CAS CLB Công an Hà Nội lội ngược dòng ấn tượng để củng cố vị trí số 1, trong khi tiền đạo trẻ Đình Bắc nối dài chuỗi trận tịt ngòi và HLV Kim Sang-sik lo ngại vụ kiện tại CAS.

Vòng 14 V-League 2025/2026 chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Trong khi tập thể của huấn luyện viên Mano Polking đang băng băng về đích với sức mạnh áp đảo, cá nhân tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc lại đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng phong độ cá nhân, phản ánh sự khắc nghiệt của môi trường bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao.

CAHN ngược dòng hạ HAGL: Ngôi đầu vững chãi và dấu hỏi Nguyễn Đình Bắc

Trên sân nhà, CAHN đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng khi lội ngược dòng đánh bại HAGL với tỷ số 3-1. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, CAHN bất ngờ bị dội gáo nước lạnh khi Marciel mở tỷ số cho đội khách ở phút 40. Tuy nhiên, những điều chỉnh chiến thuật sắc bén của HLV Mano Polking trong hiệp hai đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Minh Phúc gỡ hòa ở phút 76 trước khi ngoại binh China tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở các phút 82 và 90+4.

Chiến thắng này giúp CAHN xây chắc ngôi đầu với 35 điểm, bỏ xa đội bám đuổi tới 8 điểm. Tuy nhiên, điểm gợn duy nhất trong chuỗi thăng hoa này chính là phong độ của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 đã trải qua 13 vòng đấu liên tiếp không thể ghi bàn tại V-League. Dù liên tục được trao cơ hội đá chính, áp lực kỳ vọng dường như đang khiến đôi chân của tài năng trẻ này trở nên nặng nề.

Đình Bắc vẫn đang tịt ngòi.

Thách thức bủa vây các cấp độ đội tuyển nữ

Bên cạnh sức nóng từ đấu trường quốc nội, bóng đá nữ Việt Nam cũng đang đối mặt với những bài toán hóc búa về nhân sự. Số liệu thống kê trước thềm Asian Cup nữ 2026 tại Australia cho thấy đội tuyển Việt Nam sở hữu độ tuổi trung bình cao nhất giải (27,8 tuổi) và chiều cao khiêm tốn thứ hai toàn giải (trung bình 160,5 cm). Với 11 cầu thủ trên 30 tuổi, HLV Mai Đức Chung sẽ phải dựa vào kinh nghiệm của Huỳnh Như và Trần Thị Thu để đối đầu với các đối thủ vượt trội về thể hình như Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ tại bảng C.

Ở cấp độ bóng đá trong nhà, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa phải nhận thất bại đáng tiếc 2-4 trước kình địch Thái Lan tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Dù Thu Xuân đã sớm đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2, nhưng sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà đã khiến các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng không thể bảo toàn lợi thế. Thất bại này đẩy Việt Nam vào trận tranh hạng 3 với đối thủ Indonesia vào ngày 2/3 tới.

SLNA thắng trận derby nhờ "người nhện" Cao Văn Bình

Trận derby xứ Nghệ tại vòng 14 V-League đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An (SLNA) ngay trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bàn thắng duy nhất của Olaha ở phút 22 là kết quả của một khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, nhưng người hùng thực sự của SLNA phải là thủ môn trẻ Cao Văn Bình.

Trong một ngày thi đấu xuất thần, Cao Văn Bình đã có ít nhất ba tình huống cứu thua mười mươi, chặn đứng các pha dứt điểm cận thành của Atshimene và Albertine. Sự điềm tĩnh của thủ thành trẻ này đã giúp SLNA bảo vệ thành quả, vươn lên vị trí thứ 8 và đẩy Hà Tĩnh vào cuộc khủng hoảng hàng công trầm trọng khi đây đã là trận thứ 4 liên tiếp đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh không biết mùi chiến thắng.

Vụ kiện tại CAS và bài toán khó của HLV Kim Sang-sik

Đáng chú ý, kế hoạch chuẩn bị của HLV Kim Sang-sik cho đội tuyển quốc gia đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự chậm trễ từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Vụ kiện liên quan đến việc Malaysia nhập tịch cầu thủ trái quy định dự kiến sẽ chỉ có phán quyết vào đầu tháng 3, tạo ra sự bất định cho tuyển Việt Nam trước trận lượt về quan trọng vào cuối tháng.

Hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải chuẩn bị cho hai kịch bản: một là đối đầu với dàn sao nhập tịch hùng hậu của Malaysia, hai là kịch bản Malaysia bị xử thua và Việt Nam sớm giành vé dự Asian Cup 2027. Sự thiếu chắc chắn này khiến ông Kim không thể mạo hiểm thử nghiệm nhân sự mới mà phải duy trì bộ khung an toàn để đối phó với mọi tình huống phát sinh.