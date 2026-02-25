CAHN xây chắc ngôi đầu V.League 2025/26, Nam Định chìm sâu trong khủng hoảng Sau loạt trận bù vòng 10, CLB Công an Hà Nội bứt phá với 32 điểm nhờ phong độ thăng hoa, đối lập hoàn toàn với chuỗi 10 trận không thắng của đương kim vô địch Nam Định.

Cục diện V.League 2025/26 sau loạt trận bù vòng 10 đã phác họa nên hai mảng màu đối lập hoàn toàn giữa các ứng viên vô địch. Trong khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) thể hiện sức mạnh áp đảo để độc chiếm ngôi đầu, đương kim vô địch Nam Định lại đang rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ chưa từng thấy, đẩy đội bóng thành Nam xuống sát nhóm cầm đèn đỏ.

Bản lĩnh nhà vô địch của CLB Công an Hà Nội

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CLB CAHN đang vận hành như một "cỗ máy chiến thắng" với sự gắn kết và tính kỷ luật cực cao. Trận đấu bù với Đông Á Thanh Hóa chính là bài kiểm tra hoàn hảo cho tham vọng của họ. Dù phải chịu sức ép lớn và bị dẫn trước, dàn sao CAHN vẫn thi đấu đầy điềm tĩnh để lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

CLB CAHN chơi thăng hoa.

Việc ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong hiệp hai không chỉ cho thấy nền tảng thể lực sung mãn mà còn minh chứng cho tâm lý chiến vững vàng của đội bóng ngành Công an. CAHN hiện tại không còn dựa vào các khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đơn thuần; họ chiến thắng bằng lối chơi áp đặt, kiểm soát bóng biến ảo và khả năng bóp nghẹt đối thủ ngay khi có sơ hở.

Dấu ấn chiến thuật của HLV Mano Polking

Sức mạnh của CAHN mùa này mang đậm dấu ấn tư duy hiện đại từ nhà cầm quân 49 tuổi. HLV Polking đã thực hiện một bước cải tiến quan trọng khi biến Nguyễn Quang Hải trở thành một "nhạc trưởng" lùi sâu. Tại vị trí này, số 19 có thể điều tiết nhịp độ trận đấu và tung ra những đường chuyền dọn cỗ tầm xa mang tính đột biến cao.

Bên cạnh đó, sự trở lại mạnh mẽ của Đoàn Văn Hậu với siêu phẩm vào lưới Thanh Hóa, cùng sự ổn định của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, đã tạo nên một trục xương sống vô cùng vững chắc. Với 32 điểm có được sau giai đoạn lượt đi, CAHN đang tạo ra khoảng cách an toàn, khiến các đối thủ bám đuổi bắt đầu cảm thấy áp lực trong cuộc đua vô địch.

Cú 'rơi tự do' của đương kim vô địch Nam Định

Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của CAHN, Nam Định đang mang đến nỗi thất vọng tràn trề cho người hâm mộ thành Nam. Từ vị thế của đội bóng bước lên đỉnh vinh quang hai mùa giải liên tiếp, đội chủ sân Thiên Trường hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình. Thất bại tối thiểu 0-1 trước Thể Công Viettel vừa qua đã kéo dài mạch trận không thắng của họ tại V.League lên con số 10 liên tiếp.

Nam Định đánh mất chính mình.

Lối chơi của Nam Định mùa này bị giới chuyên môn đánh giá là rệu rã, thiếu động lực và mất hẳn bản sắc tấn công rực lửa. Nếu không có những thay đổi triệt để về cả nhân sự lẫn tinh thần trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, kịch bản về một vụ rơi tự do từ ngôi vương xuống cuộc đua trụ hạng hoàn toàn có thể xảy ra với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Sự vươn lên của Thể Công Viettel và trật tự mới

Tận dụng sự sa sút của nhà ĐKVĐ, Thể Công Viettel dưới sự lèo lái của HLV Popov đang chứng minh rằng kỷ luật và tinh thần tập thể là chìa khóa để duy trì vị thế. Chiến thắng trước Nam Định không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định sự trở lại của đội bóng áo lính trong nhóm dẫn đầu.

Hệ thống phòng ngự nhiều lớp của Thể Công Viettel đã khóa chặt hoàn toàn các ngòi nổ bên phía Nam Định, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật của HLV Popov. Hiện tại, CAHN dẫn đầu với sức mạnh áp đảo, trong khi Ninh Bình và Thể Công Viettel đang bám đuổi quyết liệt cho vị trí thứ hai. Với phong độ hiện tại, chiếc cúp vô địch sau hai mùa giải lỡ hẹn đang nằm rất gần tầm tay của thầy trò HLV Polking nếu họ tiếp tục duy trì được sự ổn định này.